توسعة مدرجات ملعب المجمعة ترفع سعته إلى 8000 مقعد

تكتمل توسعة مدرجات ملعب مدينة المجمعة الرياضية قبل مواجهة الفيصلي والخلود، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بإضافة 2000 مقعد إلى مدرجات العوائل، لترتفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 6000 إلى 8000 مقعد. وتشمل التوسعة تركيب مقاعد جديدة باللون الأزرق في مدرجات العوائل المقابلة للمقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى.

وجاء إنجاز التوسعة بعد أن ظلت مدرجات العوائل غير مكتملة خلال الجولات الماضية، فيما تقرر تغيير الكراسي القديمة في هذه المدرجات إلى اللون الأزرق عقب مواجهة الفيصلي والخلود، لتتناسق مع الكراسي الجديدة.

وتترقب مدرجات الملعب مواجهتين جماهيريتين في الجولتين المقبلتين؛ إذ يستضيف الفيحاء الأهلي ضمن الجولة العاشرة، فيما يلتقي الفيصلي النصر في الجولة الحادية عشرة، في مباراتين يُنتظر أن تشهدا حضوراً جماهيرياً لافتاً، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الناديان في المنطقة.

وتأتي توسعة المدرجات امتداداً لأعمال التطوير التي شهدها ملعب مدينة المجمعة الرياضية خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، وشملت عدداً من المرافق، من بينها غرف تبديل ملابس اللاعبين، والمركز الإعلامي، ومدخل المنصة الرئيسية، وقاعة المؤتمرات الصحافية، إضافة إلى الممرات الداخلية المخصصة لدخول الحكام والفريقين وغرف تبديل الملابس.