غوميز مدرب الخليج: علينا الحذر من الحمض النووي للفتح

عدّ البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، أن فريقه سيكون في مهمة صعبة حينما يلتقي الفتح في الأحساء ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المقررة الأحد: «من طرق تحليل الفريق المنافس النظر إلى كيفية قتاله، وشدة أدائه، وشغفه وطاقته. هذه الروح جزء من الحمض النووي للفتح، وعلينا أن نأخذ ذلك في الحسبان. يجب أن نحافظ على روحنا، كما فعلنا في المباريات الماضية».

وأضاف: «أنا واثق تماماً بأن عملنا وجودة لاعبينا سيساعداننا على التحسن باستمرار. أحياناً لا نقدم أداءً جيداً ونخسر أو نتعادل، وأحياناً نلعب جيداً ونتعادل. وفي مباراتنا الأخيرة كنا نستحق الفوز بوضوح».

وحول التقلب في النتائج والمستويات في بعض المباريات للفريق، أجاب: «هناك مباريات قدمنا فيها أداءً عالياً كما حصل في مواجهة النصر، في حين كانت مباراة الاتفاق صعبة على الفريقين، وفي المباراة الأخيرة ضد الفيحاء قدمنا مستوى واستحققنا الفوز».

وعن رأيه في فريق الفتح الذي قاده قرابة الموسمين، وكيف يمكن أن يستفيد من خبراته وتجييرها لصالحه، قال غوميز: «الفتح مع الاستقطابات الجديدة أقوى مما كان عليه الموسم الماضي من حيث العناصر، ويمكن أن أستفيد من جانب الخبرة التي اكتسبتها خلال عملي مع هذا الفريق، ولكن أدرك أن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً أن الفتح سيخوض المباراة بحماس كبير بدعم جمهوره».

وفيما يتعلق بعدم الاستفادة من خدمات عدد من النجوم في المباريات، حتى في حال جاهزيتهم مثل النرويجي جواشوا كينغ، قال: «كينغ من الأسماء التي أعتمد عليها، وهو هداف يمكن أن يتوج كل فرصتين أو ثلاث إلى هدف، ولكن لا يمكن أن أعتمد عليه في جميع أوقات المباريات، فلعامل السن دور أيضاً؛ ولذلك من المهم أن أستفيد من جميع الأسماء بالفريق، وأنا أثق بقدراتهم وإمكاناتهم».