اتفقت الصين وكندا، الثلاثاء، على توسيع التفاهمات التجارية بينهما وتمديد إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنتشن، قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعلن مكتب كارني أن بكين ستقدم تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، من بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد إجراءات الإعفاء الجمركي القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها بنهاية عام 2026.

ورحب كارني بما وصفه بتعزيز «القدرة على التنبؤ والاستقرار» في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن كندا تتقدم على الجدول الزمني المحدد لتحقيق هدف زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية اقتصادية كندية تستهدف تقليص الاعتماد الكبير على السوق الأميركية، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

من جانبه، قال شي إن التبادلات والتعاون بين البلدين استُؤنفا بصورة كاملة في مجالات متعددة، منذ اتفاقهما في يناير (كانون الثاني) على تطوير الشراكة الاستراتيجية.

ودعا إلى تعميق التعاون في التجارة والطاقة والزراعة والتمويل، والتوسع في الاقتصاد الأخضر والرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي تطور مالي موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية ترحيب البلدين بخطوات بنكيهما المركزيين لتنفيذ اتفاق ثنائي لمبادلة العملات المحلية، وكذلك بإصدار المؤسسات الكندية المؤهلة سندات «باندا» المقومة باليوان داخل الصين.

وتأتي التفاهمات امتداداً لإجراءات سابقة، شملت خفض الرسوم الصينية على بذور الكانولا الكندية، وتمديد التسهيلات الجمركية على مسحوق الكانولا والكركند وسرطان البحر والبازلاء لعامين إضافيين.

وفي قطاع السيارات، بدأت شركات صينية، بينها «بي واي دي» و«جيلي» و«شيري»، اتخاذ خطوات لدخول السوق الكندية، بعدما سمحت أوتاوا باستيراد 49 ألف سيارة سنوياً برسوم تبلغ 6.1 في المائة، مع زيادة الحصة إلى 70 ألف سيارة خلال خمس سنوات.

كما ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37 في المائة خلال عام 2026، وفق حسابات أجرتها «رويترز» استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم التقارب الاقتصادي، لا تزال العلاقات تواجه تحفظات أمنية وحقوقية داخل كندا، وسط تحذيرات من تداعيات توسيع التعاون مع بكين. وتنفي الصين التدخل في الشؤون الداخلية الكندية.

وتعكس الاتفاقات الجديدة سعي أوتاوا إلى تنويع أسواقها التصديرية، مقابل رغبة بكين في تعزيز شراكاتها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.