البريكان: أتمنى أن تذهب جائزة أفضل لاعب آسيوي إلى لاعب سعودي

أكد فراس البريكان، مهاجم الأهلي، أهمية الفوز الذي حققه فريقه، مشيراً إلى صعوبة المواجهة، وقدرة اللاعبين على العودة رغم الأخطاء الفردية التي تسببت في استقبال أهداف، فيما عَبّر عن فخره بترشيحه لجائزة أفضل لاعب آسيوي إلى جانب مواطنه سالم الدوسري، متمنياً أن تذهب الجائزة إلى أحدهما.

وقال البريكان في حديثه عقب المباراة: «ألف مبروك لنا الفوز ولجماهيرنا، كانت مباراة صعبة، واستقبلنا أهدافاً نتيجة أخطاء فردية، لكن الحمد لله تمكنا من العودة وتحقيق النقاط الثلاث».

وعن تأثير الغيابات في صفوف الأهلي، أوضح أن الفريق يتعامل مع هذه الظروف بروح جماعية، مضيفاً: «من الطبيعي في الأهلي أن نلعب كفريق واحد، والبدلاء دائماً ما يكونون جاهزين للمشاركة وتقديم الإضافة».

وعلى الصعيد الشخصي، شدد البريكان على سعيه الدائم إلى تقديم الأفضل، سواء مع الأهلي أو المنتخب السعودي، وقال: «أسعى إلى التميز والحضور بشكل مستمر، سواء مع الأهلي أو المنتخب، ولا يزال الدوري طويلاً ونحن في بدايات الموسم».

وفيما يتعلق بترشيحه لجائزة أفضل لاعب آسيوي إلى جانب سالم الدوسري، وصف البريكان ذلك بالفخر الكبير، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة يمثل طموحاً لأي لاعب سعودي.

وأضاف: «هذا فخر بالنسبة لي، وأعتقد أن طموح أي لاعب سعودي أن يكون موجوداً في هذه القائمة. ويعود الفضل في ذلك إلى الجماهير والنادي الملكي، وأتمنى التوفيق لي ولسالم، وأن تذهب الجائزة إلى أحدنا».