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الرياضة رياضة سعودية

المنتخب السعودي للكريكت بطلاً للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية

سفير المملكة في ماليزيا توج الأبطال بالكأس

لاعبو الفريق السعودي لحظة تتويجهم بالكأس (الشرق الأوسط)
لاعبو الفريق السعودي لحظة تتويجهم بالكأس (الشرق الأوسط)
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المنتخب السعودي للكريكت بطلاً للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية

لاعبو الفريق السعودي لحظة تتويجهم بالكأس (الشرق الأوسط)
لاعبو الفريق السعودي لحظة تتويجهم بالكأس (الشرق الأوسط)

تُوّج المنتخب السعودي للكريكت بلقب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الفرعية المؤهلة لكأس العالم للكريكت 2028، بعدما أنهى مشاركته في البطولة المقامة بماليزيا بالعلامة الكاملة، محققاً خمسة انتصارات متتالية دون أي خسارة، ليؤكد تفوقه ويتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المقررة إقامتها عام 2027.

وتوّج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، أسامة الأحمدي، المنتخب السعودي بكأس البطولة، في ختام مشوار مميز شهد تصدره جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متفوقاً على المنتخبات الخمسة المشاركة.

وقدم المنتخب السعودي مستويات مميزة طوال منافسات البطولة، استهلها بالفوز على سنغافورة، ثم تجاوز المنتخب الماليزي المستضيف، قبل أن يواصل سلسلة انتصاراته أمام هونغ كونغ والصين، ويحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، ليختتم مشاركته بالفوز على المالديف، ويكمل مشواره بسجل خالٍ من الهزائم.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير سعود بن مشعل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، أن هذا التتويج يمثل محطة مهمة للمنتخب الوطني، ويعكس التقدم الذي تشهده منظومة الكريكت في المملكة.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على بناء بيئة أكثر تكاملاً لتطوير اللاعبين، من خلال تعزيز البرامج الفنية والبنية التحتية، وتوسيع فرص الاحتكاك والاحتراف، وبناء مسارات واضحة تسهم في رفع جاهزية المنتخبات وقدرتها على المنافسة دولياً.

وأضاف أن طموح الاتحاد يتجاوز تحقيق الألقاب نحو بناء منظومة مستدامة تعزز حضور المملكة ومكانتها على خريطة الكريكت العالمية.

وهذا التتويج هو الثالث في تاريخ المنتخب السعودي ضمن البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للكريكت والاتحاد الدولي للكريكت، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة السعودية، ويعكس التطور المتواصل للمنتخب الوطني وقدرته على المنافسة وتحقيق النتائج على المستوى القاري.

ومع اختتام البطولة بسجل مثالي، يتطلع المنتخب السعودي إلى البناء على هذا الإنجاز في المرحلة المقبلة من التصفيات عام 2027، واتخاذ خطوة جديدة نحو الطموح الأكبر بالتأهل إلى كأس العالم للكريكت لعام 2028.

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«أبطال الخليج»: الاتفاق يسجل انطلاقة مثالية بثنائية في كاظمة

فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
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«أبطال الخليج»: الاتفاق يسجل انطلاقة مثالية بثنائية في كاظمة

فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)
فرحة اتفاقية بالهدف الأول (تصوير: عيسى الدبيسي)

افتتح الاتفاق مشواره في «دوري أبطال الخليج» بفوز مقنع على كاظمة الكويتي 2 - 0، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

سجّل للاتفاق أوندري دودا عند الدقيقة 27، ثم أكّد جوردان لارسون الفوز عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبذلك، أضاف الاتفاق أول نقاط إلى رصيده في البطولة، مسجلاً بداية مثالية نحو أول لقب خارجي له منذ سنوات.

