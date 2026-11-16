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الاقتصاد

زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

سيناريوهات عدة لإدارة ملفات الرسوم وسلاسل الإمداد تختبر مستقبل التجارة العالمية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
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زيارة ترمب لآسيا... طاولة حافلة بأزمات اقتصادية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

تتجاوز الجولة الآسيوية المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حدود الزيارة الدبلوماسية التقليدية، لتتحول إلى اختبار اقتصادي لمستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأكبر مراكز التصنيع والتكنولوجيا في العالم. فبين اجتماعاته المقررة في الفلبين وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية، تتطلع الأسواق إلى معرفة ما إذا كانت واشنطن ستفتح نافذة لتهدئة التوترات التجارية، أم ستواصل استخدام الرسوم الجمركية والقيود التكنولوجية لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وتأتي الزيارة، المقررة بين 17 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، في توقيت بالغ الحساسية؛ إذ تواجه اقتصادات المنطقة ضغوطاً متباينة، من ضعف الاستهلاك الصيني إلى تقلبات أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل. ويتضمن البرنامج المعلن لقاءً بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، إلى جانب اجتماع ثلاثي مرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن النتائج الاقتصادية لهذه اللقاءات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

وتنبع أهمية القمة من الوزن الاقتصادي لأعضائها البالغ عددهم 21 اقتصاداً، والذين يمثلون أكثر من نصف التجارة العالمية. غير أن اتساع المصالح المشتركة لم يعد كافياً لتجاوز الخلافات بشأن الرسوم والرقائق الإلكترونية والطاقة والدعم الصناعي.

توافق غائب

وترى ديبورا إلمز، رئيسة السياسة التجارية في مؤسسة «هينريش» بسنغافورة، أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا جعل التوافق داخل «أبيك» أكثر صعوبة، حتى بشأن الملفات الاقتصادية الأقل حساسية. وتوحي هذه القراءة بأن مجرد استمرار الحوار قد يشكل إنجازاً عملياً، بينما تبدو الاتفاقات التجارية الشاملة أكثر تعقيداً.

وتظل الرسوم الجمركية العامل الأكثر تأثيراً في حسابات الشركات. فبعد إبطال المحكمة العليا الأميركية مجموعة من رسوم ترمب في فبراير (شباط)، اتجهت واشنطن إلى أدوات قانونية أخرى لفرض تعريفات جديدة تصل إلى 12.5 في المائة على 60 اقتصاداً، استناداً إلى مبررات تتعلق بمكافحة العمل القسري. كما بقيت الرسوم القطاعية على الصلب والسيارات والأخشاب سارية.

ويعني ذلك أن الشركات الآسيوية لا تواجه مجرد زيادة مباشرة في تكلفة دخول السوق الأميركية، بل حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن القواعد التجارية المقبلة. وقد يدفع هذا الغموض المصنعين إلى تأجيل التوسع أو توزيع استثماراتهم على أكثر من دولة، حتى لو ترتبت على ذلك تكاليف إنتاج أعلى.

ويقول جوشوا كورلانتزيك، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن ترمب لا يُظهر استعداداً للتراجع عن سياسته الجمركية، رغم نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية. وتدعم هذه القراءة احتمال استمرار النهج الحمائي، وإن شهدت المفاوضات تنازلات محدودة في قطاعات بعينها.

أما الصين، فتدخل اللقاءات وهي تعتمد بدرجة متزايدة على صادرات التكنولوجيا والسيارات لتعويض ضعف الطلب الداخلي. وقد أظهرت بيانات أكتوبر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.8 في المائة، مقابل ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط، مما يجعل الحفاظ على الأسواق الخارجية ضرورة اقتصادية لبكين، وليس مجرد هدف تجاري.

أعلام أميركا والصين مرفوعة في العاصمة الأميركية واشنطن خلال زيارة الرئيس الصيني (أ.ف.ب)

بكين في موقف قوة

وتشير لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إلى حاجة الاقتصاد الصيني لمزيد من الدعم الداخلي. لكن استمرار قوة الصادرات قد يقلل إلحاح التحفيز الحكومي، ويزيد حساسية النمو لأي قيود أميركية جديدة.

وفي المقابل، تمنح الصين موقعها في سلاسل توريد التكنولوجيا والمواد الصناعية قدرة على التفاوض، خصوصاً مع ازدياد الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ولذلك يُرجح أن تكون الرقائق المتقدمة وضوابط التصدير من أبرز الملفات الاقتصادية المؤثرة في نتائج الزيارة، حتى إن لم تُحسم بصورة مباشرة خلال القمة.

وتبرز الفلبين ودول جنوب شرقي آسيا بوصفها ساحة أخرى للتنافس الاقتصادي. فبرنامج ترمب يتضمن لقاءات إقليمية ومراسم توقيع اتفاق تجاري أميركي مع تايلاند، في إشارة إلى سعي واشنطن لتعزيز الروابط الثنائية بالتوازي مع علاقاتها المعقدة مع الصين.

وفي الوقت نفسه، تتحرك دول أخرى لتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، انتهاء مفاوضات اتفاق تجارة حرة مع الفلبين، والعمل على اتفاق أوسع مع دول «آسيان»، في إطار استراتيجية لتنويع الشركاء التجاريين.

