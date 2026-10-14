غوميز: الخليج يتحسن ولاعبوه يستشعرون المسؤولية

قال البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، إن فريقه يتطلع لإحراز الفوز الأول له في الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه الفيحاء الخميس ضمن الجولة التاسعة من البطولة.

وأضاف غوميز، في مؤتمر صحافي: «أعتقد أن اللاعبين تأقلموا على الفلسفة الفنية وخطوة بخطوة سيكون المستوى أفضل».

وزاد بالقول: «لاعبونا يمتلكون حسّ المسؤولية ويرغبون في الحصول على أول انتصار وفي المباراة السابقة كان من الممكن فوز الاتفاق وكان من الممكن أن ننتصر، كنا نمتلك صناعة الفرص، وفي مباراة النصر كنا بمستوى دفاعي ممتاز ومع الوقت سوف نحقق الهدف المطلوب في المباريات».

من جانبه، قال علي المحسن، الرئيس التنفيذي للنادي، إن مبادرة الحصول على تذكرة مجانية لمباراة الاتحاد في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لأول 200 مشجع يبتاعون تذاكر مباراة الفيحاء، تأتي ضمن المبادرات التحفيزية، مشيراً إلى أن أهمية مباراة الفيحاء تفوق أهمية مباراة الاتحاد لعدة اعتبارات؛ من بينها كون الوضع التنافسي بين الفريقين متقارباً.

واعتبر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الخليج يتطور وأن عدم تحقيق الفوز في 8 مباريات خاضها لا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على اعتبار أن الخليج جمع 6 نقاط، وهذا يشير إلى حجم التنافس والتقارب في المستويات وشدة المنافسة.

أما المدافع عبد الله الحافظ، مدافع الفريق، فقد شدد على أهمية كسر التعادلات وتحقيق الفوز الأول في مواجهة الفيحاء.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن تحقيق الفوز على الفيحاء ثم السعي لتكرار ذلك في مباراة الفتح سيعني أن الخليج تخلص من جانب مهم وهو التعثر، مبيناً أن الوضع الدفاعي في تحسن ويبقى التوفيق للمهاجمين في تتويج الفرص السانحة أمام مرمى المنافسين.

أمّا اللاعب منصور حمزي فاعتبر أن فريقه لم يكتمل حتى الآن من حيث العناصر، وأنه مع التكامل وعودة المصابين وجاهزيتهم سيكون وضع الخليج أفضل.

وقال عمر ماسكاريل، لاعب الخليج، إن الفريق قادر على تجاوز مصاعب البداية التي تعرض لها، وأنه يمكن أن يحقق الفوز، وبعده المزيد من النتائج الإيجابية، لأن الفريق يؤدي ويقدم لكنه لا يوفق في العديد من الأحيان.

وأشار إلى أن الفوز الأول إذا تحقق سيعزز الجانب الإيجابي والدافع النفسي من أجل المواصلة، وهذا ما يبحثون عنه بداية من مواجهة الفيحاء.