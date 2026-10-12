سامر فضل: شعب حضرموت جاهز لمواجهة نيوم

أكد سامر فضل، المدير الفني لفريق شعب حضرموت اليمني، جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام نيوم السعودي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، مشدداً على أن فريقه سيدخل اللقاء بطموح تحقيق الفوز، رغم التحديات التي واجهته خلال فترة الإعداد، وفي مقدمتها عدم خوض مباريات ودية قبل انطلاق المنافسات.

وأعرب فضل، خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة، عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما وفد الفريق منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية، مقدماً شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم ونادي نيوم، ولكل العاملين الذين أسهموا في تهيئة الأجواء المناسبة لاستقبال بعثة الفريق.

️| سامر فضل، مدرب فريق #شعب_حضرموت في المؤتمر الصحافي:- بحثنا عن مباريات ودية ولكن لم نستطع توفير مباراة، وبالنسبة للحارس محمد أمان انضم مؤخراً للفريق وسعداء بكل الإضافات الجديدة في الفريق.#نيوم_شعب_حضرموت#دوري_أبطال_الخليج pic.twitter.com/qejFgPQfVJ — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 12, 2026

وقال مدرب شعب حضرموت إن فريقه يتمتع بجاهزية جيدة للمباراة، موضحاً أن التحضيرات تضمنت إقامة معسكر إعدادي في مدينة الدمام، تخللته مجموعة من التدريبات التي سعى الجهاز الفني من خلالها إلى رفع المعدل البدني وتجهيز اللاعبين للمنافسة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم أداء قوي والسعي إلى حصد نقاط المباراة.

وفي حديثه عن برنامج الإعداد، كشف فضل أن الجهاز الفني حاول تأمين مباريات ودية خلال فترة المعسكر، إلا أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح، الأمر الذي حرم الفريق من فرصة اختبار جاهزية اللاعبين عملياً والوقوف على مستوى الانسجام بينهم قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

كما تطرق إلى انضمام الحارس محمد أمان مؤخراً إلى صفوف الفريق، مؤكداً سعادته بالتعزيزات الجديدة التي شهدتها المجموعة، في إطار مساعي الجهاز الفني للاستفادة من الإضافات الجديدة وتوظيف إمكاناتها بما يخدم أهداف الفريق في البطولة.

ويواجه شعب حضرموت اختباراً مهماً أمام نيوم، في ظل حاجته إلى تحقيق بداية إيجابية تمنح لاعبيه الثقة وتساعدهم على التعامل مع بقية مباريات المجموعة، خصوصاً أن المواجهة تأتي في مستهل المشوار الخليجي، حيث تكتسب النقاط الأولى أهمية كبيرة في رسم ملامح المنافسة على بطاقات التأهل.

وحيد الخياط لاعب شعب حضرموت (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد وحيد الخياط، لاعب شعب حضرموت، استعداد فريقه لخوض المواجهة، مشيراً إلى أن اللاعبين يدركون أهمية المباراة ويتطلعون إلى تقديم مستوى يعكس طموحات النادي وجماهيره.

وأبدى الخياط سعادته بوجود بعثة الفريق في مدينة تبوك، مثمناً الأجواء التي يعيشها اللاعبون قبل المواجهة، ومؤكداً أن المجموعة ستبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظ الفريق في المنافسة.

وفي المقابل، أشار لاعب شعب حضرموت إلى أن غياب المباريات الودية خلال معسكر الدمام قد يؤثر في مستوى الانسجام بين اللاعبين، لا سيما بعد انضمام ستة لاعبين إلى صفوف الفريق خلال الشهر الأخير، وهو ما يجعل عامل التأقلم والتفاهم داخل الملعب أحد التحديات التي يتعين على الجهاز الفني التعامل معها.

وتأتي مواجهة نيوم وشعب حضرموت في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية، وسط تطلعات متباينة ورغبة مشتركة في تسجيل بداية قوية تعزز الحضور في المنافسة.