الأهلي يعلن عن إصابة مهاجمه إيفان توني قبل مواجهة الفيحاء

أعلن النادي الأهلي عن إصابة نجمه الإنجليزي إيفان توني مهاجم الفريق.

وأشار النادي السعودي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، الأحد، إلى أن توني يعاني من إصابة في مفصل الحوض، تعرض لها خلال تدريبات الفريق، مساء السبت.

وأضاف البيان أن المهاجم الإنجليزي الدولي سيخضع لفحوصات طبية من أجل الوقوف بشكل دقيق على طبيعة إصابته، وتحديد طريقة العلاج ومدة التأهيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء، الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين «روشن».

ويحتل فريق الأهلي المركز السادس في دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، وتتبقى له مباراة مؤجلة ضد النصر حامل اللقب، ويبتعد بفارق 7 نقاط عن القادسية متصدر الترتيب، الذي خاض 9 مباريات.

في المقابل، يوجد الفيحاء في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.