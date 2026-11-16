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الاقتصاد

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
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الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب نتائج «إنفيديا» وطرح «أنثروبيك»

شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (رويترز)

تراجعت الأسهم العالمية، الاثنين، بعد أسبوع اتسم بتقلبات حادة، اختُتم بالرحيل المفاجئ لجنسن هوانغ عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا». وتترقب الأسواق نتائج أعمال شركة صناعة الرقائق، إلى جانب الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» خلال الأسبوع الحالي، في اختبار لمدى قدرة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي على مواصلة زخمها.

ومن المقرر، في وقت لاحق من الأسبوع، أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيريه الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شنتشن؛ لبحث خفض الأسلحة النووية والحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وتترقب الأسواق أيضاً أي مؤشرات على استعداد صانعي السياسات النقدية لتأييد رفع أسعار الفائدة بمقدار استثنائي يبلغ 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، محضر اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين ينتظر أن يدلي عدد من مسؤولي البنك بتصريحات خلال الأسبوع.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة، في حين حافظ مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بصعوبة على بقائه في المنطقة الإيجابية، بعدما ارتفع بنسبة 2.5 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً مستويات قياسية.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة القطاعات الأكثر تعرضاً للضغوط، مع تسجيل أسهم شركة «إيه إس إم إل» المتخصصة في معدات صناعة الرقائق، و«إنفينيون» لأشباه الموصلات، ومجموعة «سيمنز» الهندسية، أكبر الخسائر على المؤشر. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا في آسيا خلال تعاملات الليلة الماضية، لتفقد الأسهم التايوانية نحو 5 في المائة، والكورية الجنوبية 3 في المائة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن (إل إس إي جي) تراجع القيمة السوقية لشركة «إنفيديا»، التي تُعدّ أبرز رموز موجة الصعود التي شهدتها الأسهم الأميركية على مدى السنوات الأربع الماضية، إلى 3.9 تريليون دولار بحلول الجمعة، مقارنة بنحو 5.8 تريليون دولار في مطلع أكتوبر، مع تسارع خروج المستثمرين من السهم عقب مغادرة هوانغ منصبه.

ويتوقع المحللون نمو أرباح «إنفيديا» بنسبة 90 في المائة، مع تحقيق إيرادات تبلغ 109 مليارات دولار، خلال الربع الثالث من سنتها المالية، عند إعلان نتائجها الثلاثاء. وتتجه الأنظار إلى مدى تمسك الإدارة الجديدة بالتوقعات المتفائلة للشركة بشأن العام المقبل.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة «بيبرستون» للوساطة في سوق العملات، إن أسواق الخيارات تشير إلى احتمال تحرك سهم الشركة بنحو 7 في المائة صعوداً أو هبوطاً يوم إعلان النتائج، لكنه شكك في أن تحظى الأرقام الفصلية بالأهمية المعتادة.

وأضاف: «قد تحقق (إنفيديا) تفوقاً استثنائياً على التوقعات وتُحسن تقديراتها مجدداً في إعلان نتائجها الثلاثاء، لكن المستثمرين باتوا يركزون بصورة متزايدة على تقييم أداء الشركة خلال العامين الماليين 2028 و2029، في ظل احتمال غياب الشخص الذي أسهم في بناء ميزتها التنافسية».

وانخفض سهم الشركة بنسبة 0.14 في المائة في تعاملات منصة «تريدغيت» الأوروبية، الاثنين.

ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، بعد يومين فقط من إعلان نتائج «إنفيديا»؛ ما يجعل الطرح مؤشراً مباشراً على توجهات المستثمرين حيال قطاع الذكاء الاصطناعي.

ونقلت «رويترز» عن أشخاص مطلعين أن الطرح العام الأولي للشركة استقطب اهتماماً من المؤسسات الاستثمارية يفوق ذلك الذي حظيت به شركة «سبايس إكس».

