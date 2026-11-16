العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، يوم الاثنين، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، قبيل إعلان نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، في وقت لا تزال فيه التطورات المضطربة المحيطة بشركة صناعة الرقائق تؤثر على معنويات المستثمرين في القطاع.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل اختباراً لشهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات، وفق «رويترز».

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى «سويسكوت»: «قد يدفع شراء أسهم أنثروبيك المستثمرين إلى بيع حيازاتهم الحالية من أسهم التكنولوجيا لتوفير السيولة اللازمة، ما يعني أن نجاح الطرح لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جميع أسهم الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما سجلت يوم الجمعة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في أعقاب رحيل مؤسسها جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء رحيل هوانغ على خلفية تقارير عن علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن هوانغ يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

وقال محللون إن هذه القضية قد تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون» بنسب تراوحت بين 3.5 و5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 5.4 و5.5 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، هي «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5 و5.3 في المائة.

ويواجه الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاوف من تباطؤ النمو عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب الاضطرابات المتعلقة بقيادة «إنفيديا».

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 8 نقاط، أو 0.02 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27 نقطة، أو 0.36 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 273 نقطة، أو 0.97 في المائة.

خطاب وارش ومحضر «الفيدرالي» تحت المجهر

يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، في سان فرنسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، بينما ينتظر أن يلقي مسؤولون آخرون كلمات خلال الأيام المقبلة.

كذلك، ستتيح محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر نشرها يوم الأربعاء، للمستثمرين تقييم توجهات صانعي السياسة النقدية، قبيل قرار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس يوم الاثنين، بعدما سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

ويرجح اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة في أكتوبر عن انقسام أعمق بين أعضائها بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بما أظهرته نتيجة التصويت، التي جاءت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين.

وتسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تبلغ احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس نحو 8 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وذلك عقب صدور بيانات تضخم الأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي تحركات أخرى، تراجعت أسهم شركتي تصنيع الخوادم «ديل» و«إتش بي» بنسبة 5.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 3.8 في المائة.