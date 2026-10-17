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الرياضة رياضة سعودية

السلامي مدرب الفتح: الحزم استنزف طاقتنا... وقوتنا في جماهيرنا

جمال السلامي (تصوير: سعد العنزي)
جمال السلامي (تصوير: سعد العنزي)
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السلامي مدرب الفتح: الحزم استنزف طاقتنا... وقوتنا في جماهيرنا

جمال السلامي (تصوير: سعد العنزي)
جمال السلامي (تصوير: سعد العنزي)

قال المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، إن الخليج ستكون لديه أفضلية نسبية من حيث قلة الخسائر التي تعرض لها، وذلك عندما يلتقي الطرفان الأحد ضمن الدوري السعودي. وأضاف السلامي في مؤتمر صحافي إن الخليج لديه عناصر جيدة جداً ومدرب خبير.

وزاد بالقول: «خضنا مباراة صعبة في الجولة الماضية استزفت منا الشيء الكثير وعلينا أن نقدم أيضاً جهداً آخر بدعم جمهورنا للمساعدة على الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به الفريق». وأكد السلامي أنهم يسعون من أجل الظهور بشكل أفضل في خط الدفاع والتكامل بين الخطوط بشكل يمكن أن يحسن من أداء الفريق وتطوره، مشدداً على أهمية التعامل بجدية وثقة للبحث عن النتائج الإيجابية.

وكشف السلامي عن أن اللاعبين كانوا مشتتين في الاستراحة الأخيرة خلال المباراة الماضية ضد الحزم وهذا ما منحه فرصة من أجل الوقوف على تلك الحالة وتحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما حصل بالضبط. وحول الاستفادة من الأسماء الشابة في الفئات السنية، قال «نركز على مجموعة معينة حالياً للمساعدة في انتشال الفريق من وضعه ولكن الأكيد أن الأسماء الشابة سيكون لها وجود في مسيرتي الحالية».

وعن تصوره لوضع الفريق وتقييمه، قال السلامي: «يمكن أن يكون ذلك بعد مواجهة النصر وقبل فترة التوقف القادمة لبطولة كأس آسيا القادمة في السعودية».

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جيوفاني مدرب الفيصلي: «ديربي سدير» لا يشغل تفكيري

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جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)
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جيوفاني مدرب الفيصلي: «ديربي سدير» لا يشغل تفكيري

جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني يدون ملاحظاته خلال مباراة الخلود الأخيرة (تصوير: نايف العتيبي)

استبعد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، وجود أي ضغوطات أو تفكير في الديربي المنتظر أمام الفيحاء «ديربي سدير»، ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي.

وقال من خلال المؤتمر الصحافي: «نفكر في جميع مباريات الدوري، وهناك 3 مباريات قادمة أمام الشباب والنصر ومؤجلة أمام أبها خارج الديار، تفكيرنا في كل مباراة قادمة وليست مباراة محددة، سنعمل للخروج بنتائج إيجابية في كل المباريات. وشدد جيوفاني على صعوبة مواجهة الشباب الاثنين في الرياض».

وأضاف: «الشباب فريق معروف في الدوري السعودي وهو فريق محترم ويملك لاعباً مميزاً وهو كاراسكو لاعب أتليتكو مدريد السابق وأيضاً لاعبين لديهم الخبرة في الدوري الإنجليزي والإيطالي مثل روجر مارتينيز وريكاردو ماتياس والعديد من اللاعبين المتميزين، وستكون المباراة صعبة خصوصاً بعد تحليل أداء الشباب في الجولات الماضية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن وجود عبد الرحمن السفري خارج التشكيلة في المباراة الأخيرة، أجاب: «السفري لديه إصابة في مباراة الحزم الودية التي لُعبت في فترة التوقف الدولي ويحتاج إلى متابعة من قبل الجهاز الطبي وأيضاً هناك استشفاء ولن يكون جاهزاً في مباراة الشباب».

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غوميز مدرب الخليج: علينا الحذر من الحمض النووي للفتح

غوميز مدرب الخليج (نادي الخليج)
غوميز مدرب الخليج (نادي الخليج)
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غوميز مدرب الخليج: علينا الحذر من الحمض النووي للفتح

غوميز مدرب الخليج (نادي الخليج)
غوميز مدرب الخليج (نادي الخليج)

عدّ البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، أن فريقه سيكون في مهمة صعبة حينما يلتقي الفتح في الأحساء ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي قبل المباراة المقررة الأحد: «من طرق تحليل الفريق المنافس النظر إلى كيفية قتاله، وشدة أدائه، وشغفه وطاقته. هذه الروح جزء من الحمض النووي للفتح، وعلينا أن نأخذ ذلك في الحسبان. يجب أن نحافظ على روحنا، كما فعلنا في المباريات الماضية».