الدولار يرتفع مع صعود عوائد السندات

في غضون ذلك، يعزز المتعاملون رهاناتهم على احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)، عقب صدور سلسلة من البيانات التي تشير إلى اتساع نطاق الضغوط التضخمية.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل بات شبه محسوم، في حين تقل احتمالات الزيادة الأكبر، البالغة 50 نقطة أساس، بقليل عن 10 في المائة. كما تسعّر الأسواق ما لا يقل عن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بين الآن وديسمبر من العام المقبل، مع تنامي احتمالات تنفيذ زيادة رابعة.

وقال موهيت كومار، المحلل الاستراتيجي لدى «جيفريز»، إن التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي و«بنك إنجلترا» أعادت احتمال تنفيذ زيادات حادة في أسعار الفائدة إلى دائرة النقاش.

وأضاف: «نتوقع زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب كل من (الاحتياطي الفيدرالي) والبنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، لكننا لا نرى مبرراً لسلسلة من الزيادات».

وأشار إلى أن مسار السياسة النقدية بعد ديسمبر سيعتمد على تطورات الحرب، موضحاً أنه في حال التوصل إلى أي صيغة لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وتراجع خام برنت إلى ما دون 80 دولاراً للبرميل، فلن تكون هناك مبررات لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2027.

وفي أسواق الدين الحكومي، ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، بعد أن سجلت أكبر موجة بيع أسبوعية لها منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي، عقب إعلان ترمب الرسوم الجمركية المعروفة باسم «يوم التحرير».

واستقرت عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات عند 5.1433 في المائة، بعدما ارتفعت 29 نقطة أساس، لتتجاوز مجدداً المستوى النفسي المهم البالغ 5 في المائة.

ودفعت العوائد المرتفعة الدولار إلى تسجيل أعلى مستوياته منذ أبريل من العام الماضي أمام سلة من العملات الرئيسية.

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار النفط إلى حد كبير، بعد تراجعها على مدى أسبوعين بفعل توقعات بحدوث فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 95.89 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع الماضي

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الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
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الصين تنمو بالخارج وتتعثر في الداخل

مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
مجموعة من الآلات الثقيلة المعدة للتصدير في ميناء ليانينغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات اقتصادية صينية، الاثنين، تباطؤاً أوسع من المتوقع في نشاط المصانع ومبيعات التجزئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بالتزامن مع تفاقم تراجع الاستثمارات واستمرار أزمة العقارات، ما يسلط الضوء على هشاشة الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ورغم المؤشرات الضعيفة، يرجِّح محللون نجاح بكين في تحقيق مستهدف النمو لعام 2026، مستفيدة من طفرة صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والسيارات. وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بنمو بلغ 5.5 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، وأقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 5.3 في المائة.

ويمثل هذا التباطؤ بداية ضعيفة للربع الأخير من العام، بعدما ساعد الطلب الخارجي القوي على المنتجات التكنولوجية والسيارات في دعم الاقتصاد خلال الأشهر السابقة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى لدى بنك «آي إن جي»، إن البيانات تمثل «بداية مقلقة» للربع الرابع، مشيرة إلى حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من الدعم الحكومي.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.5 في المائة خلال الربع الثالث، ما عزز توقعات تحقيق المستهدف الرسمي لعام 2026، الذي يتراوح بين 4.5 و5 في المائة، دون الحاجة إلى حزمة تحفيز كبيرة إضافية.

وقال تشاوبنغ شينغ، كبير استراتيجيي الصين لدى بنك «إيه إن زد»، إنه لا يتوقع إعلان إجراءات تحفيزية جديدة خلال ما تبقى من العام، مرجحاً بقاء النمو السنوي فوق 4.5 في المائة. وتكشف البيانات عن اتساع الفجوة بين القطاعات التكنولوجية المتقدمة والصناعات التقليدية. فقد أوضح المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغهوي، أن التصنيع المتقدم والذكي أسهم بأكثر من نصف نمو الإنتاج الصناعي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام.

