عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:57 دقيقه
الاقتصاد

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

تحذيرات من التضخم وضعف الين تعزز توقعات التحرك في ديسمبر

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
TT
TT

«بنك اليابان» يقترب من رفع الفائدة مجدداً

رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر بدراجته أمام مقر «بنك اليابان» في طوكيو (أ.ف.ب)

دعا عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الاثنين، إلى الإسراع في رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مناسب يحد من المخاطر التضخمية المتزايدة، محذراً من أن استمرار انخفاض تكاليف الاقتراض الحقيقية قد يؤدي إلى مزيد من ضعف الين وارتفاع أسعار الواردات. وأعادت تصريحاته تعزيز احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، رغم التقلبات التي شهدتها أسواق الأسهم أخيراً.

وقال تاكاتا، المعروف بميله إلى تشديد السياسة النقدية، إن البنك المركزي بحاجة إلى التحرك بمرونة، مع تقييم الأوضاع المالية المحلية والتطورات الاقتصادية الخارجية، بدلاً من الالتزام بفواصل زمنية ثابتة بين زيادات الفائدة.

وكان تاكاتا قد اقترح، دون نجاح، رفع سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة خلال اجتماع الشهر الماضي، حين قرر البنك الإبقاء عليه عند 1.25 في المائة. وتأتي دعوته بعدما أعلن البنك المركزي انتهاء معركته المستمرة منذ 14 عاماً لتحقيق التضخم المستهدف، وانتقال سياسته النقدية إلى مرحلة جديدة تركز على منع تجاوز ارتفاع الأسعار المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة.

ويرى تاكاتا أن التضخم الأساسي وصل بالفعل إلى هذا المستوى، ما يستدعي تقريب سعر الفائدة من المستوى المحايد الذي لا يحفز النشاط الاقتصادي ولا يقيده.

وتشير تقديرات خبراء بنك اليابان إلى أن سعر الفائدة المحايد الاسمي يتراوح بين 1.1 و2.5 في المائة.

ودعا تاكاتا إلى الوصول مبكراً إلى مستوى قريب من منتصف هذا النطاق، بما يمنح البنك مرونة أكبر لرفع الفائدة أو خفضها وفق تطورات الاقتصاد والأسعار. وتعني هذه الرؤية أن الوصول إلى مستوى 1.5 في المائة قد لا يمثل نهاية دورة التشديد النقدي؛ خصوصاً إذا استمرت ضغوط الأسعار أو تراجع الين.

الين والتضخم في صدارة المخاطر

وحذر تاكاتا من أن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان، مقارنة بمستويات التضخم، قد يزيد الضغوط على الين، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات، ولا سيما الطاقة والمواد الأولية. وتواجه اليابان بالفعل ضغوطاً ناجمة عن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف العملة المحلية، في وقت تواصل فيه الشركات تمرير الزيادات في التكاليف إلى المستهلكين.

وكان بنك اليابان قد رفع الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول)، في وتيرة أسرع من الزيادات التي جاءت بفواصل تقارب 6 أشهر خلال عامي 2024 و2025.

وأكد تاكاتا أن الظروف المالية لا تزال ميسَّرة، وأن التأثير الكامل للزيادات السابقة على النشاط الاقتصادي لم يظهر بعد، ما يتيح للبنك مواصلة تعديل سياسته النقدية. وفيما يتعلق بالتقلبات الأخيرة في أسواق التكنولوجيا، توقع استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بصورة عامة، رغم اضطرابات الأسهم في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير تصريحاته إلى أنه لا يرى في هذه التقلبات سبباً كافياً لتأجيل تشديد السياسة النقدية، ما دام النشاط الاستثماري الأساسي يحتفظ بزخمه.

الأسواق تترقب ديسمبر

وتكشف تصريحات تاكاتا استمرار التباين داخل مجلس إدارة بنك اليابان المؤلَّف من 9 أعضاء، بين مسؤولين يؤيدون مواصلة رفع الفائدة -بينهم تاكاتا وناوكي تامورا- وآخرين يفضلون نهجاً أكثر حذراً.

وكان عضوان عُيِّنا في عهد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد عارضا زيادة الفائدة في سبتمبر، ما يعكس اختلاف التقديرات بشأن التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو. ويتوقع كثير من المستثمرين رفع سعر الفائدة إلى 1.5 في المائة في ديسمبر أو يناير (كانون الثاني) المقبل، مع استمرار الشركات في نقل ارتفاع التكاليف إلى أسعار منتجاتها وخدماتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد يساعد رفع الفائدة على دعم الين وتخفيف التضخم المستورد، ولكنه سيزيد تدريجياً تكاليف التمويل على الشركات والأسر، وقد يفرض ضغوطاً إضافية على سوق السندات.

وتتجه الأنظار الآن إلى خطاب محافظ بنك اليابان كازو أويدا ومؤتمره الصحافي المقرر في 30 نوفمبر، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن توقيت الزيادة المقبلة. وبين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو وتقلب الأسواق العالمية.

ويبدو أن السؤال الرئيسي لم يعد ما إذا كان بنك اليابان سيواصل رفع الفائدة؛ بل مدى سرعة اقترابه من المستوى الذي يعتبره مناسباً لاستقرار الأسعار والاقتصاد.

مواضيع
اقتصاد اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الاقتصاد

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين أميركا وشركائها.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
الاقتصاد

الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
الاقتصاد

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مايكل بار عضو مجلس محافظي «الفيدرالي» الأميركي (رويترز)
الاقتصاد

مسؤول في «الفيدرالي» يحذر من تداعيات الذكاء الاصطناعي على استقرار النظام المالي

حذّر مايكل بار، عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، يوم الاثنين، من مجموعة واسعة من المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على أنشطة التداول.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT
TT

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.

مواضيع
دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
TT
TT

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10293 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10199 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة، بمكاسب بلغت 0.62 في المائة، ليغلق عند 8210 نقاط، مدعوماً بصعود سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.45 في المائة، ليغلق عند 59.45 ريال.

وفي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم «الإعادة السعودية» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 8.63 في المائة، ليغلق عند 26.82 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 5.60 في المائة، عند 85.80 ريال، ثم سهم «هرفي للأغذية» بمكاسب بلغت 5.48 في المائة، ليغلق عند 13.66 ريال.

في المقابل، جاءت الشركات الأكثر انخفاضاً يتصدرها سهم «أسلاك» ليغلق عند 17.67 ريال، تلاه سهم «كيمانول» ليغلق عند 21.94 ريال، ثم سهم «الاتحاد» الذي أغلق عند 4.91 ريال، وسط خسائر تتراوح بين 9.62 في المائة و5.21 في المائة.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد تداول السوق المالية السعودية السعودية
الاقتصاد

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
TT
TT

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العمراني.

وقالت وزارة البلديات والإسكان إن إصدار التراخيص يتم عبر منصة «بلدي» بإجراءات إلكترونية ميسّرة، تشمل تحديد نوع الرخصة وإدخال بيانات مقدم الطلب، واختيار القرار المساحي، واستكمال المخططات والمستندات المطلوبة من خلال المكتب الهندسي، وصولاً إلى إصدار الرخصة بعد استيفاء المتطلبات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم أعمال البناء والتطوير العمراني، وتسهيل التراخيص بما يدعم الاستثمار، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات البلدية، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

مواضيع
العقارات الاقتصاد السعودي السعودية