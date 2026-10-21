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الرياضة رياضة سعودية

سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

سعد الموسى (نادي الاتحاد)
سعد الموسى (نادي الاتحاد)
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سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

سعد الموسى (نادي الاتحاد)
سعد الموسى (نادي الاتحاد)

رفض سعد الموسى، لاعب فريق الاتحاد، تصريحات مدرب الفريق السابق سيرغيو كونسيساو بشأن احترافية اللاعب السعودي، واصفاً إياها بغير الصحيحة، وعدَّ أن اللاعب المحلي أصبح الحلقة الأضعف لتبرير عدم نجاح المدرب.

وقال الموسى، في حديث لممثلي وسائل الإعلام، بعد مواجهة «الاتفاق» و«الاتحاد» دورياً: «كان على كونسيساو أن يكون أكثر جرأة في توضيح الأسباب الفعلية التي أدت إلى عدم نجاحه، بدلاً من تحميل اللاعب السعودي مسؤولية الإخفاق».

وأكد الموسى أن الكرة السعودية تحظى بدعم غير مسبوق من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وأضاف لاعب «الاتحاد»: «اللاعب السعودي يدرك تماماً أهمية الحفاظ على سمعة الكرة السعودية، وأن مثل هذه التصريحات لن تؤثر في مشروع الدولة لتطوير اللاعب المحلي وتأهيله للاستحقاقات الكبرى».

وأشار الموسى إلى أن مشاركة 8 لاعبين أجانب في قائمة المباراة قلّصت دقائق مشاركة اللاعب السعودي، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر غياب الاحترافية، بل يضاعف مسؤولية اللاعب المحلي في المحافظة على جاهزيته واستغلال الفرص المتاحة لإثبات أحقيته بمكان في التشكيلة الأساسية.

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الرياضة رياضة سعودية

سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

سعد الموسى (نادي الاتحاد)
سعد الموسى (نادي الاتحاد)
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سعد الموسى يهاجم كونسيساو: كن جريئاً واذكر أسباب رحيلك عن «الاتحاد»

سعد الموسى (نادي الاتحاد)
سعد الموسى (نادي الاتحاد)

رفض سعد الموسى، لاعب فريق الاتحاد، تصريحات مدرب الفريق السابق سيرغيو كونسيساو بشأن احترافية اللاعب السعودي، واصفاً إياها بغير الصحيحة، وعدَّ أن اللاعب المحلي أصبح الحلقة الأضعف لتبرير عدم نجاح المدرب.

وقال الموسى، في حديث لممثلي وسائل الإعلام، بعد مواجهة «الاتفاق» و«الاتحاد» دورياً: «كان على كونسيساو أن يكون أكثر جرأة في توضيح الأسباب الفعلية التي أدت إلى عدم نجاحه، بدلاً من تحميل اللاعب السعودي مسؤولية الإخفاق».

وأكد الموسى أن الكرة السعودية تحظى بدعم غير مسبوق من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وأضاف لاعب «الاتحاد»: «اللاعب السعودي يدرك تماماً أهمية الحفاظ على سمعة الكرة السعودية، وأن مثل هذه التصريحات لن تؤثر في مشروع الدولة لتطوير اللاعب المحلي وتأهيله للاستحقاقات الكبرى».

وأشار الموسى إلى أن مشاركة 8 لاعبين أجانب في قائمة المباراة قلّصت دقائق مشاركة اللاعب السعودي، لكنه شدد على أن ذلك لا يبرر غياب الاحترافية، بل يضاعف مسؤولية اللاعب المحلي في المحافظة على جاهزيته واستغلال الفرص المتاحة لإثبات أحقيته بمكان في التشكيلة الأساسية.

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رياضة كرة القدم رياضة سعودية نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

قرعة غرب آسيا تضع شابات السعودية في مجموعة فلسطين ولبنان

المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)
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قرعة غرب آسيا تضع شابات السعودية في مجموعة فلسطين ولبنان

المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)
المنتخب السعودي للشابات (حساب الاتحاد السعودي)

أوقعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للشابات تحت 20 عاماً، التي سُحبت الأربعاء، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي فلسطين، حامل لقب النسخة الماضية، ولبنان، في البطولة التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 4 ديسمبر (كانون الأول) 2026.

