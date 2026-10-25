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«البوندسليغا»: هوفنهايم يهزم ليفركوزن بثلاثية ويبعده عن سباق الصدارة

احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)
احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)
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«البوندسليغا»: هوفنهايم يهزم ليفركوزن بثلاثية ويبعده عن سباق الصدارة

احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)
احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)

فقد باير ليفركوزن فرصة مزاحمة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد خسارته خارج أرضه أمام مضيّفه هوفنهايم 3 - 0.

وسجل هوفنهايم هدف التقدم في الدقيقة 79 عن طريق أندري كراماريتش من ضربة جزاء، ثم أضاف ألكسندر براس الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وأكمل هوفنهايم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد براس صاحب الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط لثاني.

لكن ذلك لم يقلل من تألق الفريق المضيف الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ماكس مورشتيت.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف فرايبورغ صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، في وقت لاحق، الأحد.

ويبتعد ليفركوزن، الفائز بلقب موسم 2023 - 2024، بفارق 4 نقاط خلف متصدر الترتيب فريق بوروسيا دورتموند.

على الجانب الآخر، رفع هوفنهايم رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر في ترتيب المسابقة.

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الرياضة رياضة سعودية

«البوندسليغا»: هوفنهايم يهزم ليفركوزن بثلاثية ويبعده عن سباق الصدارة

احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)
احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)
TT
TT

«البوندسليغا»: هوفنهايم يهزم ليفركوزن بثلاثية ويبعده عن سباق الصدارة

احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)
احتفالية لاعبي هوفنهايم بالثلاثية بمرمى ليفركوزن (أ.ب)

فقد باير ليفركوزن فرصة مزاحمة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد خسارته خارج أرضه أمام مضيّفه هوفنهايم 3 - 0.

وسجل هوفنهايم هدف التقدم في الدقيقة 79 عن طريق أندري كراماريتش من ضربة جزاء، ثم أضاف ألكسندر براس الهدف الثاني في الدقيقة 89.

وأكمل هوفنهايم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد براس صاحب الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط لثاني.

لكن ذلك لم يقلل من تألق الفريق المضيف الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق ماكس مورشتيت.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف فرايبورغ صاحب المركز الثالث، والذي سيواجه بايرن ميونيخ، صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة، في وقت لاحق، الأحد.

ويبتعد ليفركوزن، الفائز بلقب موسم 2023 - 2024، بفارق 4 نقاط خلف متصدر الترتيب فريق بوروسيا دورتموند.

على الجانب الآخر، رفع هوفنهايم رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر في ترتيب المسابقة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة سعودية

السعودية تعلن عدم إقامة رالي داكار 2027 على أراضيها

السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)
السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)
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السعودية تعلن عدم إقامة رالي داكار 2027 على أراضيها

السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)
السعودية استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020 (رويترز)

أعلنت منظمة «أموري سبورت» وشركة رياضة المحركات السعودية، في بيان مشترك، عدم إقامة رالي داكار السعودية 2027 في المملكة، الذي كان مقرراً تنظيمه خلال الفترة من 1 إلى 15 يناير (كانون الثاني) 2027، على أن تتولى منظمة «أموري سبورت» تنظيم النسخة في دولة أخرى يُحدد موقعها لاحقاً.

وجاء القرار الاستثنائي بعد تنسيق مشترك بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية، في ضوء المستجدات الراهنة في المنطقة.

وأكد البيان أن المملكة ستستضيف نسخة رالي داكار 2028، التي تُعد نسخة استثنائية في مسيرة السباق التاريخي والعريق، بمناسبة مرور 50 عاماً على انطلاقه.

وكانت السعودية قد استضافت 7 نسخ متتالية من رالي داكار منذ عام 2020، بمشاركة متسابقين من مختلف أنحاء العالم، عبر مسارات عكست التنوع الجغرافي الفريد للمملكة.

وأسهمت استضافة الرالي خلال السنوات الماضية في ترسيخ شراكة استراتيجية قوية وطويلة الأمد بين منظمة «أموري سبورت» وشركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأكدت الجهات الثلاث التزامها بمواصلة التعاون، وتطوير رياضة المحركات في المملكة، وتقديم تجارب متميزة للمتنافسين والفرق والجماهير.

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فيسينغ: نبحث عن انطلاقتنا الآسيوية أمام نفيتشي لتعويض خسائر البداية

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)
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فيسينغ: نبحث عن انطلاقتنا الآسيوية أمام نفيتشي لتعويض خسائر البداية

الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)
الألماني ينز فيسينغ مدرب الاتحاد وحارس مرماه الصربي بريدراغ رايكوفيتش في المؤتمر الصحافي (نادي الاتحاد)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أهمية تحقيق الفوز على نفيتشي الأوزبكي، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، لتعويض النقاط التي أهدرها الفريق في الجولتين الماضيتين، موضحاً أن ضغط المباريات يستدعي تدوير اللاعبين وإجراء تغييرات على التشكيلة بما يتناسب مع المتطلبات الفنية لكل مواجهة.

وقال فيسينغ، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «أسلوب اللعب الذي نعتمده يتطلب التدوير بين اللاعبين لمساعدتهم على التكيّف مع المتطلبات الفنية لكل مباراة، والأجواء لن تشكل عائقاً أمامنا؛ فهي أمر طبيعي يتعين علينا التعامل معه، مع التركيز على تحقيق الفوز».

وأضاف: «نسعى إلى الفوز في مباراة الغد لتعويض النقاط التي فقدناها في المباراتين الماضيتين، ومواصلة مشوارنا في البطولة».

وأشاد المدرب الألماني بمستوى نفيتشي الأوزبكي، موضحاً أنه فريق جيد يتصدر الدوري المحلي في بلاده، ويقدم مستويات مميزة، إلى جانب امتلاكه فاعلية هجومية واضحة، ما يتطلب من الاتحاد التعامل مع المواجهة بتركيز كبير.

من جانبه، أكد الصربي بريدراغ رايكوفيتش، حارس مرمى الاتحاد، أن الفريق يعمل على التكيّف مع ضغط المباريات، ورفع جاهزيته البدنية والفنية، سعياً إلى استعادة مستواه وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة القارية.

وقال رايكوفيتش: «لم تكن بدايتنا في البطولة بالمستوى المأمول، وسنعمل على أن تكون مباراة الغد انطلاقتنا الحقيقية فيها».

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