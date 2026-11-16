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الاقتصاد

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

ارتفاع الأسعار يقلص القوة الشرائية رغم صمود استثمارات الشركات

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
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إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها، في وقت زادت فيه فاتورة واردات الطاقة من الضغوط على النمو. ورغم هذه الانتكاسة، فإن اقتصاديين يرون أن قوة الاستثمارات، واستمرار الضغوط التضخمية، قد يدفعان «بنك اليابان» إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وربما اتخاذ خطوة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة سنوية معدلة موسمياً بلغت 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مخالفاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنمو قدره 0.3 في المائة، ومقارنة بتوسع معدل بلغ 1.7 في المائة خلال الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1 في المائة، في مؤشر على هشاشة التعافي الاقتصادي رغم تحسن الأجور واستمرار نشاط الشركات.

وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، أبرز مصادر الضعف؛ إذ انخفض بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 0.2 في المائة. وتعرض إنفاق الأسر لضغوط متزامنة من استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي شهدها الربع الثالث. كما تراجع الطلب على السيارات وأجهزة تكييف الهواء، بعد انتعاش مؤقت في الربع السابق ارتبط بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس» للأبحاث والاستشارات، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل تقليص القوة الشرائية للأسر.

وفي المقابل، أظهرت استثمارات الشركات قدراً من الصمود؛ إذ ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.5 في المائة، مدعوماً باستثمارات في التقنيات الموفرة للعمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التباين اقتصاداً تتحرك فيه الشركات نحو تحديث قدراتها الإنتاجية، بينما تواجه الأسر صعوبة في تحويل زيادات الأجور إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.

كما شكل القطاع الخارجي عبئاً إضافياً، بعدما خصم صافي الصادرات 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات بخصم 0.4 نقطة. وجاء ذلك مع ارتفاع واردات النفط والطاقة، في أعقاب تنويع اليابان مصادر الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية، من المتوقع أن يدعما تعافياً تدريجياً، لكنه شدد على ضرورة مراقبة تداعيات الوضع في الشرق الأوسط. ولا يُتوقع أن تؤدي البيانات الضعيفة بالضرورة إلى تغيير مسار «بنك اليابان»، الذي رفع الفائدة في يونيو وسبتمبر لمواجهة ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن الانكماش لا يستدعي تشاؤماً مفرطاً، مرجحاً استمرار النمو المعتدل. وأضاف أن قوة الضغوط السعرية المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، يتركان مجالاً محدوداً لتحول «البنك المركزي» نحو سياسة أعلى تيسيراً.

ويرى كازوتاكا مايدا، من معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، أن ضعف الاستهلاك الناجم أساساً عن ارتفاع الأسعار يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

لكن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» للاستثمار والأوراق المالية، حذر بأن استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي قد يعمق الخلافات داخل مجلس إدارة البنك، مع مطالبة الأعضاء الأكبر حذراً بالتريث قبل أي زيادة جديدة.

وتشير توقعات مسح شمل 37 اقتصادياً، أجراه «المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية»، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة خلال 2027؛ مما يعكس توقعات بتعافٍ محدود لكنه مستمر.

وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية طويلة الأجل؛ إذ يتوقع «صندوق النقد الدولي» تراجع اليابان إلى المرتبة الـ6 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الدولارية الاسمية في 2027، بعد تجاوز الهند وبريطانيا إياها، مقارنة بمركزها الـ4 حالياً.

وتضع هذه المؤشرات صناع السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة لاحتواء التضخم ودعم الين دون زيادة الضغوط على إنفاق الأسر. وسيكون مسار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مزيد من رفع أسعار الفائدة.

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مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
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الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات واستمرار أزمة العقارات، ما يسلط الضوء على هشاشة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ورغم المؤشرات الضعيفة، يرجِّح محللون نجاح بكين في تحقيق مستهدف النمو لعام 2026، مستفيدة من طفرة صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.3 في المائة.

