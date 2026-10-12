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الرياضة رياضة سعودية

توسعة مدرجات ملعب المجمعة ترفع سعته إلى 8000 مقعد

ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)
ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)
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توسعة مدرجات ملعب المجمعة ترفع سعته إلى 8000 مقعد

ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)
ستكون توسعة مدرجات مدينة المجمعة الرياضية جاهزة في مباراة الفيصلي والخلود (نادي الفيصلي)

تكتمل توسعة مدرجات ملعب مدينة المجمعة الرياضية قبل مواجهة الفيصلي والخلود، ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، بإضافة 2000 مقعد إلى مدرجات العوائل، لترتفع الطاقة الاستيعابية للملعب من 6000 إلى 8000 مقعد. وتشمل التوسعة تركيب مقاعد جديدة باللون الأزرق في مدرجات العوائل المقابلة للمقصورة الرئيسية ومدرجات الدرجة الأولى.

وجاء إنجاز التوسعة بعد أن ظلت مدرجات العوائل غير مكتملة خلال الجولات الماضية، فيما تقرر تغيير الكراسي القديمة في هذه المدرجات إلى اللون الأزرق عقب مواجهة الفيصلي والخلود، لتتناسق مع الكراسي الجديدة.

وتترقب مدرجات الملعب مواجهتين جماهيريتين في الجولتين المقبلتين؛ إذ يستضيف الفيحاء الأهلي ضمن الجولة العاشرة، فيما يلتقي الفيصلي النصر في الجولة الحادية عشرة، في مباراتين يُنتظر أن تشهدا حضوراً جماهيرياً لافتاً، في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الناديان في المنطقة.

وتأتي توسعة المدرجات امتداداً لأعمال التطوير التي شهدها ملعب مدينة المجمعة الرياضية خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، وشملت عدداً من المرافق، من بينها غرف تبديل ملابس اللاعبين، والمركز الإعلامي، ومدخل المنصة الرئيسية، وقاعة المؤتمرات الصحافية، إضافة إلى الممرات الداخلية المخصصة لدخول الحكام والفريقين وغرف تبديل الملابس.

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«الشرق الأوسط» (شنغهاي )
الرياضة رياضة سعودية

سافيتش يعود لتدريبات «الهلال» قبل موقعة «السد»

سيرغي سافيتش (نادي الهلال)
سيرغي سافيتش (نادي الهلال)
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سافيتش يعود لتدريبات «الهلال» قبل موقعة «السد»

سيرغي سافيتش (نادي الهلال)
سيرغي سافيتش (نادي الهلال)

شارك الصربي سيرغي سافيتش، لاعب الهلال، في تدريبات فريقه الجماعية، التي أقيمت صباح اليوم الاثنين، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي من الإصابة التي غيّبته عن المشاركة مع الهلال في لقاء الاتحاد الفائت.

وبات سافيتش جاهزاً للمشاركة في مواجهة السد القطري، غداً، في حين تأكَّد غياب سالم الدوسري عن المباراة، حيث واصل برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابة مفصل القدم التي تعرَّض لها قبل اللقاء الماضي أمام الاتحاد.

وأنهى لاعبو الفريق السعودي تحضيراتهم الميدانية؛ استعداداً لمواجهة السد القطري، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضِمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي يسعى فيها «الأزرق» لمواصلة انطلاقته الإيجابية، بعد أن انتصر في الجولة الأولى على فريق الغرافة القطري بنتيجة 2-1.

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الرياضة رياضة سعودية

منتخب السعودية للسيدات يختتم معسكره بودية ماليزيا

من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
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منتخب السعودية للسيدات يختتم معسكره بودية ماليزيا

من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
من تدريبات الأخضر في معسكره الإعدادي بالدوحة (الاتحاد السعودي لكرة القدم)

يخوض «منتخب السعودية للسيدات»، الثلاثاء، لقاءه الودي الثاني أمام نظيره الماليزي، وذلك على ملعب «أكاديمية أسباير»، ضمن معسكره الإعدادي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي يُختتم الأربعاء المقبل.

ويهدف هذا اللقاء الودي الثاني، إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبات فرصة خوض مواجهات دولية تُسهم في تطوير الأداء وتعزيز الانسجام داخل المنتخب.

وكسب الأخضر لقاءه الودي الأول بثنائية نظيفة، جاءت عبر اللاعبتين صبا توفيق ومباركة محمد.

ومع ختام معسكر الأخضر في الدوحة، تستأنف الخميس المقبل المنافسات المحلية عبر مواجهات الدور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد السعودي.

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حمد اليامي يتعافى... ويشارك في جزء من تدريبات «الهلال»

حمد اليامي (نادي الهلال)
حمد اليامي (نادي الهلال)
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حمد اليامي يتعافى... ويشارك في جزء من تدريبات «الهلال»

حمد اليامي (نادي الهلال)
حمد اليامي (نادي الهلال)

شارك حمد اليامي، لاعب الهلال، في الجزء الأول من تدريبات فريقه الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الاثنين، قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي.

واقترب اليامي من التعافي تماماً من الإصابة التي تعرَّض لها يوم 24 فبراير (شباط) الماضي في وتر الرضفة، خلال مواجهة فريقه أمام التعاون، الموسم الماضي، وخضع على أثرها لعملية جراحية في فنلندا على يد الدكتور لاسي ليمبينين، واحتاج بعدها لفترة تأهيل طويلة، بسبب القطع الكامل في وتر الرضفة، واصل فيها تقدمه في برنامجه التأهيلي طوال الفترة الماضية، مع زيادة الحمل التدريبي له بشكل مستمر.

ويتأهب الهلال للمغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة السد القطري، ضِمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري النخبة الآسيوي المقرر غداً الثلاثاء.

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