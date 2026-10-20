«كأس بيلي جين كينغ»: منتخب السعودية للسيدات يبدأ مشواره الأربعاء

يستهل المنتخب السعودي للتنس للسيدات، الأربعاء، منافساته في بطولة كأس بيلي جين كينغ 2026، التي تستضيفها مدينة فان ثيت في فيتنام خلال المدة من 21 إلى 24 أكتوبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويمثّل أخضر التنس اللاعبات يارا الحقباني، ولارا بخاري، وميسان بن حسين، بقيادة المدرب عبد القادر مداني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة تضم منتخبات نيبال، وجزر ماريانا الشمالية، وبروناي، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم مستويات مميزة وتحقيق نتائج إيجابية.