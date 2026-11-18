تخطط منصة «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، للتوسع في خمسة أسواق آسيوية خلال العام المقبل، مع إعطاء أولوية لأسواق جنوب آسيا وجنوب شرقيها، وفق ما قاله رئيس أعمالها في المنطقة، وذلك بعد تعرض المنصة الشهر الماضي لعملية سرقة إلكترونية قياسية بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار.

وقال إس بي سيكر، رئيس أعمال الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لوكالة «رويترز»، على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، يوم الأربعاء، إن الشركة تجري محادثات مع خمس أو ست أسواق على الأقل، وصل بعضها إلى مراحل متقدمة.

وأضاف: «ثلاثة من هذه الأسواق قطعت المباحثات معها شوطاً متقدماً إلى حدٍ كبير، بينما لا تزال المحادثات مع الأسواق الأخرى مستمرة».

ولم يكشف سيكر عن أسماء الأسواق التي تستهدفها «بينانس»، التي تمتلك حالياً تراخيص تشغيل في أكثر من عشر ولايات قضائية، لكنه أشار إلى أن تفاصيل خطط التوسع من المتوقع الإعلان عنها خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتأتي خطط التوسع في أعقاب اختراق أمني مرتبط بكوريا الشمالية، أسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار من المنصة الشهر الماضي. وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي و«بينانس» مسؤولية كوريا الشمالية عن الهجوم، بينما نفت بيونغ يانغ هذه الاتهامات.

وكانت الشركة قد استأنفت عمليات السحب تدريجياً في وقت سابق من الشهر الحالي، بعدما غطّت 95 في المائة من قيمة الرموز الرقمية المسروقة. وقالت في نهاية الأسبوع الماضي إنها تستهدف إعادة فتح عمليات السحب لجميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

وأعادت عملية السرقة، التي وصفها خبراء بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ العملات المشفرة، تسليط الضوء على تفاوت معايير الأمن والحماية في القطاع.

وقال سيكر إن «بينانس» تواصلت مع عدد من الجهات التنظيمية، بينها السلطات في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا، خلال أول 36 إلى 48 ساعة من وقوع الاختراق، للإجابة عن تساؤلات بشأن نطاق تأثير الهجوم وكيفية تنفيذه.

وأضاف أن التواصل شمل الجهات التنظيمية المعنية بالخدمات المالية والأسواق في مختلف البلدان التي تعمل فيها الشركة، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تقُدها دولة واحدة دون غيرها.

وتقول «بينانس» إن هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي هي الجهة الرقابية الرئيسية المشرفة عليها.

وأوضح سيكر أن النقاشات مع الجهات التنظيمية تجاوزت تفاصيل عملية السرقة، لتتناول تهديدات الأمن السيبراني الأوسع التي تواجه قطاع العملات المشفرة.

وقال إن المحادثات باتت تركز على كيفية استعداد القطاع بأكمله لمواجهة تهديدات واسعة النطاق ومستمرة، بدلاً من الاقتصار على ملابسات الاختراق الأخير، مضيفاً أن الشركة تشارك في هذه النقاشات، لكنها لم تعد تقودها بمعزل عن بقية الأطراف.