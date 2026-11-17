حذّرت شركة «إنفيديا»، خلال الأشهر الماضية، مشتري رقائقها من أن مشروع قانون أميركياً مقترحاً، يستهدف الشركات الصينية التي تصل عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها، قد يعرّض الشركة وعملاءها لملاحقات قانونية في الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت «سي إن بي سي» أن «إنفيديا» وجّهت رسائل إلى مشتري رقائقها خلال الأشهر الماضية، حذّرتهم فيها من أن مشروع قانون «أمن الوصول عن بُعد» سيمنح الحكومة الأميركية صلاحيات أوسع للرقابة على الوصول إلى الخدمات السحابية، على غرار القيود المفروضة على الوصول إلى الأجهزة المادية، وفق «رويترز».

وأضاف التقرير أن الشركة لن تبيع، في الوقت الراهن، رقائقها للعملاء الذين يؤجرون أكثر من 50 في المائة من وحدات معالجة الرسومات (جي بي يو) التابعة لهم لشركات صينية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح وزارة التجارة الأميركية أدوات تتيح لها منع الشركات الصينية من استئجار مراكز بيانات خارج الصين، واستخدامها للوصول إلى رقائق «إنفيديا».

وكانت الشركة قد ذكرت في يوليو (تموز) الماضي أن إقرار هذا الإجراء قد يكون له «تأثير جوهري» على أعمالها.