غير أن استمرار الاعتماد على الصادرات والتصنيع عالي التقنية قد يعمق الاختلالات الهيكلية، إذا لم يترافق مع تعافٍ ملموس في الطلب الداخلي. وفي مؤشر أكثر وضوحاً على ضعف الاستهلاك، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة فقط على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل 1.1 في المائة في سبتمبر، وأقل من التوقعات البالغة 0.8 في المائة.

وتكتسب هذه القراءة أهمية خاصة لأنها جاءت رغم عطلة استمرت 7 أيام وموسم التسوق المرتبط بمهرجان «يوم العزاب»، اللذين كان يُفترض أن يدعما الإنفاق الاستهلاكي.

كما تباطأ نمو مبيعات الخدمات إلى 4.9 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مقارنة بنسبة 5 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى. ويعكس ضعف الإنفاق استمرار الضغوط الناجمة عن تباطؤ سوق العمل وأزمة العقارات الممتدة منذ سنوات، والتي قلصت قيمة ثروات الأسر وأضعفت ثقة المستهلكين. وقالت سونغ إن استمرار انخفاض ثقة المستهلكين يمثل العقبة الرئيسية أمام تعافي الاستهلاك، ما يتطلب سياسات أكثر فاعلية لتحفيز الطلب.

وفي قطاع الاستثمار، تفاقم الانكماش؛ إذ تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 8.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، ومتجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 7 في المائة.

وجاء ذلك رغم جهود الحكومة لتسريع تمويل مشروعات البنية التحتية، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 21.6 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى، مع استمرار تراجع أسعار المنازل الجديدة في أكتوبر. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1 في المائة، مقابل 5.2 في المائة خلال سبتمبر.

وعلى صعيد الأسواق، تراجعت الأسهم الصينية بصورة طفيفة بحلول منتصف تعاملات الاثنين، تحت ضغط أسهم معدات الذكاء الاصطناعي، بينما حافظ اليوان على استقراره.

وأكد المتحدث باسم مكتب الإحصاء وانغ غوانهوا أن الصادرات ستواصل دعم النمو، معرباً عن ثقته في قدرة السياسات الحكومية وتحسن ظروف التنمية عالية الجودة على مساعدة الاقتصاد في تحقيق مستهدفه السنوي. وتراهن بكين على استمرار الطلب العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي، بعدما سجلت الصادرات نمواً قوياً في أكتوبر.

لكن هذا الاعتماد يثير تساؤلات بشأن استدامة النمو إذا تباطأ الطلب الخارجي أو تعرضت التجارة العالمية لضغوط جديدة.

ويرى محللا «ماكواري» لاري هو ويوشياو تشانغ، أن السلطات ستواصل في 2027 تقديم الدعم بالقدر الكافي لتحقيق مستهدف النمو، مع احتمال بقاء 4.5 في المائة حداً أدنى للتوسع الاقتصادي. وحسب تقديرهما، سيتوقف حجم التحفيز الحكومي، ومن ثم قوة الطلب المحلي، على مدى تباطؤ الصادرات خلال العام المقبل. وتضع هذه المعطيات الصين أمام تحدٍّ اقتصادي متزايد: فبينما تحافظ التكنولوجيا والصادرات على زخم النمو، يبقى تعافي الاستهلاك والاستثمار العقاري شرطاً أساسياً لبناء اقتصاد أكثر توازناً وأقل اعتماداً على الأسواق الخارجية.

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اقتصاد الصين
الاقتصاد

إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
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إنفاق الأسر يجر اقتصاد اليابان نحو الانكماش

مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الأحياء التجارية المزدحمة بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد الياباني بصورة غير متوقعة خلال الربع الثالث من عام 2026، لأول مرة في 4 فصول، بعدما دفع ارتفاع تكاليف المعيشة الأسر إلى تقليص إنفاقها، في وقت زادت فيه فاتورة واردات الطاقة من الضغوط على النمو. ورغم هذه الانتكاسة، فإن اقتصاديين يرون أن قوة الاستثمارات، واستمرار الضغوط التضخمية، قد يدفعان «بنك اليابان» إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، وربما اتخاذ خطوة جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الاثنين أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة سنوية معدلة موسمياً بلغت 0.1 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مخالفاً توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بنمو قدره 0.3 في المائة، ومقارنة بتوسع معدل بلغ 1.7 في المائة خلال الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، تراجع الاقتصاد بنسبة 0.02 في المائة، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1 في المائة، في مؤشر على هشاشة التعافي الاقتصادي رغم تحسن الأجور واستمرار نشاط الشركات.

