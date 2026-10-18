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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
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إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الحزم، في الجولة الـ10 بالدوري السعودي، مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة استمرت 3 أيام، وسط سعي الجهاز الفني إلى تطوير الجوانب الفنية وتعزيز الخيارات الهجومية، في وقت لم يحسم فيه المدرب موقف سالم الدوسري من المشاركة؛ على أن يتحدد ذلك بعد تدريب اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الحزم فريق مميز، وقدم أداءً كبيراً في مباراته الأخيرة رغم الخسارة»، مشدداً على «أهمية الاستعداد لكل مواجهة، والعمل على تطوير أداء الفريق من مباراة إلى أخرى». وتطرق المدرب الإيطالي إلى تعدد الخيارات الهجومية في الهلال، في ظل امتلاك 6 لاعبين سجل كل منهم أكثر من 3 أهداف، موضحاً أن «الفريق يملك أدوات متنوعة للوصول إلى الشباك، سواء من خلال المهاجمين ولاعبي خط الوسط».

وأوضح: «نملك كثيراً من الأدوات لإحراز الأهداف، سواء عبر المهاجمين ولاعبي الوسط، ونعمل لجعل الجميع قادراً على تسجيل الأهداف»، مؤكداً أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز الفاعلية الهجومية للفريق. وأشار إنزاغي إلى أن الهلال يمتلك خيارات متعددة لتنفيذ الكرات الثابتة، مبيناً أن البرتغالي روبن نيفيز أحد اللاعبين المكلفين تنفيذها، في دلالة على تنوع الحلول التي يعتمد عليها الفريق في المواقف الهجومية المختلفة.

وأكد مدرب الهلال وجود كثير من الجوانب الإيجابية في أداء الفريق، قائلاً إن العمل مستمر بصورة يومية من أجل التطور وتلبية تطلعات الجماهير، مع التركيز على التحضير لكل مباراة والنهوض بالجوانب الفنية.

وبشأن موقف سالم الدوسري، أوضح إنزاغي أن اللاعب كان جاهزاً في المرة السابقة، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن مواجهتي الاتحاد والسد، مشيراً إلى أن سالم وبقية لاعبي الفريق يتمتعون حالياً بجاهزية عالية، «على أن يتحدد موقفه من المشاركة أمام الحزم عقب تدريب اليوم».

ولفت المدرب الإيطالي إلى أن «توزيع الأدوار والمراكز الهجومية سيخضع للتقييم من مباراة إلى أخرى، في ظل وجود أسماء متعددة قادرة على تقديم الإضافة، من بينها سالم الدوسري والهولندي سامرفيل والبرازيلي مارتينيلي». وأضاف أن الهلال يمتلك «خيارات مميزة أخرى، من بينها سلطان مندش، ونواف الحبشي»، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على «تدوير اللاعبين خلال المباريات، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهم وفقاً لمتطلبات كل مواجهة».

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الرياضة رياضة سعودية

إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
TT
TT

إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)
الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال (الشرق الأوسط)

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الحزم، في الجولة الـ10 بالدوري السعودي، مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة استمرت 3 أيام، وسط سعي الجهاز الفني إلى تطوير الجوانب الفنية وتعزيز الخيارات الهجومية، في وقت لم يحسم فيه المدرب موقف سالم الدوسري من المشاركة؛ على أن يتحدد ذلك بعد تدريب اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الحزم فريق مميز، وقدم أداءً كبيراً في مباراته الأخيرة رغم الخسارة»، مشدداً على «أهمية الاستعداد لكل مواجهة، والعمل على تطوير أداء الفريق من مباراة إلى أخرى». وتطرق المدرب الإيطالي إلى تعدد الخيارات الهجومية في الهلال، في ظل امتلاك 6 لاعبين سجل كل منهم أكثر من 3 أهداف، موضحاً أن «الفريق يملك أدوات متنوعة للوصول إلى الشباك، سواء من خلال المهاجمين ولاعبي خط الوسط».

وأوضح: «نملك كثيراً من الأدوات لإحراز الأهداف، سواء عبر المهاجمين ولاعبي الوسط، ونعمل لجعل الجميع قادراً على تسجيل الأهداف»، مؤكداً أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز الفاعلية الهجومية للفريق. وأشار إنزاغي إلى أن الهلال يمتلك خيارات متعددة لتنفيذ الكرات الثابتة، مبيناً أن البرتغالي روبن نيفيز أحد اللاعبين المكلفين تنفيذها، في دلالة على تنوع الحلول التي يعتمد عليها الفريق في المواقف الهجومية المختلفة.

