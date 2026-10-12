الكسار لـ«الشرق الأوسط»: خسرنا نقطتين... سنسعد جماهير القادسية

أكد أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، أن فريقه أهدر فرصة تحقيق الانتصار أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن القادسية كان بإمكانه حسم المواجهة منذ الشوط الأول، لكنه اكتفى بالتعادل وفقد نقطتين في سباق المنافسة.
وقال الكسار في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «في البداية، أشكركم على حضوركم ووجودكم ودعمكم لممثل الوطن، ونتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله».
وأضاف: «كنا نطمح بالتأكيد إلى حصد النقاط الثلاث، خصوصاً أننا تقدمنا في النتيجة، وكان بإمكاننا حسم المباراة منذ الشوط الأول، كما أتيحت لنا فرص أخرى في الشوط الثاني لم ننجح في استثمارها».
️ | أحمد الكسار حارس مرمى فريق #القادسية لـ«الشرق الأوسط»:- شكرًا على حضوركم وتواجدكم ودعمكم لممثل الوطن، ونتمنى إن شاء الله أن يكون القادم أفضل.- نستطيع أن نقول إننا خسرنا نقطتين، لكننا بالتأكيد مستمرون في المنافسة بشكل قوي، وبإذن الله يكون القادم أفضل.... pic.twitter.com/y5tc5UW3wd
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 12, 2026
وأشار حارس القادسية إلى صعوبة مواجهة الفريق الأوزبكي، قائلاً: «باختاكور فريق يمتلك خبرة كبيرة في دوري أبطال آسيا، ويقاتل حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، لكن كان ينبغي علينا حسم المواجهة بتسجيل الهدف الثاني».
وشدد الكسار على أن التعادل لا يلبي طموحات فريقه، مضيفاً: «يمكننا القول إننا خسرنا نقطتين، لكننا سنواصل المنافسة بقوة، ونتطلع إلى تقديم الأفضل في المباريات المقبلة، وإسعاد جماهير القادسية بإذن الله».