محَت الأسهم الآسيوية مكاسبها المبكرة في تعاملات الأربعاء، بعدما قدمت شركة «إنفيديا» توقعات أفضل من تقديرات السوق لمبيعاتها، في وقت لا تزال فيه ثقة المستثمرين هشة بفعل تساؤلات بشأن مستقبل قيادة الشركة وتداعيات الاضطرابات المحتملة على سلاسل التوريد الإقليمية المرتبطة بها.

وفي تعاملات متقلبة، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 0.1 في المائة، مواصلاً خسائره لليوم الخامس على التوالي، بعد سلسلة تراجعات استمرت أربعة أيام. وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.3 في المائة، في حين حافظت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي على مكاسب بلغت 0.3 في المائة.

وقالت شارُو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى بنك «ساكسو» في سنغافورة، إن نتائج «إنفيديا» جاءت مطمئنة ومنحت المستثمرين سبباً للتركيز مجدداً على الأرباح، لكنها لم تحسم التساؤلات الأوسع بشأن عوائد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، واستدامة تمويل الاستثمارات، وحالة عدم اليقين المتعلقة بالقيادة.

وأضافت أن الأسواق تشهد ارتياحاً أولياً، لكنه لا يعكس بالضرورة قناعة كافية تسمح بتعافٍ مستدام.

وفي أسواق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6 في المائة إلى 92.60 دولار للبرميل خلال التداولات الآسيوية، عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. غير أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن عبر مضيق هرمز حدّا من خسائر الأسعار.

«إنفيديا» بين الأرباح وأزمة القيادة

وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 0.5 في المائة في التداولات الممتدة بعد الإغلاق، بعدما كانت قد ارتفعت بما يصل إلى 3.8 في المائة، عقب إعلان الشركة نتائج فصلية وتوقعات للإيرادات تجاوزت تقديرات السوق. وجاء ذلك في أول تقرير مالي للشركة منذ المغادرة المفاجئة لجنسن هوانغ منصب الرئيس التنفيذي خلال الشهر الحالي.

وتُعد «إنفيديا» مؤشراً رئيسياً على أداء قطاع الذكاء الاصطناعي، لكن نتائجها القوية لم تبدد المخاوف بشأن مستقبل قيادتها، في ظل إعلان الشركة عزمها الإسراع في البحث عن رئيس تنفيذي جديد.

وقال برايان كوليلو، كبير محللي الأسهم لدى «مورنينغستار»، إن المستثمرين يواجهون حالياً مستوى مرتفعاً من عدم اليقين، لأنهم لا يعرفون بعد شكل القيادة طويلة الأجل للشركة.

وفي تطور آخر، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق مع «إنفيديا»، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، فيما امتنعت الهيئة عن التعليق.

وكانت الأسهم في «وول ستريت» قد تعرضت لموجة بيع جديدة خلال جلسة الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة، مسجلاً خسارته الرابعة على التوالي قبل إعلان نتائج «إنفيديا».

وقال محللو «ويستباك» في مذكرة إن شهية المستثمرين للمخاطر ظلت في موقف دفاعي بوضوح خلال تعاملات الليلة السابقة، مع امتداد موجة بيع أسهم التكنولوجيا إلى الأسواق العالمية.

«أنثروبيك» تختبر شهية المستثمرين

ويتجه اهتمام المستثمرين الآن إلى شركة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي، التي تستعد لتحديد سعر أسهمها في طرحها العام الأولي في وقت لاحق الأربعاء، قبل بدء تداولها في السوق. وقد يصل تقييم الشركة إلى 1.4 تريليون دولار، وفقاً للتقديرات المتداولة.

وذكرت «بلومبرغ نيوز» أن الشركة تتجه إلى تسعير الطرح عند الحد الأعلى من النطاق السعري المحدد أو أعلى منه.

وقال جيك بيهان، رئيس أسواق رأس المال لدى «دايريكشن» في نيويورك، إنه ينظر إلى هذا الأسبوع باعتباره اختباراً حقيقياً لقطاع الذكاء الاصطناعي؛ إذ قدمت نتائج «إنفيديا» مؤشراً على وتيرة التوسع في البنية التحتية للحوسبة، بينما سيكشف طرح «أنثروبيك» عن مدى إقبال المستثمرين على الجيل المقبل من شركات الذكاء الاصطناعي.

تحركات العملات والسندات

وفي أسواق العملات، تذبذب الين الياباني بين المكاسب والخسائر، ليستقر دون تغيير يُذكر أمام الدولار عند 159.41 ين. وأظهرت بيانات ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر الرابع عشر على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعة بالطلب على الشحنات المرتبطة بأشباه الموصلات.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.60 نقطة، بعدما سجل الثلاثاء أعلى مستوياته منذ الثاني من أبريل (نيسان) 2025، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسومه الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير».

وفي سوق السندات، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 5.08 في المائة.

وكان ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قد قال الثلاثاء إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم المشكلة. وموساليم ليس من الأعضاء المصوتين على قرارات الفائدة خلال العام الحالي.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت «بتكوين» بنسبة 0.1 في المائة إلى 64 ألفاً و347.95 دولار، بينما تراجعت «إيثر» بنسبة 0.1 في المائة إلى 1804.06 دولار.