ويمثل هذا التباطؤ بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، بعدما ساعد الطلب الخارجي القوي على المنتجات التكنولوجية والسيارات في دعم الاقتصاد خلال الأشهر السابقة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن البيانات تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، ما عزز توقعات تحقيق المستهدف الرسمي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، دون الحاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة إضافية.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيزية جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً بقاء النمو السنوي فوق 4.5 في المائة. وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين القطاعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات التقليدية. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغهوي، أن التصنيع المتقدم والذكي أسهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

غير أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتصنيع عالي التقنية قد يعمق الاختلالات الهيكلية، إذا لم يترافق مع تعافٍ ملموس في الطلب الداخلي. وفي مؤشر أكثر وضوحاً على ضعف الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 0.8 في المائة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لأنها جاءت رغم عطلة استمرت 7 أيام وموسم التسوق المرتبط بمهرجان «يوم العزاب»، اللذين كان يُفترض أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي.

كما تباطأ نمو مبيعات الخدمات إلى 4.9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. ويعكس ضعف الإنفاق استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، والتي قلصت قيمة ثروات الأسر وأضعفت ثقة المستهلكين. وقالت سونغ إن استمرار انخفاض ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب.

وفي قطاع الاستثمار، تفاقم الانكماش؛ إذ تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومتجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 7 في المائة.

وجاء ذلك رغم جهود الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مع استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية بصورة طفيفة بحلول منتصف تعاملات الاثنين، تحت ضغط أسهم معدات الذكاء الاصطناعي، بينما حافظ اليوان على استقراره.

وأكد المتحدث باسم مكتب الإحصاء وانغ غوانهوا أن الصادرات ستواصل دعم النمو، معرباً عن ثقته في قدرة السياسات الحكومية وتحسن ظروف التنمية عالية الجودة على مساعدة الاقتصاد في تحقيق مستهدفه السنوي. وتراهن بكين على استمرار الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بعدما سجلت الصادرات نمواً قوياً في أكتوبر.

لكن هذا الاعتماد يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو إذا تباطأ الطلب الخارجي أو تعرضت التجارة العالمية لضغوط جديدة.

ويرى محللا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، أن السلطات ستواصل في 2027 تقديم الدعم بالقدر الكافي لتحقيق مستهدف النمو، مع احتمال بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى للتوسع الاقتصادي. وحسب تقديرهما، سيتوقف حجم التحفيز الحكومي، ومن ثم قوة الطلب المحلي، على مدى تباطؤ الصادرات خلال العام المقبل. وتضع هذه المعطيات الصين أمام تحدٍّ اقتصادي متزايد: فبينما تحافظ التكنولوجيا والصادرات على زخم النمو، يبقى تعافي الاستهلاك والاستثمار العقاري شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.

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اقتصاد الصين
الاقتصاد

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT
TT

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها، في وقت زادت فيه فاتورة واردات الطاقة من الضغوط على النمو. ورغم هذه الانتكاسة، فإن اقتصاديين يرون أن قوة الاستثمارات، واستمرار الضغوط التضخمية، قد يدفعان «بنك اليابان» إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وربما اتخاذ خطوة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة سنوية معدلة موسمياً بلغت 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مخالفاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنمو قدره 0.3 في المائة، ومقارنة بتوسع معدل بلغ 1.7 في المائة خلال الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1 في المائة، في مؤشر على هشاشة التعافي الاقتصادي رغم تحسن الأجور واستمرار نشاط الشركات.

وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، أبرز مصادر الضعف؛ إذ انخفض بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 0.2 في المائة. وتعرض إنفاق الأسر لضغوط متزامنة من استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي شهدها الربع الثالث. كما تراجع الطلب على السيارات وأجهزة تكييف الهواء، بعد انتعاش مؤقت في الربع السابق ارتبط بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس» للأبحاث والاستشارات، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل تقليص القوة الشرائية للأسر.

وفي المقابل، أظهرت استثمارات الشركات قدراً من الصمود؛ إذ ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.5 في المائة، مدعوماً باستثمارات في التقنيات الموفرة للعمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التباين اقتصاداً تتحرك فيه الشركات نحو تحديث قدراتها الإنتاجية، بينما تواجه الأسر صعوبة في تحويل زيادات الأجور إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.

