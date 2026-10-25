«البوندسليغا»: هوفنهايم يهزم ليفركوزن بثلاثية ويبعده عن سباق الصدارة

فقد باير ليفركوزن فرصة مزاحمة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد خسارته خارج أرضه أمام مضيّفه هوفنهايم 3 - 0.

وسجل هوفنهايم هدف التقدم في الدقيقة 79 عن طريق أندري كراماريتش من ضربة جزاء، ثم أضاف ألكسندر براس الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وأكمل هوفنهايم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد براس صاحب الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط لثاني.

لكن ذلك لم يقلل من تألق الفريق المضيف الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ماكس مورشتيت.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف فرايبورغ صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، في وقت لاحق، الأحد.

ويبتعد ليفركوزن، الفائز بلقب موسم 2023 - 2024، بفارق 4 نقاط خلف متصدر الترتيب فريق بوروسيا دورتموند.

على الجانب الآخر، رفع هوفنهايم رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر في ترتيب المسابقة.