وكان الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي الياباني، أبرز مصادر الضعف؛ إذ انخفض بنسبة 0.3 في المائة، متجاوزاً التراجع المتوقع البالغ 0.2 في المائة. وتعرض إنفاق الأسر لضغوط متزامنة من استمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير التي شهدها الربع الثالث. كما تراجع الطلب على السيارات وأجهزة تكييف الهواء، بعد انتعاش مؤقت في الربع السابق ارتبط بتغييرات ضريبية وتنظيمية.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس» للأبحاث والاستشارات، إن نمو الأجور من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل تقليص القوة الشرائية للأسر.

وفي المقابل، أظهرت استثمارات الشركات قدراً من الصمود؛ إذ ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.6 في المائة، متجاوزاً التوقعات البالغة 1.5 في المائة، مدعوماً باستثمارات في التقنيات الموفرة للعمالة ومشروعات الذكاء الاصطناعي.

ويعكس هذا التباين اقتصاداً تتحرك فيه الشركات نحو تحديث قدراتها الإنتاجية، بينما تواجه الأسر صعوبة في تحويل زيادات الأجور إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة.

كما شكل القطاع الخارجي عبئاً إضافياً، بعدما خصم صافي الصادرات 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات بخصم 0.4 نقطة. وجاء ذلك مع ارتفاع واردات النفط والطاقة، في أعقاب تنويع اليابان مصادر الإمدادات بعد الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاقتصاد الياباني، مينورو كيوتشي، إن تحسن أوضاع التوظيف والدخل، إلى جانب تأثير الإجراءات الحكومية، من المتوقع أن يدعما تعافياً تدريجياً، لكنه شدد على ضرورة مراقبة تداعيات الوضع في الشرق الأوسط. ولا يُتوقع أن تؤدي البيانات الضعيفة بالضرورة إلى تغيير مسار «بنك اليابان»، الذي رفع الفائدة في يونيو وسبتمبر لمواجهة ضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين.

وقال كينتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى «دايوا سيكيوريتيز» للأوراق المالية، إن الانكماش لا يستدعي تشاؤماً مفرطاً، مرجحاً استمرار النمو المعتدل. وأضاف أن قوة الضغوط السعرية المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، يتركان مجالاً محدوداً لتحول «البنك المركزي» نحو سياسة أعلى تيسيراً.

ويرى كازوتاكا مايدا، من معهد «ميجي ياسودا» للأبحاث، أن ضعف الاستهلاك الناجم أساساً عن ارتفاع الأسعار يعزز الحاجة إلى مواصلة رفع الفائدة.

لكن ريوسوكي كاتاغي، الاقتصادي لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» للاستثمار والأوراق المالية، حذر بأن استمرار تراجع الإنفاق الاستهلاكي قد يعمق الخلافات داخل مجلس إدارة البنك، مع مطالبة الأعضاء الأكبر حذراً بالتريث قبل أي زيادة جديدة.

وتشير توقعات مسح شمل 37 اقتصادياً، أجراه «المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية»، إلى نمو الاقتصاد بنسبة 0.89 في المائة خلال السنة المالية 2026، و1.02 في المائة خلال 2027؛ مما يعكس توقعات بتعافٍ محدود لكنه مستمر.

وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية طويلة الأجل؛ إذ يتوقع «صندوق النقد الدولي» تراجع اليابان إلى المرتبة الـ6 عالمياً من حيث حجم الاقتصاد بالقيمة الدولارية الاسمية في 2027، بعد تجاوز الهند وبريطانيا إياها، مقارنة بمركزها الـ4 حالياً.

