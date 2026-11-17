واصل الدولار الأميركي صعوده أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في 19 شهراً، مع تزايد رهانات المستثمرين على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية، عقب بيانات تضخم تجاوزت التوقعات وتصريحات متشددة من مسؤولي البنك المركزي.

وامتدت مكاسب العملة الأميركية إلى يومها السادس على التوالي، إذ ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية تشمل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، إلى 103.66 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 2 أبريل (نيسان) 2025، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية جديدة.

وجاء هذا الصعود بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارعاً في تضخم أسعار المستهلكين الأميركيين بوتيرة تجاوزت التوقعات، ما عزز الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر (كانون الأول).

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بات المتعاملون يتعاملون مع رفع الفائدة في الاجتماع المقبل باعتباره شبه مؤكد، فيما يقدّرون احتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 4 في المائة، مقارنة بنحو 12 في المائة في اليوم السابق. وقبل أسبوع، كانت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 16 في المائة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أسهم التكنولوجيا

وفي موازاة ذلك، واصلت أسهم التكنولوجيا تراجعها في الأسواق الآسيوية، الثلاثاء، مع انخفاض مؤشري «نيكي» الياباني و«كوسبي» الكوري الجنوبي، وسط تصاعد المخاوف بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتوسع في تمويل البنية التحتية المرتبطة به بالاعتماد على الديون.

وتترقب الأسواق نتائج شركة «إنفيديا»، المقرر إعلانها في وقت لاحق من الثلاثاء، بوصفها اختباراً مهماً لمعنويات المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، في أعقاب التطورات التي شهدتها الشركة ومخاوف تباطؤ العوائد على الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.

وكانت طفرة الذكاء الاصطناعي قد دعمت الدولار خلال الفترة الماضية، مع تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الأميركية. وقالت كارول كونغ، الخبيرة الاقتصادية واستراتيجية العملات لدى بنك الكومنولث الأسترالي، إن استمرار تدفقات رؤوس الأموال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب توقعات تسارع تشديد السياسة النقدية الأميركية، من شأنهما دعم الدولار.

لكنها حذرت من أن التقلبات في القرارات والسياسات الأميركية، إلى جانب حدوث تصحيح حاد في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يمثلان أبرز المخاطر التي قد تضغط على توقعات استمرار صعود العملة الأميركية.

وتترقب الأسواق أيضاً بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن قوة النشاط الاقتصادي ومسار السياسة النقدية.

الين قرب مستوى التدخل... واليورو والإسترليني يتراجعان

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفع الدولار قليلاً إلى 159.49 ين، ليظل الين محاصراً قرب مستوى 160 يناً للدولار، الذي يراقبه المتعاملون باعتباره مستوى قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل مجدداً لدعم العملة المحلية.

كما صعد الدولار إلى أعلى مستوى له في 18 شهراً أمام الفرنك السويسري، مسجلاً 0.84075 فرنك.

وفي المقابل، تراجع اليورو إلى 1.0985 دولار، وهو أدنى مستوى له في 19 شهراً، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3172 دولار.

أما الدولار الأسترالي، فتراجع إلى 0.6725 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني)، متأثراً بموجة البيع في أسهم التكنولوجيا وتراجع شهية المستثمرين للأصول الأكثر حساسية للمخاطر.