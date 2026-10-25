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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الوصل يواجه شبح الانسحاب... والنصر أكمل ترتيبات المواجهة الآسيوية

قالت إن اتحاد القدم السعودي وفر كل المتطلبات لوصول الفريق الإماراتي... والاتحاد الآسيوي يدرس خياراته

طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)
طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الوصل يواجه شبح الانسحاب... والنصر أكمل ترتيبات المواجهة الآسيوية

طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)
طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله والإجراءات التنظيمية واللوجستية، استعداداً للمواجهة المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل إلى الرياض طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما لم تصل بعثة الوصل الإماراتي حتى الآن.

وكشفت مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة المسابقات تدرس عدة خيارات لحسم مصير المواجهة، تتمثل في إقامتها بموعدها المحدد، أو اعتبار الفريق الإماراتي منسحباً في حال عدم حضوره واعتبار النقاط لصالح النصر، أو تأجيلها لوقت لاحق بقرار من الاتحاد القاري.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الوصل يواجه شبح الانسحاب... والنصر أكمل ترتيبات المواجهة الآسيوية

طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)
طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)
TT
TT

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الوصل يواجه شبح الانسحاب... والنصر أكمل ترتيبات المواجهة الآسيوية

طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)
طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة النصر والوصل الإماراتي وصل إلى مدينة الرياض (الأول بارك)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد السعودي لكرة القدم وبالتنسيق مع نادي النصر أكملا جميع الترتيبات والتجهيزات اللازمة والمعتادة لاستقبال بعثة الوصل الإماراتي، ووفرت كافة المتطلبات المتعلقة بوصول الفريق إلى العاصمة الرياض، بما في ذلك التصاريح الرسمية لوصوله والإجراءات التنظيمية واللوجستية، استعداداً للمواجهة المقررة الاثنين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووصل إلى الرياض طاقم التحكيم ومراقب المباراة المكلفون من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما لم تصل بعثة الوصل الإماراتي حتى الآن.

وكشفت مصادر مطلعة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ«الشرق الأوسط» أن لجنة المسابقات تدرس عدة خيارات لحسم مصير المواجهة، تتمثل في إقامتها بموعدها المحدد، أو اعتبار الفريق الإماراتي منسحباً في حال عدم حضوره واعتبار النقاط لصالح النصر، أو تأجيلها لوقت لاحق بقرار من الاتحاد القاري.

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رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي نادي النصر السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
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مدرب الرياض لـ«الشرق الأوسط»: سأواصل العمل بالشغف نفسه

البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)
البرازيلي ماوريسيو دولاك (نادي الرياض)

أشاد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، بالمستويات التي يقدمها تيدي أوكو مع الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن تطور أرقامه التهديفية يعكس الجهد الكبير الذي يبذله داخل الملعب، فيما كشف أن الجهاز الفني ينتظر التقييم الطبي لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها شريف حسن.

وقال دولاك، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب فوز الرياض على التعاون بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين: «تيدي يقدم عملاً مميزاً لنا جميعاً، وليس لي وحدي. إنه لاعب يبذل جهداً كبيراً داخل الملعب، ويستحق تسجيل الأهداف».

وجاء حديث المدرب البرازيلي عن أوكو في ظل التحسن اللافت بأرقامه التهديفية، بعدما سجل أربعة أهداف خلال عشر مباريات هذا الموسم، مقارنة بهدف واحد خلال 34 مباراة في الموسم الماضي.

وعن إصابة شريف حسن، أوضح دولاك أن الجهاز الفني لا يملك حتى الآن معلومات كافية بشأن طبيعتها، مشدداً على أهمية العمل على استعادة اللاعب في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «نحتاج إلى تقييم الإصابة، ولا أملك حالياً معلومات عن طبيعتها أو نوعها، لكننا بالتأكيد سنبذل كل ما بوسعنا لمساعدة اللاعب على التعافي والعودة بأسرع وقت ممكن، وهذا أمر مهم بالنسبة إلينا».

وتطرق مدرب الرياض إلى أهمية استغلال الفرص أمام المرمى، معتبراً أن القدرة على التسجيل تبقى العامل الحاسم في تحديد نتائج المباريات، مهما بلغت الأفضلية الفنية أو عدد المحاولات الهجومية.

وقال: «هذه هي كرة القدم، وكما ذكرت سابقاً، فإن كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. في إحدى المباريات السابقة حصلنا على فرص كثيرة، وسددنا نحو 16 كرة، لكن أربعاً منها فقط كانت على المرمى».

وفي حديثه عن العمل الذي يقدمه مع الرياض، أكد دولاك تمسكه بالنهج الذي يتبعه في إعداد اللاعبين، مشيراً إلى أنه سيواصل العمل بالشغف والجهد نفسيهما من أجل تطوير الفريق.

وأوضح: «سأواصل إعداد الفريق بالطريقة نفسها التي أعمل بها حالياً، بالشغف والجهد، وإظهار قدرات اللاعبين، وجعلهم يدركون أنهم قادرون على تقديم كرة قدم جيدة».

واستشهد المدرب البرازيلي بالتحسن الذي طرأ على حصيلة الرياض النقطية مقارنة بالموسم الماضي، قائلاً: «بعد عشر مباريات أصبح لدينا 12 نقطة، بينما احتاج الفريق في الموسم الماضي إلى 19 مباراة للوصول إلى الرصيد نفسه، أي أننا حققنا ذلك قبل تسع مباريات».

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الرياضة رياضة سعودية

دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
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دولاك: ما جمعناه في 19 جولة الموسم الماضي حققناه في 10 مباريات الآن!

ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)
ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض (تصوير: صالح الغنام)

أكد ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، أن فوز فريقه على التعاون بنتيجة 2-1 يمثل امتداداً للعمل الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن النقاط الثلاث جاءت بعد سلسلة من العروض الجيدة التي لم يحالفهم التوفيق خلالها.

وقال دولاك في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «قدمنا أداءً جيداً في المباريات الماضية، لكن الحظ لم يحالفنا، واليوم قدمنا أداءً جيداً وحصلنا على النقاط الثلاث، وأشكر اللاعبين على ما قدموه».

وأضاف: «نتدرب كثيراً على مصيدة التسلل، وفي المباريات الأخيرة بلغت نسبة استحواذنا على الكرة نحو 60 في المائة، وخلقنا العديد من الفرص وسددنا كثيراً على المرمى. يجب على جميع اللاعبين المشاركة في الدفاع والتحرك كتلة واحدة داخل الملعب، فهذه هي كرة القدم الحديثة».

وأشار مدرب الرياض إلى التحسن في حصيلة الفريق النقطية مقارنة بالموسم الماضي، موضحاً: «توليت العمل مع الفريق الموسم الماضي بعد مرور 19 جولة، وكان رصيدنا 12 نقطة فقط، واليوم وصلنا إلى النقاط الـ12 بعد عشر جولات».

واختتم دولاك حديثه بالتأكيد على مواصلة العمل لتطوير أداء الفريق، قائلاً: «أسلوبنا في اللعب مختلف، ونسعى دائماً إلى الأفضل، لكن الأهم في كرة القدم هو الحصول على النقاط الثلاث».

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