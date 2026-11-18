حافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً خلال تعاملات الأربعاء، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية عززت التوقعات باستمرار رفع أسعار الفائدة، إلى جانب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أكدت الحاجة إلى مواجهة الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تماسك الين الياباني بعدما جدد محافظ بنك اليابان كازو أويدا تأكيد توجه البنك نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية، بينما ظل الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته في عشرة أشهر، قبيل صدور بيانات الوظائف في أستراليا الخميس.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بوتيرة معتدلة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بما عزز توقعات الأسواق برفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). كما ارتفعت أسعار الواردات الأميركية بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر نفسه، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 0.7 في المائة.

وقال هنري راسل، الاقتصادي لدى بنك «إيه إن زد» في لندن، إن بيانات المبيعات تعزز وجهة النظر القائلة إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية مبرر لمواجهة التضخم الناجم عن قوة الطلب، مضيفاً أن متانة الطلب المحلي تستدعي استجابة نقدية حاسمة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04 في المائة إلى 103.65 نقطة، بعدما لامس خلال تداولات الليلة السابقة 103.78 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025.

وفي أسواق العملات الرئيسية، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0986 دولار، واستقر الين عند 159.35 مقابل الدولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11 في المائة إلى 1.3193 دولار.

رهانات قوية على رفع الفائدة

وتترقب الأسواق صدور بيانات بدء بناء المساكن في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر، إلى جانب تصريحات جديدة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قبل نشر محضر اجتماع البنك المركزي الذي عُقد الشهر الماضي وأبقى خلاله أسعار الفائدة دون تغيير.

وتشير توقعات المحللين إلى ارتفاع عدد المساكن التي بدأ بناؤها إلى 1.245 مليون وحدة، مقارنة بـ1.221 مليون وحدة في سبتمبر، في حين يُرجح تراجع تصاريح البناء.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز مجدداً، بعدما قال الثلاثاء إن البنك سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. كما يُنتظر أن يتحدث عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار ونيل كاشكاري في مناسبتين منفصلتين.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يسعّرون احتمالاً بنسبة 95.7 في المائة لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 4.3 في المائة فقط لاحتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس. وكانت احتمالات الزيادة الكبيرة قد بلغت 13.5 في المائة قبل شهر.

وقال تاباس ستريكلاند، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «موومو إيه إن زد»، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى تفضيل رفع الفائدة تدريجياً، مضيفاً أن تراجع احتمالات الزيادة الكبيرة أسهم في عودة قدر من الاستقرار إلى الأسواق.

«إنفيديا» تدعم أسهم التكنولوجيا

وفي أسواق الأسهم، حصل المستثمرون على دفعة من الارتياح بعدما أعلنت شركة «إنفيديا»، عقب إغلاق التداولات الأميركية، تضاعف إيراداتها الفصلية وتوقعات لمبيعات الربع الرابع تجاوزت تقديرات السوق، ما دعم أسهم شركات التكنولوجيا في آسيا.

ويتجه اهتمام المستثمرين بعد ذلك إلى الظهور المرتقب لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الأسواق، الخميس، في اختبار جديد لشهية المستثمرين تجاه القطاع.

وفي اليابان، أظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى مستوى قياسي شهري خلال أكتوبر، مدفوعة بقوة الطلب على الشحنات المرتبطة بأشباه الموصلات. وفي طوكيو، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا ضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة، مع التشديد على أهمية تثبيت التضخم الأساسي حول مستهدف البنك البالغ 2 في المائة.

الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوياته

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.12 في المائة أمام نظيره الأميركي إلى 0.6722 دولار، بعدما هبط خلال الليلة السابقة إلى 0.6720 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير (كانون الثاني).

وأظهرت بيانات الأربعاء ارتفاعاً مفاجئاً في الأجور الأسترالية، لكن بيانات سوق العمل المقرر صدورها الخميس تحظى باهتمام أكبر لتحديد ما إذا كان البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.04 في المائة إلى 0.549 دولار، مقترباً من أدنى مستوى له في 19 شهراً الذي سجله الثلاثاء.