وتوضح هذه التحركات أن الحمائية الأميركية قد تدفع إلى نتيجة مزدوجة: إعادة بعض الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تسريع إنشاء شبكات تجارية إقليمية لا تكون واشنطن مركزها الوحيد.

وترى وحدة المعلومات التابعة لمجلة «الإيكونوميست»، على لسان خبيرها الاقتصادي نيك مارو، أن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» توفر مجالاً لتعميق التجارة بين الاقتصادات الآسيوية، لكنها لا تمنح حماية كاملة من التوترات الجيوسياسية، بسبب محدودية آليات التنفيذ وتسوية النزاعات.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

سيناريوهات إدارة الموقف

وعلى مستوى السيناريوهات، يبدو الاحتمال الأول هو التهدئة المحدودة، عبر تفاهمات بشأن بعض الرسوم أو المشتريات التجارية أو استمرار قنوات التفاوض، دون تفكيك القيود الأساسية. وقد يخفف ذلك الضغوط على الأسهم الآسيوية ويشجع الشركات على استئناف استثمارات مؤجلة، لكنه لن يُنهي مخاطر التجارة.

أما السيناريو الثاني، وهو استمرار الوضع القائم، فيعني بقاء الرسوم والقيود التكنولوجية مع تجنب تصعيد واسع. وفي هذه الحالة، ستواصل الشركات تنويع مواقع الإنتاج، بينما تستفيد بعض اقتصادات جنوب شرقي آسيا من انتقال الاستثمارات، وإن ظلت معرضة بدورها لتغير السياسة الأميركية.

ويتمثل السيناريو الثالث في تصعيد جديد، خصوصاً إذا توسعت القيود على الرقائق أو فشلت المفاوضات التجارية. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التكنولوجيا، واضطراب سلاسل الإمداد، وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة، مع ضغوط إضافية على العملات والأسهم المرتبطة بالتصدير.

ولا يمكن استبعاد سيناريو اختراق أوسع، لكنه يتطلب اتفاقات قابلة للتنفيذ بشأن ملفات خلافية متعددة، وهو ما لا تدعمه حتى الآن توقعات المحللين الحذرة.

وفي المحصلة، لن تُقاس النتائج الاقتصادية لزيارة ترمب بعدد الاتفاقات المعلنة أو الصور الدبلوماسية، بل بقدرتها على تقليص عدم اليقين الذي يواجه الشركات والمستثمرين. وإذا انتهت الجولة دون تغيير جوهري في السياسات، فستكون رسالتها الأبرز أن اقتصادات آسيا تتجه تدريجياً نحو تنويع شركائها، استعداداً لمرحلة قد تصبح فيها القيود التجارية جزءاً دائماً من المشهد الاقتصادي العالمي.

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اقتصاد أميركا آسيا العالم

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«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
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«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.

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دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي شركات الذكاء الاصطناعي أميركا
الاقتصاد

مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
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مؤشر السوق السعودية يرتفع 0.06 % عند 10264 نقطة

مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة تعرض بيانات الأسهم في مقر «سوق المالية السعودية» بالرياض (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.06 في المائة، ليغلق عند 10264 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10293 نقطة، فيما بلغ أدنى مستوى عند 10199 نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة، بمكاسب بلغت 0.62 في المائة، ليغلق عند 8210 نقاط، مدعوماً بصعود سهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.45 في المائة، ليغلق عند 59.45 ريال.

وفي قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً، تصدر سهم «الإعادة السعودية» المكاسب، مرتفعاً بنسبة 8.63 في المائة، ليغلق عند 26.82 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 5.60 في المائة، عند 85.80 ريال، ثم سهم «هرفي للأغذية» بمكاسب بلغت 5.48 في المائة، ليغلق عند 13.66 ريال.

في المقابل، جاءت الشركات الأكثر انخفاضاً يتصدرها سهم «أسلاك» ليغلق عند 17.67 ريال، تلاه سهم «كيمانول» ليغلق عند 21.94 ريال، ثم سهم «الاتحاد» الذي أغلق عند 4.91 ريال، وسط خسائر تتراوح بين 9.62 في المائة و5.21 في المائة.

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الاقتصاد

السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
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السعودية تصدر أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال 9 أشهر

مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)
مخطط سكني في القصيم بالسعودية (واس)

أصدرت السعودية أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في إطار جهود تنظيم النمو العمراني ورفع كفاءة المدن، وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العمراني.

وقالت وزارة البلديات والإسكان إن إصدار التراخيص يتم عبر منصة «بلدي» بإجراءات إلكترونية ميسّرة، تشمل تحديد نوع الرخصة وإدخال بيانات مقدم الطلب، واختيار القرار المساحي، واستكمال المخططات والمستندات المطلوبة من خلال المكتب الهندسي، وصولاً إلى إصدار الرخصة بعد استيفاء المتطلبات.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم أعمال البناء والتطوير العمراني، وتسهيل التراخيص بما يدعم الاستثمار، إلى جانب تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الخدمات البلدية، من خلال تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.

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