الدوري السعودي: مارتينلي ينقذ الهلال من فخ الحزم في الدقيقة القاتلة

قاد البرازيلي غابرييل مارتينلي فريقه الهلال إلى انتصار صعب على ضيفه الحزم بهدف دون رد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة 89 لحسم المواجهة، بعدما نجح غابرييل مارتينلي، المنضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من آرسنال الإنجليزي، في تسجيل هدف المباراة الوحيد، مانحاً فريقه 3 نقاط ثمينة.

وعزز الهلال موقعه في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن القادسية صاحب المركز الثاني، و5 نقاط عن النصر الثالث، و6 نقاط عن الأهلي الرابع.

في المقابل، تجمد رصيد الحزم عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة نفسها، فرض الفيصلي التعادل 2 - 2 على الشباب، بعدما نجح في العودة من تأخره بهدفين.

وافتتح جوش برانهويل التسجيل للشباب في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه، ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وقلص أندريه جيروتو الفارق للفيصلي في الدقيقة 38، بينما أدرك زميله ألكسندر مندي التعادل في الدقيقة 79، ليحرم الشباب من تحقيق الفوز.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما وصل الفيصلي إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.