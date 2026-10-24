رازوفيتش: الرياض لم يكن الفريق الأفضل... ولا أعلم سبب إلغاء هدف التعاون؟

أبدى فوك رازوفيتش، مدرب التعاون، استياءه من خسارة فريقه أمام الرياض بنتيجة 2-1، مشيراً إلى أن فريقه استقبل أهدافاً سهلة، رغم تحذيره اللاعبين من هذه الحالات قبل المباراة، في وقت لم ينجح فيه التعاون في استثمار الفرص التي أتيحت له.

وقال رازوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أهنئ الرياض على الفوز، لم يكونوا الفريق الأفضل، لكنهم سجلوا هدفين. للأسف استقبلنا أهدافاً سهلة، خصوصاً الهدف الأول، رغم أننا نبهنا اللاعبين إلى هذه الحالات قبل المباراة، ولا أعلم لماذا ألغي هدفنا في الشوط الأول».

وأضاف: «حاولنا العودة في الشوط الثاني وهاجمنا بشكل أكبر، لكننا استقبلنا هدفاً من هجمة مرتدة. اتفق مع الرأي القائل إن الفريق لا يحسن استغلال الفرص في الثلث الأخير، رغم قدرته على صناعة الفرص، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، فنحن نواجه ضغطاً في المباريات، ولا نملك وقتاً كافياً للتحضير والتدريب».

وأوضح مدرب التعاون أن فريقه يسعى إلى تجاوز الخسارة والتركيز على الاستحقاقات المقبلة، قائلاً: «لا أريد تقديم الأعذار بسبب الغيابات أو الإصابات وتراكم المباريات، وتركيزنا منصب على المباراة المقبلة، وعلى تمثيل البلد بأفضل طريقة ممكنة في بطولة دوري أبطال آسيا 2».

وأشار رازوفيتش إلى أن الفريق يشارك في ثلاث بطولات مختلفة، ما يفرض تحديات على الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات، مضيفاً أن العمل يتركز على استعادة اللاعبين المصابين وتحليل المنافسين، إلى جانب تحسين استغلال الفرص الهجومية.

وعن التغييرات المحتملة في فترة الانتقالات المقبلة، قال: «لا يزال الوقت مبكراً للحديث عن ذلك، وتركيزي منصب على اللاعبين الموجودين حالياً، والعمل على استخراج أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة».