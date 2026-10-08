رسمياً... الفتح يقيل مدربه خالد العطوي

أعلن نادي الفتح، الخميس، إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السعودي خالد العطوي بالتراضي بين الطرفين، بعد الاتفاق على إنهاء مهمته الفنية مع الفريق، في خطوة تأتي ضمن التغييرات التي تشهدها المرحلة المقبلة.

وقدَّمت إدارة الفتح شكرها وتقديرها للعطوي على الجهود التي بذلها خلال فترة إشرافه على الفريق، وما قدَّمه من عمل في ظلِّ التحديات التي واجهته، مؤكدة اعتزازها بالعلاقة التي تربط المدرب بالنادي، بوصفه أحد أبنائه.

وأكد النادي أن الانفصال جرى في أجواء ودية يسودها الاحترام المتبادل، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة بين الطرفين، متمنياً للعطوي التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.

وكانت «الشرق الأوسط» قد نشرت في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي خبر قرار إدارة الفتح إقالة خالد العطوي من تدريب الفريق، وتعيين المدرب المغربي جمال السلامي بديلاً له، قبل أن يعلن النادي رسمياً إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب السعودي بالتراضي.