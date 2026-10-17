النصر يجهز سيماكان وكومان لموقعة نيوم

يسعى الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة الأسترالي بوستيكوغلو، لتجهيز الثنائي الفرنسي محمد سيماكان وكينغسلي كومان، للاستعانة بخدماتهما في مواجهة نيوم، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن سيماكان أبدى استجابة أكبر خلال برنامجه العلاجي والتأهيلي، ما يعزز فرص لحاقه بالمواجهة المقبلة، على أن يخضع لاختبارات بدنية للتأكد من زوال الآلام وعدم تجددها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه إلى قائمة الفريق.

وأوضحت المصادر أن المدرب ينوي الاعتماد على عبد الله الخيبري في وسط الميدان لتعويض غياب كومان في حال عدم جاهزيته للقاء المرتقب، إذ سيمنح وجود الخيبري الحرية الأكبر للبرتغالي سامو كوستا والبرازيلي أنجيلو في وسط الميدان.

وفي شأن متصل، سمح المدرب بانضمام الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي إلى فريق النصر تحت 21 عاماً، للمشاركة في مواجهة الأحد ضمن دوري النخبة، في حين تمسك بالحارسين الشابين عبد الهادي العلوان وسلطان الماص، الذي يُعد الأخير أصغر حراس الفريق الأول، من مواليد 2008، ويحظى باهتمام وإعجاب الجهاز الفني.

وتشير المصادر إلى أن المدرب يتجه إلى الاعتماد بنسبة كبيرة على القائمة ذاتها التي خاضت المباراة الماضية، في ظل جاهزية الفريق، إلى جانب استعادة اللاعبين الدوليين جاهزيتهم بعد حصولهم على فترة الراحة الكافية عقب مشاركاتهم الدولية.

ولا يزال الجهاز الفني يفاضل بين عواد أمان وسعد الناصر لشغل مركز الظهير الأيسر أمام نيوم، قبل الاستقرار على الخيار النهائي ضمن التشكيلة التي سيخوض بها الفريق المواجهة.