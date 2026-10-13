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الرياضة رياضة سعودية

«الاتفاق» يستحضر أمجاده الخليجية أمام «كاظمة»... بعد 20 عاماً من الغياب

3 ألقاب تعزز طموحات فارس الدهناء... والموروث الشعبي يحفز الجماهير قبل ضربة البداية

لاعبو «الاتفاق» جاهزون لمواجهة «كاظمة» (نادي الاتفاق)
لاعبو «الاتفاق» جاهزون لمواجهة «كاظمة» (نادي الاتفاق)
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«الاتفاق» يستحضر أمجاده الخليجية أمام «كاظمة»... بعد 20 عاماً من الغياب

لاعبو «الاتفاق» جاهزون لمواجهة «كاظمة» (نادي الاتفاق)
لاعبو «الاتفاق» جاهزون لمواجهة «كاظمة» (نادي الاتفاق)

يستهل «الاتفاق» السعودي مشواره في دوري أبطال الخليج، الأربعاء، عندما يستضيف «كاظمة» الكويتي على ملعب «إيجو» بمدينة الدمام، في مواجهة يستحضر خلالها أصحاب الأرض تاريخهم الحافل في البطولة التي تُوجوا بلقبها 3 مرات، ويتطلعون من خلالها إلى بداية قوية تعيدهم إلى طريق المنافسة على لقب غاب عن خزائن النادي منذ 20 عاماً.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للاتفاقيين، الذين ينظرون إلى البطولة الخليجية بوصفها جزءاً من إرث ناديهم وتاريخه، بعدما كان أول ألقابه في عام 1983، قبل أن يضيف اللقب الثاني في عام 1988، والثالث في عام 2006، ليصبح أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة، في حين كانت آخِر مشاركاته في المباراة النهائية عام 2007، قبل أن يكتفي بالوصول إلى نصف النهائي قبل نسختين.

واختارت إدارة «الاتفاق» استحضار هذا التاريخ بطريقة مختلفة قبل انطلاق المنافسات، من خلال حملة جماهيرية مُستوحاة من الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية، تضمنت تصوير احتفالات على الطريقة القديمة في أحياء الدمام، مستلهمة عادات «النواخذة» في المناسبات السعيدة، وبمشاركة عدد من نجوم النادي السابقين؛ في محاولةٍ لربط الأجيال الحالية بتاريخ الفريق وتحفيز الجماهير على الحضور إلى المدرَّجات.

وتأتي المواجهة في وقت يبحث فيه «الاتفاق» عن استعادة توازنه بعد بداية متقلبة في الدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب خروجه المبكر من «كأس الملك»، ما يمنح البطولة الخليجية أهمية إضافية بوصفها إحدى الفرص المتاحة أمام الفريق للمنافسة على الألقاب في هذا الموسم.

ويأمل المدرب الأسترالي آرثر باباس في استثمار عاملَي الأرض والجمهور لتحقيق النقاط الثلاث، معتمداً على الخيارات الهجومية التي يمتلكها، وفي مقدمتها الفرنسي موسى ديمبلي وخالد الغنام، بعدما ركز، خلال التدريبات الأخيرة، على تحسين الفاعلية في الثلث الهجومي الأخير واستثمار الفرص أمام المرمى.

كاظمة الكويتي يأمل في تجاوز نظيره السعودي (نادي كاظمة)

في المقابل، يسعى باباس إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في وسط الملعب، خلال المباريات الماضية، خصوصاً عند فقدان الكرة والتحولات الدفاعية، وهي المشكلة التي برزت في مواجهة الخليج الأخيرة بالدوري، حين تمكّن «الاتفاق» من الوصول سريعاً إلى مناطق منافِسه، لكنه عانى الهجمات المرتدة التي كشفت المساحات في وسطه ودفاعه، في ظل غياب المدافع الأسكوتلندي جاك هيندري.

ويواجه «الاتفاق» تحدياً إضافياً يتمثل في ضغط المباريات، خلال المرحلة المقبلة، إذ ينتظره خوض 8 مواجهات خلال شهر واحد، موزعة بين الدوري السعودي والبطولة الخليجية، وهو ما يفرض على الجهاز الفني التعامل مع الجاهزية البدنية وتدوير اللاعبين، دون التأثير على حظوظ الفريق في المسابقتين.

وقال باباس، رداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن استعداد فريقه لهذا الضغط: «نعمل على الجانبين، وأجرينا محاكاة لهذا الضغط من خلال رفع نسق التدريبات والاستعداد لخوض مباراة كل 3 أيام. نُولي البطولتين أهمية كبيرة، ونثق بقدرة اللاعبين الموجودين لدينا على تقديم أفضل ما لديهم في جميع المباريات».

وشدد المدرب الأسترالي على أهمية احترام جميع المنافسين، وعدم التقليل من أي فريق، سواء في البطولات المحلية أم الخليجية، باعتبار ذلك أساساً لتحقيق النتائج الإيجابية.

من جانبه، أكد عبد الله الخطيب، مدافع «الاتفاق»، أن فريقه يتطلع إلى الذهاب بعيداً في البطولة الخليجية، مشيراً إلى أن ضغط المباريات، عقب فترة التوقف، لن يكون مبرراً لأي تراجع في الأداء، وأن اللاعبين يدركون أهمية الظهور بالمستوى الذي يليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره.