وأكد مدرب الهلال وجود كثير من الجوانب الإيجابية في أداء الفريق، قائلاً إن العمل مستمر بصورة يومية من أجل التطور وتلبية تطلعات الجماهير، مع التركيز على التحضير لكل مباراة والنهوض بالجوانب الفنية.

وبشأن موقف سالم الدوسري، أوضح إنزاغي أن اللاعب كان جاهزاً في المرة السابقة، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن مواجهتي الاتحاد والسد، مشيراً إلى أن سالم وبقية لاعبي الفريق يتمتعون حالياً بجاهزية عالية، «على أن يتحدد موقفه من المشاركة أمام الحزم عقب تدريب اليوم».

ولفت المدرب الإيطالي إلى أن «توزيع الأدوار والمراكز الهجومية سيخضع للتقييم من مباراة إلى أخرى، في ظل وجود أسماء متعددة قادرة على تقديم الإضافة، من بينها سالم الدوسري والهولندي سامرفيل والبرازيلي مارتينيلي». وأضاف أن الهلال يمتلك «خيارات مميزة أخرى، من بينها سلطان مندش، ونواف الحبشي»، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على «تدوير اللاعبين خلال المباريات، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهم وفقاً لمتطلبات كل مواجهة».

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الدوري السعودي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يعلن عن إصابة مهاجمه إيفان توني قبل مواجهة الفيحاء

الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)
الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)
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الأهلي يعلن عن إصابة مهاجمه إيفان توني قبل مواجهة الفيحاء

الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)
الإنجليزي إيفان توني (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي عن إصابة نجمه الإنجليزي إيفان توني مهاجم الفريق.

وأشار النادي السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، الأحد، إلى أن توني يعاني من إصابة في مفصل الحوض، تعرض لها خلال تدريبات الفريق، مساء السبت.

وأضاف البيان أن المهاجم الإنجليزي الدولي سيخضع لفحوصات طبية من أجل الوقوف بشكل دقيق على طبيعة إصابته، وتحديد طريقة العلاج ومدة التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين «روشن».

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس في دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد النصر حامل اللقب، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن القادسية متصدر الترتيب، الذي خاض 9 مباريات.

في المقابل، يوجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

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الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
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الاتحاد يتحرّك لاحتواء آثار خسارتي الهلال وشباب الأهلي

من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)
من المقرر أن تُغادر بعثة الاتحاد إلى الدمام استعداداً للمواجهة التي يتطلع الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات (نادي الاتحاد)

تحرّك الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، لاحتواء آثار الخسارتين المتتاليتين أمام الهلال وشباب الأهلي، عبر سلسلة اجتماعات مع اللاعبين ومراجعة الأخطاء التي صاحبت المواجهتين، استعداداً للقاء الاتفاق، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وعاد الاتحاد من فترة التوقف الدولي الطويلة في سبتمبر (أيلول) بصورة مغايرة لبدايته القوية هذا الموسم، بعدما خسر أمام الهلال 2-3 في الدوري، قبل أن يتلقى خسارة آسيوية أمام شباب الأهلي، لتكون الهزيمة الثانية توالياً بعد بداية خالية من الخسائر.

ومنح تأجيل مواجهة الشباب، التي كان مقرراً إقامتها الجمعة، الجهاز الفني فرصة إضافية لإعادة ترتيب الأوراق، إذ عقد فيسينغ اجتماعاً مع اللاعبين في اليوم التالي للخسارة الآسيوية، بهدف تجاوز آثار الهزيمتين والتركيز على المرحلة المقبلة، إلى جانب اجتماعات الفيديو التي تضمنت مراجعة الجوانب الفنية والأخطاء.

ويستعد الاتحاد لمغادرة بعثته إلى الدمام الاثنين، لخوض مواجهة الاتفاق التي تُمثل فرصة لاستعادة نغمة الانتصارات وتصحيح المسار، بعد التعثر في آخر مباراتين.

وسيستعيد الفريق خدمات أحمد الغامدي، الذي غاب عن المباراة الأخيرة بسبب إصابة في عضلة الساق اليمنى، فيما تأكدت جاهزية اللاعبين الأجانب العشرة، على أن يستبعد فيسينغ لاعبين من القائمة قبل المغادرة إلى الدمام.

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