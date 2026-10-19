القادري: نجحنا في إيقاف خطورة الهلال الهجومية

أعرب التونسي جلال القادري، المدير الفني لفريق الحزم، عن أسفه الشديد للخسارة بهدف قاتل أمام الهلال ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال القادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: قدمنا مباراة ممتازة فنياً وتكتيكياً؛ عرفنا كيف نتعامل مع نقاط قوة الهلال، وأغلقنا عليه المساحات ولم نجعله يلعب براحة، وإذا كان هناك لوم على اللاعبين رغم أدائهم الكبير، فهو إضاعة بعض الفرص التي سنحت لنا.

وأضاف: الهلال كان أكثر واقعية، وتراجع تركيز لاعبينا في الدقائق الأخيرة كلفنا خسارة المباراة. الهلال فريق قوي، وعندما تمنحه المساحات سيكون من الصعب إيقافه خصوصاً أنه يملك لاعبين ذوي جودة عالية، ونحن لعبنا بشخصية وثقة عالية طوال اللقاء.

وتطرق القادري للحديث عن القوة الهجومية للخصم، موضحاً: الهلال فريق يملك لاعبين يملكون سرعات عالية، وقوي هجومياً، ونجحنا في إيقافه، وحالفنا الحظ في لقطات أخرى، وأعتقد أن الهلال قوي هجومياً على مستوى قارة آسيا، وقد يكون لديه بعض الأخطاء الدفاعية.

وفيما يتعلق ببيئة العمل في الحزم، أكد القادري: «بيئة العمل في الحزم ممتازة، والاستقرار في النادي يخلق لنا بيئة عمل رائعة. الحزم يقوم اليوم على تكوين مجموعة مميزة من اللاعبين، وقد قدمنا أداءً رائعاً أمام الاتحاد والأهلي، واليوم أمام الهلال، وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق».

واختتم القادري تصريحاته قائلاً: «أثق ثقة كاملة في هذه المجموعة، والمقياس لدي لمنح اللاعب فرصة المشاركة هو الجاهزية بغض النظر عن هويته إن كان سعودياً أو أجنبياً. وبالمناسبة، أهنئ المنتخب السعودي على الأداء الذي ظهر به مؤخراً، وأتمنى له التوفيق في كأس آسيا».