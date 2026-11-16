الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

تراجعت الأسهم العالمية، الاثنين، بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، اختُتم بالرحيل المفاجئ لجنسن هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا». وتترقب الأسواق نتائج أعمال شركة صناعة الرقائق، إلى جانب الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» خلال الأسبوع الحالي، في اختبار لمدى قدرة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على مواصلة زخمها.

ومن المقرر، في وقت لاحق من الأسبوع، أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن؛ لبحث خفض الأسلحة النووية والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وتترقب الأسواق أيضاً أي مؤشرات على استعداد صانعي السياسات النقدية لتأييد رفع أسعار الفائدة بمقدار استثنائي يبلغ 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، محضر اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين ينتظر أن يدلي عدد من مسؤولي البنك بتصريحات خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة، في حين حافظ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بصعوبة على بقائه في المنطقة الإيجابية، بعدما ارتفع بنسبة 2.5 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً مستويات قياسية.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة القطاعات الأكثر تعرضاً للضغوط، مع تسجيل أسهم شركة «إيه إس إم إل» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، و«إنفينيون» لأشباه الموصلات، ومجموعة «سيمنز» الهندسية، أكبر الخسائر على المؤشر. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا خلال تعاملات الليلة الماضية، لتفقد الأسهم التايوانية نحو 5 في المائة، والكورية الجنوبية 3 في المائة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) تراجع القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، التي تُعدّ أبرز رموز موجة الصعود التي شهدتها الأسهم الأميركية على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى 3.9 تريليون دولار بحلول الجمعة، مقارنة بنحو 5.8 تريليون دولار في مطلع أكتوبر، مع تسارع خروج المستثمرين من السهم عقب مغادرة هوانغ منصبه.

ويتوقع المحللون نمو أرباح «إنفيديا» بنسبة 90 في المائة، مع تحقيق إيرادات تبلغ 109 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من سنتها المالية، عند إعلان نتائجها الثلاثاء. وتتجه الأنظار إلى مدى تمسك الإدارة الجديدة بالتوقعات المتفائلة للشركة بشأن العام المقبل.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «بيبرستون» للوساطة في سوق العملات، إن أسواق الخيارات تشير إلى احتمال تحرك سهم الشركة بنحو 7 في المائة صعوداً أو هبوطاً يوم إعلان النتائج، لكنه شكك في أن تحظى الأرقام الفصلية بالأهمية المعتادة.

وأضاف: «قد تحقق (إنفيديا) تفوقاً استثنائياً على التوقعات وتُحسن تقديراتها مجدداً في إعلان نتائجها الثلاثاء، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة متزايدة على تقييم أداء الشركة خلال العامين الماليين 2028 و2029، في ظل احتمال غياب الشخص الذي أسهم في بناء ميزتها التنافسية».

وانخفض سهم الشركة بنسبة 0.14 في المائة في تعاملات منصة «تريدغيت» الأوروبية، الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، بعد يومين فقط من إعلان نتائج «إنفيديا»؛ ما يجعل الطرح مؤشراً مباشراً على توجهات المستثمرين حيال قطاع الذكاء الاصطناعي.

ونقلت «رويترز» عن أشخاص مطلعين أن الطرح العام الأولي للشركة استقطب اهتماماً من المؤسسات الاستثمارية يفوق ذلك الذي حظيت به شركة «سبايس إكس».

الدولار يرتفع مع صعود عوائد السندات

في غضون ذلك، يعزز المتعاملون رهاناتهم على احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، عقب صدور سلسلة من البيانات التي تشير إلى اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بات شبه محسوم، في حين تقل احتمالات الزيادة الأكبر، البالغة 50 نقطة أساس، بقليل عن 10 في المائة. كما تسعّر الأسواق ما لا يقل عن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بين الآن وديسمبر من العام المقبل، مع تنامي احتمالات تنفيذ زيادة رابعة.

وقال موهيت كومار، المحلل الاستراتيجي لدى «جيفريز»، إن التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي و«بنك إنجلترا» أعادت احتمال تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة إلى دائرة النقاش.

وأضاف: «نتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب كل من (الاحتياطي الفيدرالي) والبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، لكننا لا نرى مبرراً لسلسلة من الزيادات».

وأشار إلى أن مسار السياسة النقدية بعد ديسمبر سيعتمد على تطورات الحرب، موضحاً أنه في حال التوصل إلى أي صيغة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، فلن تكون هناك مبررات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2027.

وفي أسواق الدين الحكومي، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، بعد أن سجلت أكبر موجة بيع أسبوعية لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، عقب إعلان ترمب الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير».

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات عند 5.1433 في المائة، بعدما ارتفعت 29 نقطة أساس، لتتجاوز مجدداً المستوى النفسي المهم البالغ 5 في المائة.

ودفعت العوائد المرتفعة الدولار إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي أمام سلة من العملات الرئيسية.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، بعد تراجعها على مدى أسبوعين بفعل توقعات بحدوث فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي