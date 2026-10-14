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الرياضة رياضة سعودية

قرعة كأس السوبر السعودي: الأهلي يصطدم بالقادسية… والنصر يواجه الخلود

بطولة كأس السوبر السعودي ستقام في الكويت ديسمبر المقبل (الاتحاد السعودي)
بطولة كأس السوبر السعودي ستقام في الكويت ديسمبر المقبل (الاتحاد السعودي)
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قرعة كأس السوبر السعودي: الأهلي يصطدم بالقادسية… والنصر يواجه الخلود

بطولة كأس السوبر السعودي ستقام في الكويت ديسمبر المقبل (الاتحاد السعودي)
بطولة كأس السوبر السعودي ستقام في الكويت ديسمبر المقبل (الاتحاد السعودي)

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، التي أُجريت الأربعاء، في الكويت، عن مواجهة تجمع القادسية بالأهلي، فيما يلتقي النصر نظيره الخلود، في البطولة المقررة إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وجرت مراسم القرعة بحضور الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، والشيخ أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والدكتور طارق الجلاهمة، وزير الرياضة الكويتي.

وشهدت مراسم القرعة مشاركة اثنين من أبرز نجوم الكرة الكويتية السابقين، هما علي مروي، لاعب المنتخب الكويتي السابق، الذي سبق له الاحتراف في صفوف الأهلي السعودي، وبشار عبد الله، نجم المنتخب الكويتي السابق، الذي خاض تجربة احترافية مع الهلال السعودي.

وستشهد مواجهتا نصف النهائي تنافساً بين الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية، إذ يسعى الأهلي والقادسية إلى تجاوز عقبة نصف النهائي في المواجهة الأولى، بينما يتطلع النصر والخلود إلى حجز البطاقة الثانية.

ومن المقرر أن تحتضن الكويت منافسات البطولة خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر، على أن يلتقي الفائزان من مواجهتي نصف النهائي في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الجديدة من كأس السوبر السعودي.

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بشار عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: السوبر فرصة للاحتفاء بالعلاقات الكويتية - السعودية

بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)
بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)
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بشار عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: السوبر فرصة للاحتفاء بالعلاقات الكويتية - السعودية

بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)
بشار عبد الله نجم الكرة الكويتية السابق (الشرق الأوسط)

أكد بشار عبد الله، نجم الكرة الكويتية السابق، الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع الهلال السعودي، أن استضافة الكويت لبطولة كأس السوبر السعودي تمثل مناسبة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية، مشيراً إلى أنها فرصة للاحتفاء بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال بشار عبد الله، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مراسم قرعة البطولة التي أُجريت الأربعاء في الكويت: «نحن سعداء بإقامة السوبر السعودي في الكويت، وسعداء بالاحتفاء بالأشقاء في السعودية، وبطبيعة الحال لا نحتاج إلى مناسبة للاحتفاء بهم، لكن عندما تتاح لنا فرصة كهذه فلن نفوّتها».

وأضاف: «قد تكون المناسبة رياضية أو كروية، لكنها فرصة لتذكير الجميع بالعلاقات الكويتية - السعودية، وما يجمع البلدين من ارتباط تاريخي ومواقف مشتركة، ونحن سعداء جداً بهذه الاستضافة».

وأشار نجم المنتخب الكويتي السابق إلى أن الجماهير الكويتية أبدت اهتماماً كبيراً باستضافة البطولة منذ الإعلان عن دخول الكويت ضمن الدول المرشحة لاحتضانها.

وقال: «لمست حماس الجماهير الكويتية منذ أن طُرح اسم الكويت لاستضافة السوبر السعودي، وكان الجميع ينتظر هذه اللحظة، والحمد لله بدأ العد التنازلي اليوم من خلال مراسم القرعة، وبإذن الله ستشاهدون ما يسعدكم».

وعن تأثير غياب الهلال عن البطولة، خصوصاً في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج، أقر بشار عبد الله بأن وجود الفريق كان سيمنح المنافسات زخماً جماهيرياً إضافياً، لكنه شدَّد على أن الأندية الأربعة المشاركة تمتلك ما يكفي من القيمة الفنية والجماهيرية لإنجاح الحدث.

وأوضح: «بالتأكيد، الهلال يتمتع بجماهيرية طاغية في الكويت والخليج، ووجوده كان سيضيف إلى البطولة، وكذلك الاتحاد يمتلك تاريخاً كبيراً، لكن الفرق الأربعة المشاركة حالياً لها جماهيريتها في الكويت، خصوصاً النصر والأهلي، بالنظر إلى تاريخهما وبطولاتهما».

وأشاد بشار عبد الله بالمستويات التي يقدمها القادسية السعودي، قائلاً: «بالنسبة لي، القادسية من أفضل الفرق التي قدمت كرة قدم خلال الموسم الحالي، وحتى في الموسم الماضي».