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الرياضة كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

غوميز: الخليج يتحسن ولاعبوه يستشعرون المسؤولية

غوميز في طريقه لتدريبات الخليج (نادي الخليج)
غوميز في طريقه لتدريبات الخليج (نادي الخليج)
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غوميز: الخليج يتحسن ولاعبوه يستشعرون المسؤولية

غوميز في طريقه لتدريبات الخليج (نادي الخليج)
غوميز في طريقه لتدريبات الخليج (نادي الخليج)

قال البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، إن فريقه يتطلع لإحراز الفوز الأول له في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه الفيحاء الخميس ضمن الجولة التاسعة من البطولة.

وأضاف غوميز، في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن اللاعبين تأقلموا على الفلسفة الفنية وخطوة بخطوة سيكون المستوى أفضل».

وزاد بالقول: «لاعبونا يمتلكون حسّ المسؤولية ويرغبون في الحصول على أول انتصار وفي المباراة السابقة كان من الممكن فوز الاتفاق وكان من الممكن أن ننتصر، كنا نمتلك صناعة الفرص، وفي مباراة النصر كنا بمستوى دفاعي ممتاز ومع الوقت سوف نحقق الهدف المطلوب في المباريات».

من جانبه، قال علي المحسن، الرئيس التنفيذي للنادي، إن مبادرة الحصول على تذكرة مجانية لمباراة الاتحاد في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لأول 200 مشجع يبتاعون تذاكر مباراة الفيحاء، تأتي ضمن المبادرات التحفيزية، مشيراً إلى أن أهمية مباراة الفيحاء تفوق أهمية مباراة الاتحاد لعدة اعتبارات؛ من بينها كون الوضع التنافسي بين الفريقين متقارباً.

واعتبر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخليج يتطور وأن عدم تحقيق الفوز في 8 مباريات خاضها لا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على اعتبار أن الخليج جمع 6 نقاط، وهذا يشير إلى حجم التنافس والتقارب في المستويات وشدة المنافسة.

أما المدافع عبد الله الحافظ، مدافع الفريق، فقد شدد على أهمية كسر التعادلات وتحقيق الفوز الأول في مواجهة الفيحاء.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تحقيق الفوز على الفيحاء ثم السعي لتكرار ذلك في مباراة الفتح سيعني أن الخليج تخلص من جانب مهم وهو التعثر، مبيناً أن الوضع الدفاعي في تحسن ويبقى التوفيق للمهاجمين في تتويج الفرص السانحة أمام مرمى المنافسين.

أمّا اللاعب منصور حمزي فاعتبر أن فريقه لم يكتمل حتى الآن من حيث العناصر، وأنه مع التكامل وعودة المصابين وجاهزيتهم سيكون وضع الخليج أفضل.

وقال عمر ماسكاريل، لاعب الخليج، إن الفريق قادر على تجاوز مصاعب البداية التي تعرض لها، وأنه يمكن أن يحقق الفوز، وبعده المزيد من النتائج الإيجابية، لأن الفريق يؤدي ويقدم لكنه لا يوفق في العديد من الأحيان.

وأشار إلى أن الفوز الأول إذا تحقق سيعزز الجانب الإيجابي والدافع النفسي من أجل المواصلة، وهذا ما يبحثون عنه بداية من مواجهة الفيحاء.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«موسم الرياض» يعلن تأجيل «سيكس كينغز سلام» إلى أواخر ديسمبر

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)
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«موسم الرياض» يعلن تأجيل «سيكس كينغز سلام» إلى أواخر ديسمبر

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)
يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير (موسم الرياض)

أعلن موسم الرياض تأجيل النسخة الثالثة من بطولة التنس العالمية «سيكس كينغز سلام»، التي كان من المقرر إقامتها أيام 21 و22 و24 أكتوبر الحالي، إلى الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في إطار المراجعة المستمرة للترتيبات المتعلقة بإقامة البطولة، والتنسيق مع الأطراف المعنية بها، بما يضمن تقديم تجربة رياضية تواكب تطلعات الجماهير وتعكس مكانة البطولة العالمية.

ويأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص موسم الرياض على تقديم أحداث رياضية وفق أعلى المعايير، وبعد دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بإقامة البطولة، وما قد يترتب عليها من تأثير في جودة التجربة المقدمة للجمهور.

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