وأضاف: «أنا واثق تماماً بأن عملنا وجودة لاعبينا سيساعداننا على التحسن باستمرار. أحياناً لا نقدم أداءً جيداً ونخسر أو نتعادل، وأحياناً نلعب جيداً ونتعادل. وفي مباراتنا الأخيرة كنا نستحق الفوز بوضوح».

وحول التقلب في النتائج والمستويات في بعض المباريات للفريق، أجاب: «هناك مباريات قدمنا فيها أداءً عالياً كما حصل في مواجهة النصر، في حين كانت مباراة الاتفاق صعبة على الفريقين، وفي المباراة الأخيرة ضد الفيحاء قدمنا مستوى واستحققنا الفوز».

وعن رأيه في فريق الفتح الذي قاده قرابة الموسمين، وكيف يمكن أن يستفيد من خبراته وتجييرها لصالحه، قال غوميز: «الفتح مع الاستقطابات الجديدة أقوى مما كان عليه الموسم الماضي من حيث العناصر، ويمكن أن أستفيد من جانب الخبرة التي اكتسبتها خلال عملي مع هذا الفريق، ولكن أدرك أن المباراة ستكون صعبة، خصوصاً أن الفتح سيخوض المباراة بحماس كبير بدعم جمهوره».

وفيما يتعلق بعدم الاستفادة من خدمات عدد من النجوم في المباريات، حتى في حال جاهزيتهم مثل النرويجي جواشوا كينغ، قال: «كينغ من الأسماء التي أعتمد عليها، وهو هداف يمكن أن يتوج كل فرصتين أو ثلاث إلى هدف، ولكن لا يمكن أن أعتمد عليه في جميع أوقات المباريات، فلعامل السن دور أيضاً؛ ولذلك من المهم أن أستفيد من جميع الأسماء بالفريق، وأنا أثق بقدراتهم وإمكاناتهم».

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النصر يجهز سيماكان وكومان لموقعة نيوم

لاعبو النصر أظهروا معنويات عالية خلال التدريبات الأخيرة (نادي النصر)
لاعبو النصر أظهروا معنويات عالية خلال التدريبات الأخيرة (نادي النصر)
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النصر يجهز سيماكان وكومان لموقعة نيوم

لاعبو النصر أظهروا معنويات عالية خلال التدريبات الأخيرة (نادي النصر)
لاعبو النصر أظهروا معنويات عالية خلال التدريبات الأخيرة (نادي النصر)

يسعى الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة الأسترالي بوستيكوغلو، لتجهيز الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينغسلي كومان، للاستعانة بخدماتهما في مواجهة نيوم، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن سيماكان أبدى استجابة أكبر خلال برنامجه العلاجي والتأهيلي، ما يعزز فرص لحاقه بالمواجهة المقبلة، على أن يخضع لاختبارات بدنية للتأكد من زوال الآلام وعدم تجددها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه إلى قائمة الفريق.

وأوضحت المصادر أن المدرب ينوي الاعتماد على عبد الله الخيبري في وسط الميدان لتعويض غياب كومان في حال عدم جاهزيته للقاء المرتقب، إذ سيمنح وجود الخيبري الحرية الأكبر للبرتغالي سامو كوستا والبرازيلي أنجيلو في وسط الميدان.

وفي شأن متصل، سمح المدرب بانضمام الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي إلى فريق النصر تحت 21 عاماً، للمشاركة في مواجهة الأحد ضمن دوري النخبة، في حين تمسك بالحارسين الشابين عبد الهادي العلوان وسلطان الماص، الذي يُعد الأخير أصغر حراس الفريق الأول، من مواليد 2008، ويحظى باهتمام وإعجاب الجهاز الفني.

وتشير المصادر إلى أن المدرب يتجه إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على القائمة ذاتها التي خاضت المباراة الماضية، في ظل جاهزية الفريق، إلى جانب استعادة اللاعبين الدوليين جاهزيتهم بعد حصولهم على فترة الراحة الكافية عقب مشاركاتهم الدولية.

ولا يزال الجهاز الفني يفاضل بين عواد أمان وسعد الناصر لشغل مركز الظهير الأيسر أمام نيوم، قبل الاستقرار على الخيار النهائي ضمن التشكيلة التي سيخوض بها الفريق المواجهة.

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