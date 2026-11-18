أعلن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، يوم الأربعاء، أنه يستهدف تحقيق عائد على حقوق الملكية المعدّلة قبل الضرائب يتجاوز 20 في المائة في وحدته الإيطالية بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الإيرادات بوتيرة مطّردة، مع إبقاء نمو التكاليف دون معدل التضخم.

وتعتمد الخطة على تحقيق النمو من خلال تطوير الأنشطة القائمة، بدلاً من التوسع عبر عمليات الاستحواذ، في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي الإيطالي موجة من الاندماجات وإعادة تشكيل خريطة المنافسة.

ويعتزم بنك «بانكا ناسيونالي ديل لافورو» (بي إن إل)، التابع للمجموعة، تقليص أنشطته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز بصورة كبرى على الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة، مستفيداً من إمكانات المجموعة وشبكتها في السوق الإيطالية، وفق «رويترز».

وبخلاف بنوك مثل «كريدي أغريكول» و«إنتيسا» و«بي بي إي آر»، التابعة لمجموعة «أوني بول»، التي اتجهت إلى تعزيز حضورها من خلال التوسع والاستحواذات، يراهن البنك على النمو العضوي وتحسين كفاءة عملياته.

وكان الرئيس التنفيذي لـ«بي إن بي باريبا»، جان لوران بونافي، قد تولى إدارة البنك الإيطالي عقب استحواذ المجموعة عليه في عام 2006.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة الأصول تحت الإدارة بمتوسط سنوي يبلغ نحو 7 في المائة حتى عام 2030، بالتوازي مع نمو الإيرادات بمتوسط 3 في المائة سنوياً، مدعوماً بزيادة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات المالية للعملاء الأكثر ثراءً.

وعلى صعيد ضبط النفقات، يخطط البنك لخفض نسبة التكاليف إلى الدخل إلى 56 في المائة بحلول عام 2030، مقارنة بـ61 في المائة في عام 2025، بما يعكس توجهه إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من نمو المصروفات.

كما تسعى الوحدة الإيطالية إلى تعزيز التعاون مع الأنشطة الأخرى التابعة للمجموعة في البلاد، بهدف تحقيق إيرادات بقيمة ملياريْ يورو (2.2 مليار دولار) من عمليات البيع المشترك للمنتجات والخدمات بحلول عام 2030.

وفي إطار الخطة، يعتزم البنك أيضاً ضخ استثمارات كبيرة في تطوير كوادره البشرية، التي تضم نحو 3 آلاف موظف، من خلال توفير برامج تدريب إضافية بحلول عام 2030.

وتأتي هذه التغييرات في وقت تسعى فيه إدارة البنك إلى ضمان مواكبة الهيكل الوظيفي للتحولات الاستراتيجية، إذ أجرت النقابات العمالية في الوحدة الإيطالية محادثات مع الإدارة في يوليو (تموز) الماضي، لمناقشة ضمانات حماية حقوق العاملين في ظل التغييرات المرتقبة.