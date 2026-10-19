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الرياضة رياضة سعودية

القادري: نجحنا في إيقاف خطورة الهلال الهجومية

التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)
التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)
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القادري: نجحنا في إيقاف خطورة الهلال الهجومية

التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)
التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)

أعرب التونسي جلال القادري، المدير الفني لفريق الحزم، عن أسفه الشديد للخسارة بهدف قاتل أمام الهلال ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال القادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: قدمنا مباراة ممتازة فنياً وتكتيكياً؛ عرفنا كيف نتعامل مع نقاط قوة الهلال، وأغلقنا عليه المساحات ولم نجعله يلعب براحة، وإذا كان هناك لوم على اللاعبين رغم أدائهم الكبير، فهو إضاعة بعض الفرص التي سنحت لنا.

وأضاف: الهلال كان أكثر واقعية، وتراجع تركيز لاعبينا في الدقائق الأخيرة كلفنا خسارة المباراة. الهلال فريق قوي، وعندما تمنحه المساحات سيكون من الصعب إيقافه خصوصاً أنه يملك لاعبين ذوي جودة عالية، ونحن لعبنا بشخصية وثقة عالية طوال اللقاء.

وتطرق القادري للحديث عن القوة الهجومية للخصم، موضحاً: الهلال فريق يملك لاعبين يملكون سرعات عالية، وقوي هجومياً، ونجحنا في إيقافه، وحالفنا الحظ في لقطات أخرى، وأعتقد أن الهلال قوي هجومياً على مستوى قارة آسيا، وقد يكون لديه بعض الأخطاء الدفاعية.

وفيما يتعلق ببيئة العمل في الحزم، أكد القادري: «بيئة العمل في الحزم ممتازة، والاستقرار في النادي يخلق لنا بيئة عمل رائعة. الحزم يقوم اليوم على تكوين مجموعة مميزة من اللاعبين، وقد قدمنا أداءً رائعاً أمام الاتحاد والأهلي، واليوم أمام الهلال، وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق».

واختتم القادري تصريحاته قائلاً: «أثق ثقة كاملة في هذه المجموعة، والمقياس لدي لمنح اللاعب فرصة المشاركة هو الجاهزية بغض النظر عن هويته إن كان سعودياً أو أجنبياً. وبالمناسبة، أهنئ المنتخب السعودي على الأداء الذي ظهر به مؤخراً، وأتمنى له التوفيق في كأس آسيا».

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رئيس الحزم: فخور بقتالية اللاعبين... نلعب وفق إمكانياتنا

كاد الحزم أن يحرج الهلال بتعادل مُثير (تصوير: سعد العنزي)
كاد الحزم أن يحرج الهلال بتعادل مُثير (تصوير: سعد العنزي)
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رئيس الحزم: فخور بقتالية اللاعبين... نلعب وفق إمكانياتنا

كاد الحزم أن يحرج الهلال بتعادل مُثير (تصوير: سعد العنزي)
كاد الحزم أن يحرج الهلال بتعادل مُثير (تصوير: سعد العنزي)

أبدى الدكتور طلال العبلان، رئيس نادي الحزم، فخره الكبير بالأداء المشرف والقتالي الذي قدمه لاعبو الفريق أمام متصدر الدوري نادي الهلال رغم الخسارة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال العبلان في تصريحاته لوسائل الإعلام عقب اللقاء: «الحمد لله، أنا فخور جداً باللاعبين وبالجهازين الفني والإداري؛ لقد قدم الأبطال مستوى متميزاً طوال الـ90 دقيقة على الرغم من الفوارق والإمكانيات الكبيرة أمام فريق الهلال المدجج بالنجوم، ونحن نلعب في حدود إمكانياتنا، ويعطيهم العافية جميعاً، لم يقصروا أبداً».

ورداً على سؤال حول تقييمه لنتائج الفريق وانطلاقته في الجولات العشر الأولى، أوضح رئيس الحزم: «منذ بداية الدوري ونحن نلعب برتم تصاعدي. في مباراة الفتح الماضية كنا متقدمين بهدفين لهدف حتى الدقيقة 86 بحظ عاثر، واليوم أيضاً كنا صامدين أمام الهلال حتى الدقيقة 87، وأظهر الحزم مستوى متميزاً وسنحت لنا فرصاً أمام المرمى لم نستغلها بالشكل المطلوب، لكننا نعد جماهيرنا بالأفضل في المباريات القادمة».

وعن تكرار استقبال الفريق لأهداف قاتلة في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات، علّق العبلان: «هذا الأمر نعمل عليه حالياً لمعالجته، خصوصاً فيما يتعلق بالتركيز في اللحظات الأخيرة. أحياناً يكون اللاعب تحت ضغط ذهني وبدني كبير داخل الملعب، وبناءً على الإمكانيات المتاحة فإنهم يقدمون أقصى ما لديهم، وأنا فخور جداً بالفريق».

وفيما يتعلق بالتنافس الشريف بين أندية محافظة الرس وأثره على المنطقة، أفاد: «مدينة مثل الرس يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة وتضم نادياً كبيراً مثل الحزم وجارنا الشقيق نادي الخلود؛ هذا التنافس له أثر كبير وإيجابي على النشء الصغير، وكذلك على المدينة اقتصادياً وسياحياً».

واختتم رئيس الحزم تصريحاته قائلاً: «نحن كبيئة حاضنة لهذا العدد من السكان نجاري مدناً كبرى مثل الرياض وجدة والخبر والشرقية، رغم أن هناك مدناً عديدة لا تمتلك حتى نادياً في دوري المحترفين، ولكن بكفاءات أهالي الرس دائماً ما نكون قادرين على إحداث الفارق».

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جحفلي لـ«الشرق الأوسط»: الفيصلي بيتي وعائلتي

محمد جحفلي مدافع الفيصلي (الشرق الأوسط)
محمد جحفلي مدافع الفيصلي (الشرق الأوسط)
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جحفلي لـ«الشرق الأوسط»: الفيصلي بيتي وعائلتي

محمد جحفلي مدافع الفيصلي (الشرق الأوسط)
محمد جحفلي مدافع الفيصلي (الشرق الأوسط)

أكد محمد جحفلي، مدافع الفيصلي، أن التعادل أمام الشباب بنتيجة 2-2 يُعد نتيجة إيجابية لفريقه، خصوصاً أن المواجهة أقيمت خارج أرضه أمام منافس وصفه بالفريق الكبير، مشيراً إلى أن لاعبي الفيصلي نجحوا في العودة إلى المباراة بعد التأخر بهدفين.

وقال جحفلي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «أعتقد أن التعادل عادل للفريقين. الشباب كان الأفضل في البداية، لكننا نجحنا في العودة إلى المباراة. وعندما تلعب خارج أرضك أمام فريق كبير مثل الشباب، فإن الخروج بنقطة يُعد نتيجة إيجابية».

وعن أسباب انفعال مدرب الفيصلي جيوفاني في الدقائق الأخيرة، أوضح جحفلي أن المدرب كان يتطلع إلى مواصلة الضغط الهجومي وعدم الاكتفاء بالتعادل.

وقال: «أتوقع أن المدرب كان يريد منا عدم التراجع، والتقدم أكثر إلى الأمام لاستغلال عودتنا في النتيجة وتسجيل الهدف الثالث، لكن إصابة باسوغوغ أثرت علينا، واضطررنا إلى اللعب بنقص عددي بعد استنفاد التبديلات، ولذلك كان علينا التعامل مع الموقف بعقلانية، وهو ما دفعنا إلى التراجع».

وعن عودته إلى الفيصلي بعد تجربته مع الهلال، أكد ارتباطه الكبير بالنادي، وقال: «لا توجد أي رسالة. الجميع يعرف أنني بدأت مشواري مع الفيصلي، ثم انتقلت إلى الهلال، والآن عدت إلى بيتي».

وعندما سُئل عن طبيعة علاقته بالفيصلي، اختصر إجابته قائلاً: «الفيصلي عائلتي».

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القادري: نجحنا في إيقاف خطورة الهلال الهجومية

التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)
التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)
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القادري: نجحنا في إيقاف خطورة الهلال الهجومية

التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)
التونسي جلال القادري المدير الفني لفريق الحزم (تصوير: سعد العنزي)

أعرب التونسي جلال القادري، المدير الفني لفريق الحزم، عن أسفه الشديد للخسارة بهدف قاتل أمام الهلال ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال القادري خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: قدمنا مباراة ممتازة فنياً وتكتيكياً؛ عرفنا كيف نتعامل مع نقاط قوة الهلال، وأغلقنا عليه المساحات ولم نجعله يلعب براحة، وإذا كان هناك لوم على اللاعبين رغم أدائهم الكبير، فهو إضاعة بعض الفرص التي سنحت لنا.

وأضاف: الهلال كان أكثر واقعية، وتراجع تركيز لاعبينا في الدقائق الأخيرة كلفنا خسارة المباراة. الهلال فريق قوي، وعندما تمنحه المساحات سيكون من الصعب إيقافه خصوصاً أنه يملك لاعبين ذوي جودة عالية، ونحن لعبنا بشخصية وثقة عالية طوال اللقاء.

وتطرق القادري للحديث عن القوة الهجومية للخصم، موضحاً: الهلال فريق يملك لاعبين يملكون سرعات عالية، وقوي هجومياً، ونجحنا في إيقافه، وحالفنا الحظ في لقطات أخرى، وأعتقد أن الهلال قوي هجومياً على مستوى قارة آسيا، وقد يكون لديه بعض الأخطاء الدفاعية.

وفيما يتعلق ببيئة العمل في الحزم، أكد القادري: «بيئة العمل في الحزم ممتازة، والاستقرار في النادي يخلق لنا بيئة عمل رائعة. الحزم يقوم اليوم على تكوين مجموعة مميزة من اللاعبين، وقد قدمنا أداءً رائعاً أمام الاتحاد والأهلي، واليوم أمام الهلال، وهذا أمر ليس سهلاً على الإطلاق».

واختتم القادري تصريحاته قائلاً: «أثق ثقة كاملة في هذه المجموعة، والمقياس لدي لمنح اللاعب فرصة المشاركة هو الجاهزية بغض النظر عن هويته إن كان سعودياً أو أجنبياً. وبالمناسبة، أهنئ المنتخب السعودي على الأداء الذي ظهر به مؤخراً، وأتمنى له التوفيق في كأس آسيا».

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