أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الأربعاء على أداء متباين؛ إذ ارتفع مؤشر «نيكي» بدعم من انتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، عقب نتائج قوية لشركة «إنفيديا» الأميركية، بينما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً تحت ضغط أسهم البنوك.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 20 عاماً بعد مزاد شهد طلباً ضعيفاً، في مؤشر على استمرار حذر المستثمرين تجاه أدوات الدين طويلة الأجل.

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.28 في المائة عند 59024.28 نقطة، بعدما تراجع بنحو 1 في المائة خلال الجلسة، قبل أن يعوض خسائره. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعاً وصل إلى 1.3 في المائة أثناء التداولات.

في المقابل، انخفض مؤشر «توبكس» بنسبة 0.42 في المائة إلى 3824 نقطة، ما يعكس محدودية المكاسب خارج قطاع التكنولوجيا.

وقفز سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 4.56 في المائة، ليقدم أكبر دعم لمؤشر «نيكي».

كما تحولت أسهم «طوكيو إلكترون» و«كيوكسيا» من الخسائر المبكرة إلى الارتفاع بنسبة 0.49 و0.74 في المائة على التوالي، بينما صعد سهم «فوجيكورا»، المصنعة لكابلات الألياف الضوئية المستخدمة في مراكز البيانات، بنسبة 0.58 في المائة.

وجاء الانتعاش بعد ارتفاع سهم «إنفيديا» بنحو 5 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق، عقب إعلان إيرادات فصلية تجاوزت التوقعات، في أول نتائج مالية للشركة منذ المغادرة المفاجئة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ هذا الشهر.

تقلبات الأسواق تحد من المكاسب

وقالت أكيمي هاتانو، كبيرة المحللين الكميين لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن تقلبات الأسواق اليومية ارتفعت منذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، مشيرة إلى أن توجهات المستثمرين تتغير سريعاً وسط ضبابية مستقبل الاستثمارات في مراكز البيانات. وأضافت أن تحركات السوق الأميركية تنعكس بصورة مباشرة على الأسهم اليابانية.

من جانبه، قال كازواكي شيمادا، كبير الاستراتيجيين لدى «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»، إن توقعات «إنفيديا» الإيجابية دعمت السوق؛ لكن المخاوف بشأن مستقبل هوانغ واحتمال تباطؤ بناء مراكز البيانات الأميركية لا تزال تحد من التفاؤل.

وتراجعت أسهم البنوك؛ إذ خسر سهما «ميتسوبيشي يو إف جي» و«سوميتومو ميتسوي» أكثر من 1 في المائة لكل منهما. كما هبط سهم «راكوتين غروب» بنسبة 5.67 في المائة، بعد إعلان ذراعها للوساطة المالية احتمال تسرب بيانات عملاء إثر وصول غير مصرح به إلى أنظمتها. ومن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 25 في المائة، مقابل تراجع 71 في المائة.

مزاد ضعيف يضغط على السندات الطويلة

وفي سوق الدَّين، ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.785 في المائة، عقب مزاد كشف ضعف إقبال المستثمرين. واتسع الفارق بين أدنى سعر مقبول ومتوسط السعر في المزاد إلى 0.29 ين، مقارنة مع 0.07 ين في أكتوبر (تشرين الأول)، ما يشير إلى تراجع قوة الطلب. وقال ماسايوكي كوغوتشي، مدير الصناديق التنفيذي لدى «ميتسوبيشي يو إف جي لإدارة الأصول»، إن مستويات العائد الحالية كانت تسمح بتوقع مزاد قوي، ولكن عدد المشترين جاء دون التوقعات. وكان مزاد أكتوبر قد اجتذب طلبات تعادل 5.84 ضعف الكمية المطروحة، وهو مستوى قياسي.

تراجع عوائد الآجال الأقصر

على النقيض، تراجعت عوائد معظم السندات الأخرى، مع استمرار الطلب على الأصول الآمنة وسط تقلبات الأسهم. وانخفض عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.865 في المائة، بينما تراجع عائد السندات لأجل عامين نقطة أساس إلى 1.86 في المائة، ولأجل 5 سنوات إلى 2.25 في المائة.

وتعكس هذه التحركات انقسام المستثمرين بين الاستفادة من انتعاش التكنولوجيا والبحث عن الأمان في السندات، بينما يظل ضعف الطلب على الإصدارات طويلة الأجل عاملاً يستحق المراقبة؛ خصوصاً مع استمرار توجه بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية.