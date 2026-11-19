ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنحو 2 في المائة في التعاملات المبكرة، الخميس، بعدما سعّرت شركة «أنثروبيك» طرحها العام الأولي فوق النطاق السعري المستهدف، مما عزز التوقعات بانطلاقة قوية لسهمها في السوق، ودعم معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي التي تعرضت لضغوط في الفترة الأخيرة.

وحددت «أنثروبيك» سعر طرح أسهمها عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزاً النطاق الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً، في طرح موسع جمع 81 مليار دولار، ليصبح الأكبر في التاريخ، مقدّراً قيمة الشركة بنحو 1.5 تريليون دولار. ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم الشركة في بورصة «ناسداك» تحت الرمز «إيه إن تي»، وفق «رويترز».

وفي أوروبا، ارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن بينها «إيه إس إم إل» و«إنفينيون» و«سيمنز إنرجي»، بنحو 3 في المائة لكل منها، في حين كانت المعنويات في الأسواق الآسيوية أضعف، مع تراجع المؤشر الرئيسي في تايوان 4.4 في المائة.

ويأتي هذا الطرح بعد أسابيع من الضغوط على شركات صناعة الرقائق والحوسبة السحابية، التي جمعت مئات المليارات من الدولارات لتمويل خطط إنفاق ضخمة، وسط مخاوف تتعلق بالتقييمات المرتفعة، وتصاعد تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والرحيل المفاجئ لجنسن هوانغ، الذي كان أحد أبرز أعمدة نمو القطاع.

وبحلول الساعة 3:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 523 نقطة، أو 1.92 في المائة، كما صعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 82.5 نقطة، أو 1.12 في المائة، وزادت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 359 نقطة، أو 0.71 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد سجل، الأربعاء، تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، بينما أنهى سهم «إنفيديا»، عملاق صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، التعاملات منخفضاً 2.9 في المائة، بعدما طغت حالة عدم اليقين بشأن الرحيل الأخير للمؤسس المشارك للشركة جنسن هوانغ، على توقعات قوية للإيرادات.

وزادت الضغوط على الأسهم بعد صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر ميلاً نحو تشديد السياسة النقدية. وأشار المحضر إلى أن جميع مسؤولي البنك المركزي تقريباً رأوا ضرورة رفع أسعار الفائدة مجدداً إذا سار أداء الاقتصاد وفق التوقعات، بينما حذر بعضهم من احتمال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، بما قد يستدعي تشديد السياسة النقدية.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً شبه مؤكد لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب احتمال يبلغ نحو 8 في المائة لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن.

ومن المقرر أن تعلن شركة «وول مارت» نتائج أعمالها قبل بدء التداولات، بينما ستكون شركة «تيك - تو إنتراكتيف» محط اهتمام المستثمرين بالتزامن مع الإطلاق العالمي للعبة «غراند ثفت أوتو 6».