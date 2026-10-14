المنتخب السعودي للكريكت بطلاً للمجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية

تُوّج المنتخب السعودي للكريكت بلقب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الفرعية المؤهلة لكأس العالم للكريكت 2028، بعدما أنهى مشاركته في البطولة المقامة بماليزيا بالعلامة الكاملة، محققاً خمسة انتصارات متتالية دون أي خسارة، ليؤكد تفوقه ويتأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المقررة إقامتها عام 2027.

وتوّج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا، أسامة الأحمدي، المنتخب السعودي بكأس البطولة، في ختام مشوار مميز شهد تصدره جدول الترتيب برصيد عشر نقاط، متفوقاً على المنتخبات الخمسة المشاركة.

وقدم المنتخب السعودي مستويات مميزة طوال منافسات البطولة، استهلها بالفوز على سنغافورة، ثم تجاوز المنتخب الماليزي المستضيف، قبل أن يواصل سلسلة انتصاراته أمام هونغ كونغ والصين، ويحسم اللقب قبل الجولة الأخيرة، ليختتم مشاركته بالفوز على المالديف، ويكمل مشواره بسجل خالٍ من الهزائم.

وبهذه المناسبة، أكد الأمير سعود بن مشعل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكريكت، أن هذا التتويج يمثل محطة مهمة للمنتخب الوطني، ويعكس التقدم الذي تشهده منظومة الكريكت في المملكة.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على بناء بيئة أكثر تكاملاً لتطوير اللاعبين، من خلال تعزيز البرامج الفنية والبنية التحتية، وتوسيع فرص الاحتكاك والاحتراف، وبناء مسارات واضحة تسهم في رفع جاهزية المنتخبات وقدرتها على المنافسة دولياً.

وأضاف أن طموح الاتحاد يتجاوز تحقيق الألقاب نحو بناء منظومة مستدامة تعزز حضور المملكة ومكانتها على خريطة الكريكت العالمية.

وهذا التتويج هو الثالث في تاريخ المنتخب السعودي ضمن البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للكريكت والاتحاد الدولي للكريكت، ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجل الرياضة السعودية، ويعكس التطور المتواصل للمنتخب الوطني وقدرته على المنافسة وتحقيق النتائج على المستوى القاري.

ومع اختتام البطولة بسجل مثالي، يتطلع المنتخب السعودي إلى البناء على هذا الإنجاز في المرحلة المقبلة من التصفيات عام 2027، واتخاذ خطوة جديدة نحو الطموح الأكبر بالتأهل إلى كأس العالم للكريكت لعام 2028.