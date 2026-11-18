حذرت شركة «تاتا ستيل»؛ إحدى كبرى شركات صناعة الصلب في الهند، من استمرار التهديد الذي تشكله واردات الصلب الصينية على المنتجين المحليين، في ظل المنافسة السعرية المتنامية ومخاوف القطاع من تأثير الواردات منخفضة التكلفة على خطط التوسع والاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تي في ناريندران، الأربعاء، إن منتجي الصلب الهنود يواصلون محادثاتهم مع الحكومة بشأن الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المحلية، وضمان عدم تعرض الشركات التي تستثمر رؤوس أموال كبيرة في زيادة طاقاتها الإنتاجية لمنافسة غير عادلة.

وأضاف ناريندران، في تصريحات للصحافيين على هامش فعالية في نيودلهي: «علينا التأكد من أن الصناعة الهندية، التي تضخ استثمارات رأسمالية كبيرة لبناء قدرات إنتاجية جديدة، لا تتعرض لتأثيرات غير عادلة».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه خلاله الحكومة الهندية مطالب متصاعدة من شركات الصلب بتشديد القيود على الواردات الرخيصة، خصوصاً الآتية من الصين؛ لحماية الأسعار المحلية وربحية المصانع.

وكانت «رويترز» قد أفادت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن وزارة الصلب الهندية لا تتجه إلى طلب قيود إضافية على الواردات منخفضة التكلفة في المدى القريب، رغم الضغوط التي يمارسها المنتجون المحليون. وشكلت الصين نحو ثلث واردات الهند من الصلب النهائي خلال النصف الأول من السنة المالية؛ مما يبرز حجم المنافسة التي تواجهها الشركات الهندية في سوق تشهد توسعاً في القدرات الإنتاجية المحلية. وتخشى الشركات من أن تؤدي زيادة المعروض المستورد بأسعار منخفضة إلى الضغط على هوامش الأرباح، وإضعاف الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة، خصوصاً أن صناعة الصلب تتطلب إنفاقاً رأسمالياً ضخماً وفترات طويلة لاسترداد التكاليف.

وفي هذا السياق، كشف ناريندران عن أن «تاتا ستيل» تتوقع رفع طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 40 مليون طن متري خلال الفترة بين عامي 2033 و2035، استناداً إلى خطط التوسع المقررة حتى نهاية العقد الحالي. ويعكس هذا المستهدف رهان الشركة على نمو الطلب الهندي على الصلب، مدفوعاً بمشروعات البنية التحتية والتصنيع والتوسع العمراني، لكنه يزيد في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على ظروف تنافسية مستقرة في السوق المحلية.

وعلى صعيد تكاليف الإنتاج، أشار ناريندران إلى ارتفاع أسعار خام الحديد في الهند؛ مما يضيف ضغوطاً على الشركات في وقت تسعى خلاله إلى تمويل توسعاتها الإنتاجية. وأوضح أن «تاتا ستيل» تواصل استيراد معظم احتياجاتها من فحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب من أستراليا، إلى جانب كميات أقل من إندونيسيا. وأكد أن الشركة لا تعتزم الاستثمار في مناجم فحم الكوك خارج الهند؛ مما يشير إلى استمرار اعتمادها على الموردين الخارجيين لتأمين هذه المادة الأساسية.

وفي ملف منفصل، قال ناريندران إن «تاتا ستيل» طلبت مساعدة مالية من الحكومة الهولندية، مشيراً إلى أن المناقشات بين الجانبين لا تزال جارية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الدعم المطلوب أو شروطه.

وتسلط تصريحات الشركة الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه صناعة الصلب الهندية، المتمثل في المنافسة مع الواردات الصينية من جهة، وارتفاع تكاليف المواد الخام من جهة أخرى. وسيكون مسار المحادثات بين المنتجين والحكومة عاملاً مهماً في تحديد قدرة القطاع على تنفيذ خطط التوسع، مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار واستقرار السوق المحلية.