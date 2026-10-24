محمد بن عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «الطاولة السعودية» في طريقها للعالمية

هنا الأمير محمد بن عبد الرحمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، ثنائي الأخضر علي الخضراوي وعبد العزيز بو شليبي بالتأهل إلى بطولة العالم للزوجي 2027 المقررة إقامتها في أستانا بكازاخستان.

وقال الأمير محمد بن عبد الرحمن: فخور بتأهل بطلينا علي الخضراوي وعبد العزيز بوشليبي إلى بطولة العالم للزوجي 2027، أبارك لهما وللجهازين الفني والإداري ولكل من أسهم في هذا الإنجاز. سنواصل دعم أبطالنا وتعزيز حضور كرة الطاولة السعودية عالمياً، وطموحنا أن نرى راية وطننا عالية في كل محفل. وكان الأمير محمد بن عبد الرحمن، أشاد بمستويات اللاعبين في منافسات بطولة المملكة للفردي للفئتين العمريتين تحت 17 و19 عاماً، مشدداً على أهمية البناء على هذه النتائج لمواصلة تطوير الفئات السنية واكتشاف مواهب جديدة قادرة على تمثيل المملكة في المحافل الدولية.

️ | الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، لـ«الشرق الأوسط»:- «السعودية ولّادة للمواهب، وكرة الطاولة السعودية تسجل حضورها دولياً، بتأهل عبدالرحمن طاهر إلى بطولة العالم للشباب لأول مرة في تاريخ اللعبة، إلى جانب اللاعبة مريم المريسل التي تبهرنا... pic.twitter.com/gkSY4vFjPX — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 24, 2026

وقال الأمير محمد بن عبد الرحمن إن المنافسات أظهرت مستويات فنية كبيرة، مشيداً بما قدمه اللاعبون واللاعبات، ومهنئاً المتوجين بالميداليات، مؤكداً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير اللعبة، في ظل ما تزخر به المملكة من مواهب في كرة الطاولة.

وأضاف أن نتائج البطولة تمثل قاعدة يمكن الانطلاق منها لتطوير الفئات السنية وتعزيز فرص اكتشاف اللاعبين الموهوبين، مشيراً إلى أن الطموحات تتجه نحو تحقيق مستويات أفضل خلال الاستحقاقات المقبلة.

وفي حديثه عن المشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «ناغويا 2026»، أوضح رئيس الاتحاد أن التطلعات كانت أكبر من النتائج المحققة، رغم حصد ميداليتين فضيتين، مؤكداً أن الطموح يتجاوز ذلك إلى المنافسة على الذهب.

وأشاد الأمير محمد بن عبد الرحمن باللاعبة مريم المريسل، مثنياً على مستوياتها وإبداعاتها المتواصلة، مشيراً إلى تأهلها للمرة الأولى إلى بطولة العالم البارالمبية، بوصفه خطوة مهمة في مسيرتها الرياضية.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والتطوير، بهدف تحويل النتائج الإيجابية إلى إنجازات أكبر، قائلاً إن الطموح يتمثل في الوصول إلى الميدالية الذهبية، وليس الاكتفاء بالفضية.

رئيس اتحاد كرة الطاولة شدد على مواصلة تطوير الفئات السنية واكتشاف مواهب جديدة (الاتحاد السعودي لكرة الطاولة)

وشدد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة على أهمية تعزيز الحضور السعودي على المستوى الدولي، سواء في الجوانب الإدارية أو الفنية، لافتاً إلى أن توسيع المشاركة في البطولات الدولية يمثل إحدى الخطوات الأساسية لتطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين.

وأشار إلى تأهل اللاعب عبد الرحمن الطاهر إلى بطولة العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخ كرة الطاولة السعودية، معتبراً ذلك مؤشراً إيجابياً على تطور العمل في الفئات السنية، وفرصة لاكتساب الخبرات والاحتكاك بمستويات عالمية.

وأكد أن تعزيز الحضور الدولي يندرج ضمن أولويات الاتحاد، لما يمثله من أهمية في تطوير الكوادر واللاعبين، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب السعودية للمنافسة خارجياً.

وفي الجانب الاستثماري، أشار الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى أن الموسم الحالي شهد حضوراً للرعاة في مختلف الدوريات والفئات، بما في ذلك الدوري الممتاز للرجال والسيدات ودوريات الشباب والناشئين، معتبراً أن هذا الحضور يعكس تنامي دور القطاع الخاص في دعم الرياضة السعودية.

| مراسم تتويج الفائزين في منافسات الفردي للفئتين العمريتين تحت 17 و19 عاماً ببطولة المملكة لكرة الطاولة، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة. pic.twitter.com/OkauRyy8iX — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 24, 2026

وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في مسيرة تطوير كرة الطاولة، وأن استدامة هذا التعاون تسهم في توفير بيئة أفضل للمنافسات، ودعم اللاعبين واللاعبات، والارتقاء بمستوى التنظيم والتنافس.

وأعرب عن فخره بوجود رعاة لمختلف الدوريات والفئات، مشدداً على أهمية استمرار هذا الدعم وتوسيع الشراكات بما يخدم مستقبل اللعبة، ويعزز قدرتها على استثمار المواهب وصناعة أبطال قادرين على المنافسة في البطولات الإقليمية والدولية.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل على تطوير الفئات السنية، وتعزيز الحضور الدولي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع طموحات كرة الطاولة السعودية في المرحلة المقبلة.