وتشهد البطولة مشاركة ستة منتخبات، قُسمت إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات الأردن المستضيف والعراق والإمارات، فيما جاءت السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب فلسطين ولبنان.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره اللبناني يوم السبت 28 نوفمبر، قبل أن يلتقي المنتخب الفلسطيني يوم الاثنين 30 من الشهر ذاته، في ختام منافسات دور المجموعات.

وتنطلق البطولة يوم الخميس 26 نوفمبر بمواجهة تجمع فلسطين ولبنان عند الخامسة مساءً، تليها مباراة الأردن والإمارات عند الثامنة مساءً، على أن تُقام جميع المواجهات على استاد العقبة.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر إقامته يوم الأربعاء 2 ديسمبر، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف الأولى.

وتُختتم المنافسات يوم الجمعة 4 ديسمبر بإقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الخامسة مساءً، تليها المباراة النهائية عند الثامنة مساءً، لتحديد بطل النسخة السادسة من البطولة.

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حمدالله والمهديوي... مشادة ساخنة تكشف توتر التعاون

تبادل المهديوي وحمدالله الكلمات قبل أن يتدخل زملاؤهم بالفريق لفض الاشتباك (قنوات ثمانية)
تبادل المهديوي وحمدالله الكلمات قبل أن يتدخل زملاؤهم بالفريق لفض الاشتباك (قنوات ثمانية)
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حمدالله والمهديوي... مشادة ساخنة تكشف توتر التعاون

تبادل المهديوي وحمدالله الكلمات قبل أن يتدخل زملاؤهم بالفريق لفض الاشتباك (قنوات ثمانية)
تبادل المهديوي وحمدالله الكلمات قبل أن يتدخل زملاؤهم بالفريق لفض الاشتباك (قنوات ثمانية)

التقطت عدسة «الشرق الأوسط» الخلاف الحاد والمشادة الكلامية الساخنة بين قائد نادي التعاون أشرف المهديوي، وزميله المهاجم عبدالرزاق حمدالله، مع صافرة نهاية الشوط الأول وهما في الطريق إلى غرفة تبديل الملابس، حيث تبادل اللاعبين الكلمات قبل أن يتدخل زملاؤهم بالفريق ويفضوا الاشتباك.

خلاف حاد بين المهديوي وحمدالله (قنوات ثمانية).

وجاء هذا الصدام ليعكس حالة الاحتقان والضغط النفسي الهائل الذي يعيشه الفريق جراء تراجع النتائج ونزيف النقاط المتتالي والتي أفرزت مثل هذه الحادثة في مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري.

ورغم اشتعال الموقف في ممر اللاعبين، فقد دخل اللاعبان الشوط الثاني دون أن تتجدد الخلافات، محاولين التركيز على العودة في اللقاء، حتى الدقائق الأخيرة والتي شهدت خروج قائد الفريق أشرف المهديوي متأثراً بالإصابة.

وفي تعقيبه على الحادثة خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء، قال فوك رازوفيتش مدرب فريق التعاون: «لا أعلم سبب نقاش المهديوي وحمدالله لكن أراها إيجابية وأفضل أن تكون هنالك عصبية مبررة لمساعدة الفريق بالظهور بشكل أفضل ولا أحبب برودة الأعصاب».

وشهدت اللحظات الأخيرة من المواجهة تسجيل فريق القادسية هدف الفوز في الوقت القاتل ليحسم نقاط اللقاء، ويخرج التعاون بخسارة مريرة جديدة، متوجةً ليلة مشحونة بالتفاصيل والتوترات التي تعكس واقعاً صعباً يبحث فيه الفريق عن مخرج ينهي به كابوس التعثرات والخروج من المراكز المتأخرة.

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