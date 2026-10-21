سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

رفض سعد الموسى، لاعب فريق الاتحاد، تصريحات مدرب الفريق السابق سيرغيو كونسيساو بشأن احترافية اللاعب السعودي، واصفاً إياها بغير الصحيحة، وعدَّ أن اللاعب المحلي أصبح الحلقة الأضعف لتبرير عدم نجاح المدرب.

وقال الموسى، في حديث لممثلي وسائل الإعلام، بعد مواجهة «الاتفاق» و«الاتحاد» دورياً: «كان على كونسيساو أن يكون أكثر جرأة في توضيح الأسباب الفعلية التي أدت إلى عدم نجاحه، بدلاً من تحميل اللاعب السعودي مسؤولية الإخفاق».

سعد آل موسى - لاعب الاتحاد: لا أعلم سبب تصريح كونسيساو.. ربما رأى أن اللاعب السعودي الحلقة الأضعف ليبرر فشله.. كنت أتمنى أن يكون شجاع ويذكر الأسباب الحقيقية لعدم نجاحه.. تصريحات كونسيساو إثارة ساذجة ولن توثر على المشروع واللاعب السعودي يدرك سمعة الكرة السعودية.... pic.twitter.com/p1h3GpQ1HS — روتانا سبورت مع وليد (@RotanaSport) October 20, 2026

وأكد الموسى أن الكرة السعودية تحظى بدعم غير مسبوق من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وأضاف لاعب «الاتحاد»: «اللاعب السعودي يدرك تماماً أهمية الحفاظ على سمعة الكرة السعودية، وأن مثل هذه التصريحات لن تؤثر في مشروع الدولة لتطوير اللاعب المحلي وتأهيله للاستحقاقات الكبرى».

وأشار الموسى إلى أن مشاركة 8 لاعبين أجانب في قائمة المباراة قلّصت دقائق مشاركة اللاعب السعودي، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر غياب الاحترافية، بل يضاعف مسؤولية اللاعب المحلي في المحافظة على جاهزيته واستغلال الفرص المتاحة لإثبات أحقيته بمكان في التشكيلة الأساسية.