كما شكل القطاع الخارجي عبئاً إضافياً، بعدما خصم صافي الصادرات 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات بخصم 0.4 نقطة. وجاء ذلك مع ارتفاع واردات النفط والطاقة، في أعقاب تنويع اليابان مصادر الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية، من المتوقع أن يدعما تعافياً تدريجياً، لكنه شدد على ضرورة مراقبة تداعيات الوضع في الشرق الأوسط. ولا يُتوقع أن تؤدي البيانات الضعيفة بالضرورة إلى تغيير مسار «بنك اليابان»، الذي رفع الفائدة في يونيو وسبتمبر لمواجهة ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن الانكماش لا يستدعي تشاؤماً مفرطاً، مرجحاً استمرار النمو المعتدل. وأضاف أن قوة الضغوط السعرية المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، يتركان مجالاً محدوداً لتحول «البنك المركزي» نحو سياسة أعلى تيسيراً.

ويرى كازوتاكا مايدا، من معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، أن ضعف الاستهلاك الناجم أساساً عن ارتفاع الأسعار يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

لكن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» للاستثمار والأوراق المالية، حذر بأن استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي قد يعمق الخلافات داخل مجلس إدارة البنك، مع مطالبة الأعضاء الأكبر حذراً بالتريث قبل أي زيادة جديدة.

وتشير توقعات مسح شمل 37 اقتصادياً، أجراه «المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية»، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة خلال 2027؛ مما يعكس توقعات بتعافٍ محدود لكنه مستمر.

وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية طويلة الأجل؛ إذ يتوقع «صندوق النقد الدولي» تراجع اليابان إلى المرتبة الـ6 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الدولارية الاسمية في 2027، بعد تجاوز الهند وبريطانيا إياها، مقارنة بمركزها الـ4 حالياً.

وتضع هذه المؤشرات صناع السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة لاحتواء التضخم ودعم الين دون زيادة الضغوط على إنفاق الأسر. وسيكون مسار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مزيد من رفع أسعار الفائدة.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
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العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، يوم الاثنين، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، قبيل إعلان نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، في وقت لا تزال فيه التطورات المضطربة المحيطة بشركة صناعة الرقائق تؤثر على معنويات المستثمرين في القطاع.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل اختباراً لشهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات، وفق «رويترز».

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى «سويسكوت»: «قد يدفع شراء أسهم أنثروبيك المستثمرين إلى بيع حيازاتهم الحالية من أسهم التكنولوجيا لتوفير السيولة اللازمة، ما يعني أن نجاح الطرح لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جميع أسهم الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما سجلت يوم الجمعة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في أعقاب رحيل مؤسسها جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء رحيل هوانغ على خلفية تقارير عن علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن هوانغ يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

وقال محللون إن هذه القضية قد تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون» بنسب تراوحت بين 3.5 و5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 5.4 و5.5 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، هي «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5 و5.3 في المائة.

ويواجه الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاوف من تباطؤ النمو عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب الاضطرابات المتعلقة بقيادة «إنفيديا».

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 8 نقاط، أو 0.02 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27 نقطة، أو 0.36 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 273 نقطة، أو 0.97 في المائة.

خطاب وارش ومحضر «الفيدرالي» تحت المجهر

يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، في سان فرنسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، بينما ينتظر أن يلقي مسؤولون آخرون كلمات خلال الأيام المقبلة.

كذلك، ستتيح محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر نشرها يوم الأربعاء، للمستثمرين تقييم توجهات صانعي السياسة النقدية، قبيل قرار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس يوم الاثنين، بعدما سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

ويرجح اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة في أكتوبر عن انقسام أعمق بين أعضائها بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بما أظهرته نتيجة التصويت، التي جاءت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين.

وتسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تبلغ احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس نحو 8 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وذلك عقب صدور بيانات تضخم الأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي تحركات أخرى، تراجعت أسهم شركتي تصنيع الخوادم «ديل» و«إتش بي» بنسبة 5.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 3.8 في المائة.

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