على الجانب الآخر، يدخل «كاظمة» الكويتي المواجهة وسط ظروف فنية صعبة، في ظل غياب عدد من لاعبيه، يتقدمهم بندر بورسلي؛ لارتباطه بظروف العمل، وخالد شامان بسبب وفاة شقيقه، في حين يعمل الجهاز الطبي على تجهيز شبيب الخالدي، وناصر فالح الذي غادر الملعب خلال مواجهة «العربي» الأخيرة.

ووصل الفريق الكويتي إلى الدمام قبل يومين من المباراة، وأجرى تدريباته على ملعب «الاتفاق»، تحت إشراف مدربه الكرواتي دراغان داديتش، الذي يسعى للتعامل مع الغيابات والاستفادة من العناصر المتاحة للخروج بنتيجة إيجابية خارج أرضه.

ويتطلع داديتش إلى العودة بنقطة على الأقل من مواجهة الدمام، لتكون بداية يمكن البناء عليها خلال بقية مباريات المجموعة، خصوصاً في ظل أهمية تجنب الخسارة في الجولة الافتتاحية.

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الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للسيدات يخسر ودية ماليزيا… ويختتم معسكره الأربعاء

من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)
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منتخب السعودية للسيدات يخسر ودية ماليزيا… ويختتم معسكره الأربعاء

من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)
من لقاء الأخضر بنظيره الماليزي (موقع الاتحاد السعودي)

خسر المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم مواجهته الودية الثانية أمام نظيره الماليزي بهدف دون مقابل، الثلاثاء، على ملعب أكاديمية أسباير في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن معسكره الإعدادي الذي يُختتم، الأربعاء. وجاءت الخسارة بعد فوز الأخضر في المواجهة الودية الأولى على المنتخب الماليزي بهدفين دون رد، سجلتهما اللاعبتان صبا توفيق ومباركة محمد. ويُسدل المنتخب السعودي الستار على معسكره في الدوحة، الأربعاء، قبل استئناف المنافسات المحلية، الخميس، بإقامة مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات.

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كرة القدم للسيدات كرة القدم السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يوسّع استثماراته التجارية… وجماهيره ركيزة النمو

أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)
أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)
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الأهلي يوسّع استثماراته التجارية… وجماهيره ركيزة النمو

أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)
أمير توفيق مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي (الشرق الأوسط)

أكد أمير توفيق، مدير القطاع التجاري بالنادي الأهلي، أن تنمية القطاع التجاري وتعزيز مصادر الدخل يمثلان هدفاً رئيسياً للنادي، مشيراً إلى أن افتتاح المتجر الجديد يأتي ضمن توجه يستهدف تطوير تجربة الجماهير وتوسيع انتشار منتجات الأهلي بما يتناسب مع تاريخه وقاعدته الجماهيرية. وقال توفيق، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن افتتاح المتجر بمميزاته الجديدة وهويته المختلفة يمثل خطوة مبشرة في مسار تطوير القطاع التجاري، مضيفاً: «هدفنا تنمية القطاع التجاري بجميع جوانبه، ومن أهم أهدافنا زيادة متاجر النادي الأهلي ومنتجاته في كل مكان، بما يليق بتاريخه وعظمته وعظمة جمهوره». وأوضح أن التفاعل الجماهيري الذي شهده المتجر في يومه الأول يعكس مؤشرات إيجابية، قائلاً: «الحمد لله، هذه أول مبادرة بالشكل الجديد، والتفاعل كان رائعاً جداً في اليوم الأول، ولدينا مساحة كبيرة للتطور مستقبلاً».

وشدّد مدير القطاع التجاري على أن الهدف يتجاوز افتتاح المتاجر إلى بناء منظومة تجارية تسهم في دعم موارد النادي المالية، والاستفادة من قاعدته الجماهيرية الكبيرة لتقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات المشجعين، مؤكداً أن خدمة الأهلي عبر زيادة مصادر الدخل تمثل الغاية الرئيسية لهذه الخطوات. وشهد افتتاح المتجر حضور عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، يتقدمهم البرازيلي روجر إيبانيز، والسنغالي إدوارد ميندي، إلى جانب لاعب خط الوسط نايف مسعود، حيث تفاعل اللاعبون مع الجماهير والتقطوا الصور التذكارية معهم، في مشهد عكس الحضور الجماهيري المصاحب للمبادرة. ويأتي تطوير المتجر ضمن مساعي الأهلي لتعزيز حضوره التجاري، وتحويل ارتباط جماهيره بالنادي إلى فرص أوسع لتسويق منتجاته وتنويع موارده المالية، بما يدعم استدامة الإيرادات ويمنح العلامة التجارية للنادي مساحة أكبر للانتشار.

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الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
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«النخبة الآسيوي»: الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في السد

احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)
احتفالية لاعبي الهلال بالتسجيل في مرمى السد (نادي الهلال)

تغلب فريق الهلال السعودي على مُضيّفه السد القطري بنتيجة 2 / صفر، الثلاثاء، بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وأحرز الإنجليزي أولي واتكينز الهدف الأول للهلال في الدقيقة الـ40، وأضاف البرتغالي الدولي روبن نيفيز هدفاً ثانياً للفريق الضيف في الدقيقة الـ65 من ركلة جزاء.

ورفع هذا الفوز رصيد الهلال إلى 6 نقاط في المركز الثالث بمجموعة غرب آسيا، بفارق الأهداف عن المتصدر العين الإماراتي، والوصيف استقلال طهران الإيراني.

أما السد فيتذيل الترتيب العام بلا نقاط بعدما خسر أول مباراتين.

ويلعب الهلال المباراة المقبلة في هذه البطولة بالجولة الثالثة مع الشمال القطري، أما السد فيحل ضيفاً على القادسية السعودي.

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