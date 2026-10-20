الدوري السعودي: القادسية يخطف القمة قبل موقعة الهلال المرتقبة

استعاد القادسية صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انتزع فوزاً قاتلاً من مضيفه التعاون بهدف دون رد، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، نجح الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، في خطف هدف الانتصار للقادسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

ورفع القادسية رصيده إلى 25 نقطة، مستعيداً صدارة الترتيب بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة، علماً بأن الأخير يملك مباراة مؤجلة أمام الرياض، مقررة في 19 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

في المقابل، واصل التعاون نتائجه المخيبة، بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز السابع عشر، قبل الأخير، دون أن يحقق أي انتصار منذ انطلاق الموسم.

ويستعد القادسية لاستضافة الهلال، الجمعة، في قمة مرتقبة ضمن الجولة الحادية عشرة، فيما يواجه التعاون نظيره الرياض، السبت، بحثاً عن انتصاره الأول في المسابقة.