وشدد على أن قوة المنافسة في الدوري السعودي تمنح البطولة قيمتها، بغض النظر عن هوية الفرق المشاركة، مضيفاً: «نحن نتحدث عن الدوري السعودي، وعن المستويات والتنافس الكبير الذي نشاهده بين أنديته، والسوبر في النهاية بطولة سعودية، ومهما كانت الفرق الأربعة المشاركة، فأنا متأكد من أنها ستحظى بالاحتفاء نفسه».

وتستضيف الكويت منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الأهلي والقادسية والنصر والخلود، بعدما أسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة الأهلي والقادسية، بينما يلتقي النصر مع الخلود.

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رياضة سعودية الكويت السعودية
الرياضة رياضة سعودية

السفير السعودي لدى الكويت: جميع أندية دورينا أبطال… والنكهة الكويتية ستثري السوبر

الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت (الشرق الأوسط)
الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت (الشرق الأوسط)
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السفير السعودي لدى الكويت: جميع أندية دورينا أبطال… والنكهة الكويتية ستثري السوبر

الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت (الشرق الأوسط)
الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت (الشرق الأوسط)

أكد الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، أن جميع أندية الدوري السعودي للمحترفين تستحق الإشادة، مشيراً إلى أن الفرق الأربعة المشاركة في كأس السوبر السعودي لا تمثل وحدها الأندية البطلة، بل إن جميع فرق الدوري تُعد أبطالاً.

وقال الأمير سلطان بن سعد، في تصريحات إعلامية على هامش مراسم قرعة كأس السوبر السعودي التي أُجريت الأربعاء، في الكويت: «ليست الأندية الأربعة المشاركة وحدها هي البطلة، بل جميع أندية الدوري السعودي أبطال، والحمد لله، ونتمنى مشاركة جميع الأندية، فجميعها تستحق أن تكون في السوبر».

وعن الإضافة التي ستقدمها استضافة الكويت للبطولة، أكد السفير السعودي أن الحضور الكويتي سيمنح المنافسات طابعاً مميزاً، مستشهداً بنجاح استضافة الكويت لبطولة كأس الخليج عام 2024.

وقال: «لا شك أن النكهة الكويتية حاضرة في جميع المجالات، وأعتقد أن أكبر دليل على ذلك في المجال الرياضي هو بطولة كأس الخليج 2024، التي كانت متميزة ليس فقط بمبارياتها، بل أيضاً بالحضور الجماهيري وما شهدته الأجواء خارج الملعب».

وأضاف أن هذه التجربة تعزز ثقته بأن الاستضافة الكويتية ستكون إضافة كبيرة لبطولة كأس السوبر السعودي.

وتستضيف الكويت منافسات كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الأهلي والقادسية والنصر والخلود.

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رياضة سعودية الكويت السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يحفز جماهيره لحضور مواجهة الخلود بـ74 جائزة

عبد الله العسعوس رئيس مجلس جمهور الفيصلي (نادي الفيصلي)
عبد الله العسعوس رئيس مجلس جمهور الفيصلي (نادي الفيصلي)
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الفيصلي يحفز جماهيره لحضور مواجهة الخلود بـ74 جائزة

عبد الله العسعوس رئيس مجلس جمهور الفيصلي (نادي الفيصلي)
عبد الله العسعوس رئيس مجلس جمهور الفيصلي (نادي الفيصلي)

طالب عبد الله العسعوس، رئيس مجلس جمهور الفيصلي الأول لكرة القدم، جماهير فريقه بالحضور إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، غداً الخميس، لدعم «العنابي» ومساندته في مواجهته أمام الخلود، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أملاً في تحقيق أول انتصار للفريق هذا الموسم.

وقال العسعوس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «بكل تأكيد، حضور جماهير الفيصلي يمثل دعماً كبيراً للفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن المباراة تقام على أرضنا وبين جماهيرنا التي نحرص على وجودها ومساندتها للفريق».

وأوضح العسعوس أن جماهير الفيصلي تمثل الرقم الصعب، مستشهداً بالحضور الكثيف الذي شهدته مباراة الفريق أمام الباطن في الجولة الأخيرة من دوري «يلو» الموسم الماضي، والتي حسم خلالها الفيصلي صعوده إلى دوري «روشن»، مضيفاً: «كانت الجماهير في الموعد والمكان، وأتمنى أن تكون مواجهة الخلود مباراة الموسم، من خلال تكرار ذلك الحضور الجماهيري في المدرجات».

وكشف رئيس مجلس الجمهور عن تنظيم فعاليات ومفاجآت وهدايا وجوائز قيِّمة للجماهير في منطقة المشجعين (الفان زون) قبل المباراة، مشيراً إلى أن إدارة النادي تحرص على تلبية طلبات الجماهير ومجلس الجمهور، وتعزيز الأجواء المحيطة بالمواجهة.

وبيَّن العسعوس أن إدارة النادي خصصت 74 جائزة للجماهير، في إطار تحفيزهم على الحضور ومساندة الفريق، لافتاً إلى أن الفعاليات ستنطلق عند الساعة 3:40 عصراً، قبل المباراة بساعة كاملة.

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