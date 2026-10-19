النصر يستدعي حيدر عبد الكريم... والعمري بديلاً لسيماكان أمام نيوم

استدعى الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب النصر، العراقي حيدر عبد الكريم إلى قائمة الفريق استعداداً لمواجهة نيوم، الثلاثاء، لتعويض غياب الثنائي الفرنسيان محمد سيماكان وكينغسلي كومان، بعد تأكد غيابهما عن المباراة.

وأوضحت المصادر أن الجهازين الفني والطبي في النصر حاولا تجهيز سيماكان للحاق بالمباراة، في ظل الاستجابة التي أظهرها اللاعب خلال برنامجه التأهيلي، إلا أنهما فضّلا عدم الاستعجال في عودته، تفادياً لتفاقم الإصابة، ومنحه الوقت الكافي لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ورغم استدعاء حيدر عبد الكريم، فإن اللاعب العراقي سيوجد على مقاعد البدلاء، بينما سيعتمد المدرب على القائمة الأساسية نفسها التي خاض بها الفريق مباراته الماضية، مع تعويض غياب سيماكان باللاعب عبد الإله العمري.

ولم يتضح حتى الآن الخيار الذي سيعتمده بوستيكوغلو لتعويض غياب كومان، إذ سيحسم المدرب قراره خلال الاجتماع الفني الذي يسبق المباراة، بين خيارين؛ الأول يتمثل في الاعتماد على عبد الله الخيبري في محور الارتكاز، مع منح البرازيلي أنجيلو غابرييل فرصة المشاركة في مركز الجناح بديلاً لكومان، أو الاستعانة بأيمن يحيى في الجناح، مع الاعتماد على البرازيلي أنجيلو غابرييل والبرتغالي سامو كوستا في متوسط الميدان، أمامهما البرتغالي جواو فيليكس والسنغالي ساديو ماني، على أن يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو خط الهجوم.