وتضع هذه المؤشرات صناع السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة لاحتواء التضخم ودعم الين دون زيادة الضغوط على إنفاق الأسر. وسيكون مسار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الاقتصاد الياباني على تحمل مزيد من رفع أسعار الفائدة.

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اقتصاد اليابان
الاقتصاد

العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
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العقود الآجلة لـلأسهم الأميركية تتراجع وسط اضطرابات «إنفيديا» وترقب طرح «أنثروبيك»

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100»، يوم الاثنين، مع تعرض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط، قبيل إعلان نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، في وقت لا تزال فيه التطورات المضطربة المحيطة بشركة صناعة الرقائق تؤثر على معنويات المستثمرين في القطاع.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من الأسبوع، وسط توقعات بأن يشكل اختباراً لشهية المستثمرين تجاه الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن يفتح المجال أمام مزيد من التقلبات، وفق «رويترز».

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين لدى «سويسكوت»: «قد يدفع شراء أسهم أنثروبيك المستثمرين إلى بيع حيازاتهم الحالية من أسهم التكنولوجيا لتوفير السيولة اللازمة، ما يعني أن نجاح الطرح لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع جميع أسهم الذكاء الاصطناعي».

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها الفصلية يوم الثلاثاء. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2.2 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما سجلت يوم الجمعة أطول سلسلة خسائر أسبوعية لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2012، في أعقاب رحيل مؤسسها جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي.

وجاء رحيل هوانغ على خلفية تقارير عن علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية. وأفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الاثنين، بأن هوانغ يدرس العودة إلى منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، ما أضاف مزيداً من الغموض إلى المشهد.

وقال محللون إن هذه القضية قد تلقي بظلالها على المحادثات المرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وامتدت الخسائر إلى شركات أخرى لصناعة الرقائق؛ إذ تراجعت أسهم «إنتل» و«إيه إم دي» و«برودكوم» و«ميكرون» بنسب تراوحت بين 3.5 و5 في المائة.

كما انخفضت أسهم شركتي الحوسبة السحابية المتخصصة «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 5.4 و5.5 في المائة على التوالي، بينما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، هي «آيرين» و«أبلايد ديجيتال» و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5 و5.3 في المائة.

ويواجه الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، ومخاوف من تباطؤ النمو عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، إلى جانب الاضطرابات المتعلقة بقيادة «إنفيديا».

وبحلول الساعة 5:08 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 8 نقاط، أو 0.02 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 27 نقطة، أو 0.36 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 273 نقطة، أو 0.97 في المائة.

خطاب وارش ومحضر «الفيدرالي» تحت المجهر

يترقب المستثمرون خطاب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، كيفين وارش، في سان فرنسيسكو في وقت لاحق من يوم الاثنين. ومن المقرر أيضاً أن تتحدث رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، بيث هاماك، بينما ينتظر أن يلقي مسؤولون آخرون كلمات خلال الأيام المقبلة.

كذلك، ستتيح محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر نشرها يوم الأربعاء، للمستثمرين تقييم توجهات صانعي السياسة النقدية، قبيل قرار أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من نقطتي أساس يوم الاثنين، بعدما سجلت يوم الجمعة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عامين.

ويرجح اقتصاديون لدى «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» أن تكشف محاضر اجتماع اللجنة في أكتوبر عن انقسام أعمق بين أعضائها بشأن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقارنة بما أظهرته نتيجة التصويت، التي جاءت بواقع 10 أصوات مقابل صوتين.

وتسعّر الأسواق بالكامل احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بينما تبلغ احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس نحو 8 في المائة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وذلك عقب صدور بيانات تضخم الأسبوع الماضي جاءت أعلى من المتوقع.

وفي تحركات أخرى، تراجعت أسهم شركتي تصنيع الخوادم «ديل» و«إتش بي» بنسبة 5.1 في المائة لكل منهما، بينما انخفض سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» بنسبة 3.8 في المائة.

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