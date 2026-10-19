بوندارينكو: عُدت من الفترة الصعبة... وأسعى لمواصلة التسجيل مع الأهلي

أكد الأوكراني أرتيم بوندارينكو، لاعب الأهلي، سعادته بالعودة إلى التسجيل والمساهمة مع فريقه في حصد ثلاث نقاط ثمينة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة له على الصعيد الشخصي، لكنه نجح في تجاوز الضغوط بدعم الجماهير ومساندة المحيطين به.

وقال بوندارينكو: «كان التسجيل مهماً جداً بالنسبة لي، وأود أن أشكر كل من ساندني خلال الفترة الصعبة التي مررت بها. أنا سعيد جداً اليوم بمساعدة الفريق على حصد ثلاث نقاط لم تكن سهلة».

وعن الضغوط التي واجهها خلال الفترة الماضية، أوضح اللاعب الأوكراني أنه شعر بضغط داخلي نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها، مضيفاً: «بكل تأكيد، كنت أشعر بالضغط، لكن كرة القدم تتعلق بكيفية العودة بعد المواقف الصعبة. أنا اليوم سعيد أكثر من الجماهير، وأشكرهم على دعمهم، وأشعر بأنني أسعد شخص اليوم».

وحول إمكانية أن يمثل هذا الهدف نقطة انطلاق جديدة له مع الأهلي، شدد بوندارينكو على أهمية التعامل مع كل مباراة بصورة مستقلة، وقال: «هدفي دائماً هو التفكير في كل مباراة على حدة، ومساعدة الفريق، لكن الغد يوم جديد. أطمح إلى مواصلة مساعدة الفريق والتسجيل، وسنركز على المباراة المقبلة».