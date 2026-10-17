السلامي مدرب الفتح: الحزم استنزف طاقتنا... وقوتنا في جماهيرنا

قال المغربي جمال السلامي، مدرب الفتح، إن الخليج ستكون لديه أفضلية نسبية من حيث قلة الخسائر التي تعرض لها، وذلك عندما يلتقي الطرفان الأحد ضمن الدوري السعودي. وأضاف السلامي في مؤتمر صحافي إن الخليج لديه عناصر جيدة جداً ومدرب خبير.

وزاد بالقول: «خضنا مباراة صعبة في الجولة الماضية استزفت منا الشيء الكثير وعلينا أن نقدم أيضاً جهداً آخر بدعم جمهورنا للمساعدة على الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به الفريق». وأكد السلامي أنهم يسعون من أجل الظهور بشكل أفضل في خط الدفاع والتكامل بين الخطوط بشكل يمكن أن يحسن من أداء الفريق وتطوره، مشدداً على أهمية التعامل بجدية وثقة للبحث عن النتائج الإيجابية.

وكشف السلامي عن أن اللاعبين كانوا مشتتين في الاستراحة الأخيرة خلال المباراة الماضية ضد الحزم وهذا ما منحه فرصة من أجل الوقوف على تلك الحالة وتحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما حصل بالضبط. وحول الاستفادة من الأسماء الشابة في الفئات السنية، قال «نركز على مجموعة معينة حالياً للمساعدة في انتشال الفريق من وضعه ولكن الأكيد أن الأسماء الشابة سيكون لها وجود في مسيرتي الحالية».

وعن تصوره لوضع الفريق وتقييمه، قال السلامي: «يمكن أن يكون ذلك بعد مواجهة النصر وقبل فترة التوقف القادمة لبطولة كأس آسيا القادمة في السعودية».