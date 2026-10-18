إنزاغي: سالم الدوسري جاهز... ومشاركته أمام الحزم تُحسم اليوم

أكد الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الحزم، في الجولة الـ10 بالدوري السعودي، مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة استمرت 3 أيام، وسط سعي الجهاز الفني إلى تطوير الجوانب الفنية وتعزيز الخيارات الهجومية، في وقت لم يحسم فيه المدرب موقف سالم الدوسري من المشاركة؛ على أن يتحدد ذلك بعد تدريب اليوم.

وقال إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الحزم فريق مميز، وقدم أداءً كبيراً في مباراته الأخيرة رغم الخسارة»، مشدداً على «أهمية الاستعداد لكل مواجهة، والعمل على تطوير أداء الفريق من مباراة إلى أخرى». وتطرق المدرب الإيطالي إلى تعدد الخيارات الهجومية في الهلال، في ظل امتلاك 6 لاعبين سجل كل منهم أكثر من 3 أهداف، موضحاً أن «الفريق يملك أدوات متنوعة للوصول إلى الشباك، سواء من خلال المهاجمين ولاعبي خط الوسط».

️| سيموني إنزاغي مدرب فريق #الهلال في المؤتمر الصحافي:-امضينا 3 أيام تجهيز لمواجهة الحزم، وهو فريق رائع، وقدم أداء كبير في مباراته الأخيرة رغم الخسارة.#الهلال_الحزم #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/lngGAQt9sO — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 18, 2026

وأوضح: «نملك كثيراً من الأدوات لإحراز الأهداف، سواء عبر المهاجمين ولاعبي الوسط، ونعمل لجعل الجميع قادراً على تسجيل الأهداف»، مؤكداً أن الجهاز الفني يسعى إلى الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتعزيز الفاعلية الهجومية للفريق. وأشار إنزاغي إلى أن الهلال يمتلك خيارات متعددة لتنفيذ الكرات الثابتة، مبيناً أن البرتغالي روبن نيفيز أحد اللاعبين المكلفين تنفيذها، في دلالة على تنوع الحلول التي يعتمد عليها الفريق في المواقف الهجومية المختلفة.

وأكد مدرب الهلال وجود كثير من الجوانب الإيجابية في أداء الفريق، قائلاً إن العمل مستمر بصورة يومية من أجل التطور وتلبية تطلعات الجماهير، مع التركيز على التحضير لكل مباراة والنهوض بالجوانب الفنية.

وبشأن موقف سالم الدوسري، أوضح إنزاغي أن اللاعب كان جاهزاً في المرة السابقة، قبل أن يتعرض لإصابة أبعدته عن مواجهتي الاتحاد والسد، مشيراً إلى أن سالم وبقية لاعبي الفريق يتمتعون حالياً بجاهزية عالية، «على أن يتحدد موقفه من المشاركة أمام الحزم عقب تدريب اليوم».

ولفت المدرب الإيطالي إلى أن «توزيع الأدوار والمراكز الهجومية سيخضع للتقييم من مباراة إلى أخرى، في ظل وجود أسماء متعددة قادرة على تقديم الإضافة، من بينها سالم الدوسري والهولندي سامرفيل والبرازيلي مارتينيلي». وأضاف أن الهلال يمتلك «خيارات مميزة أخرى، من بينها سلطان مندش، ونواف الحبشي»، مؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على «تدوير اللاعبين خلال المباريات، بما يتيح الاستفادة من إمكاناتهم وفقاً لمتطلبات كل مواجهة».