هدّأت التوقعات القوية التي أعلنتها شركة «إنفيديا» مخاوف المستثمرين، في الوقت الراهن، بشأن استدامة الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن مسألة خلافة رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، عقب مغادرته المفاجئة، باتت محور اهتمام الأسواق، في ظل الضغوط التي تتعرض لها أسهم الشركة وقطاع التكنولوجيا العالمي.

وتتمتع «إنفيديا» بموقع محوري في طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ تنتج الرقائق الأكثر استخداماً في هذا المجال، كما توفر التمويل للشركات العاملة في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتأجيرها. ولذلك، غالباً ما يُنظر إلى نتائجها المالية بوصفها مؤشراً على أداء القطاع برمته، وفق «رويترز».

وأعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، توقعات للإيرادات تجاوزت بكثير تقديرات «وول ستريت»، ما دفع أسهمها إلى الارتفاع بنحو 5 في المائة في التداولات الممتدة بعد الإغلاق، وأطلق موجة صعود أولية في العقود الآجلة للأسهم الأميركية وأسهم التكنولوجيا الآسيوية. غير أن هذه المكاسب سرعان ما فقدت زخمها، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مسألة خلافة هوانغ، واقتراب الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في الأسواق.

وكانت المغادرة المفاجئة لهوانغ الأسبوع الماضي، في أعقاب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، قد أنهت ثلاثة عقود من القيادة التي تمحورت حول مؤسس الشركة، والتي تولى خلالها رسم استراتيجية تطوير الرقائق، وإبرام الصفقات مع العملاء، وإدارة علاقات الشركة مع واشنطن. ويثير ذلك تساؤلات بشأن قدرة رئيس تنفيذي جديد على تنفيذ استراتيجية الشركة، بما قد يجعل تحديات المرحلة المقبلة أكبر من المخاوف المتعلقة بالطلب على الذكاء الاصطناعي في المدى القريب.

وقال كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي إف إكس»، نيك تويدل: «أعتقد أن سهم (إنفيديا) كان ينبغي أن يرتفع بأكثر من 10 في المائة لو أخذنا الأرقام وحدها في الاعتبار. لكن قضية جنسن تثير كثيراً من الشكوك بشأن التوقعات المستقبلية، بالنظر إلى الطريقة التي بُنيت بها الشركة».

وأضاف: «تشير جميع التقارير إلى أنه كان القلب النابض للشركة، ولذلك يبدو من الناحية العملية أنها لا تحتاج إلى رئيس تنفيذي جديد فحسب، بل ربما إلى أسلوب إداري مختلف أيضاً».

واستهل رئيس مجلس إدارة «إنفيديا»، هارفي جونز، المؤتمر الهاتفي الذي أعقب إعلان النتائج بالتأكيد أن الشركة لن تعيد تعيين هوانغ، في رد حاسم على دعوات تطالب بعودته. ويُعد هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، من أبرز الوجوه المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وقال جونز: «نريد تعيين رئيس تنفيذي دائم في أسرع وقت ممكن، لكننا لن نتسرع في ذلك قبل العثور على الشخص المناسب تماماً».

واستعانت الشركة بمؤسسة متخصصة في البحث عن القيادات التنفيذية للمساعدة في اختيار رئيس جديد، من دون تحديد جدول زمني للعملية، فيما تتولى كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، مهام الرئيس التنفيذي المؤقت.

ويرى محللون أن معنويات المستثمرين تجاه سهم «إنفيديا» قد تظل هشة في المدى القريب، رغم النتائج القوية.

وقال الشريك الإداري في مجموعة «هاريس فاينانشال غروب» في ريتشموند بولاية فرجينيا، جيمي كوكس: «لا أعتقد أن تفوق النتائج على التوقعات ورفع تقديرات الشركة كانا كافيين لتغيير معنويات المستثمرين تجاه سهم (إنفيديا) في الوقت الراهن».

وأضاف: «أي شركة أخرى ستتمنى تحقيق مستويات الإيرادات والأرباح وامتلاك محفظة المشروعات المستقبلية التي تتمتع بها (إنفيديا)، لكن تداعيات الأزمة التي تواجهها الشركة لم تتبدد بعد».

هوانغ يظل حاضراً بقوة في مستقبل «إنفيديا»

وتأتي النتائج في ختام أسبوع استثنائي شهد الكشف عن تفاصيل بشأن علاقات هوانغ، من بينها علاقة مع سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ.

ونقلت «رويترز» عن شخصين مطلعين على الأمر أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تحاول تحديد مدى ارتباط أليس هوانغ بوزارة أمن الدولة الصينية، وما إذا كانت قد نقلت أي معلومات إلى بكين.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المسألة، أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق مع «إنفيديا».

وقالت مديرة المحافظ الاستثمارية والشريكة المؤسسة لشركة «مينوتور كابيتال»، أرمينا روزنبرغ، إن النتائج القوية مهمة لتثبيت صورة الشركة في الأسواق، لكن لا يزال أمامها عمل يتعين إنجازه لحسم مسألة اختيار رئيس تنفيذي جديد.

وأضافت روزنبرغ، التي تمتلك شركتها أسهماً في «إنفيديا»، من سيدني: «يريد المستثمرون معرفة اسم الرئيس التنفيذي الجديد، والحصول على إجابات بشأن المسائل التنظيمية، ومؤشرات تؤكد استمرار فريق الهندسة في الشركة».

وتابعت: «لقد منحت النتائج (إنفيديا) مزيداً من الوقت، لكن مسألة القيادة لا تزال مفتوحة... وما يحتاج إليه السهم أكثر من أي شيء آخر هو رئيس تنفيذي يحظى بالمصداقية ولديه استراتيجية واضحة».

وكان سهم «إنفيديا» وقطاع الذكاء الاصطناعي عموماً يواجهان ضغوطاً حتى قبل تفجر الأزمة، في ظل مخاوف المستثمرين من احتمال تباطؤ التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وتزايد مستويات الديون المستخدمة لتمويل هذه الاستثمارات.

وتراجع سهم «إنفيديا» بنحو 17 في المائة منذ بداية العام، في مقابل ارتفاع مؤشر «ناسداك» الأوسع نطاقاً بنسبة 4 في المائة.

ويتمثل الاختبار المقبل في الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في الأسواق، يوم الخميس، وسط استهدافها تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

وقال رئيس أسواق رأس المال في شركة «دايريكشن» بنيويورك، جيك بيهان: «أجابت (إنفيديا) عن مجموعة من التساؤلات، والآن انتقلت الأنظار إلى (أنثروبيك)».

وأضاف: «كان الاختبار الأول يتعلق بحجم الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أما الثاني فيتعلق بمدى استعداد المستثمرين لدفع مبالغ كبيرة مقابل الشركات التي تسعى إلى تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات».