تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تداولات يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط عقب تشديد واشنطن القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ما عزّز عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.64 في المائة إلى 658.07 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وسط تراجع المؤشرات الرئيسية في مختلف الأسواق الأوروبية، وفق «رويترز».

وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الاثنين، كما تراجعت الأسواق الآسيوية، بعدما أعلنت واشنطن فرض قيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا».

وتشمل القيود الجديدة شحنات الرقائق المتقدمة إلى مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا، تستخدمها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة تتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبعد موجات عدة من عمليات البيع الحادة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق، التي تصدرت المشهد مؤخراً في قطاع التكنولوجيا، عقب الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي المخضرم جنسن هوانغ.

كما تترقب الأسواق الظهور المرتقب لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، والمقرر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وفي أوروبا، تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهم «إنفينيون» بنسبة 0.5 في المائة، وسهم «إيه إس إم إل»، إحدى كبرى الشركات المدرجة في المنطقة، بنسبة 1.32 في المائة.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «دويتشه بنك» بنسبة 5.04 في المائة، عقب نشر سلسلة من التقارير الإعلامية المستندة إلى وثائق مسرّبة، تناولت تعاملات البنك مع عدد من العملاء، بينهم أثرياء روس نافذون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والممول الراحل جيفري إبستين.

وردّ البنك على هذه التقارير بالقول إن الوقائع التي تناولتها «تعود إلى سنوات طويلة»، مؤكداً أنه عزز ضوابطه الرقابية منذ ذلك الحين.