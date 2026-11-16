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الاقتصاد

بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضعف الأسهم وعوائد السندات ترتفع

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
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بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
شاشات تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة، الاثنين، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، قبيل أسبوع حاسم يشهد إعلان نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية، والطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك».

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، واليابان. وتراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق عند 59 ألفاً و662.02 نقطة، دون المستوى النفسي البالغ 60 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أسبوع، بعدما فقد نحو 1480 نقطة خلال الجلسة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة واحد في المائة، في إشارة إلى تركز الضغوط بصورة أكبر على أسهم التكنولوجيا ذات الأوزان الثقيلة.

وكانت شركات معدات أشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين؛ إذ هبط سهم «أدفانتست»، المورد لشركة «إنفيديا»، بنسبة 11.1 في المائة، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.1 في المائة. وأسهم السهمان وحدهما بنحو 1072 نقطة من إجمالي خسائر «نيكي»، ما يعكس التأثير الكبير لشركات الرقائق على حركة المؤشر. وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن الحذر تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي يتزايد في الأسواق، رغم عدم ظهور أنباء سلبية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تفسر موجة البيع.

وتأتي هذه الضغوط بعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس الماضي، على خلفية الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، ما أدخل الشركة في أزمة قيادية، وأثار تساؤلات بشأن استقرار أحد أبرز محركات طفرة الذكاء الاصطناعي. ووفق تقارير إعلامية، ناقش هوانغ مع مقربين احتمال عودته إلى المنصب، في وقت تواصلت فيه «إنفيديا» مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدينغز»، بشأن تولي القيادة.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، إلى جانب التسعير المتوقع للطرح العام لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها الخميس. ومن شأن الحدثين تقديم مؤشرات مهمة بشأن شهية المستثمرين تجاه القطاع، وتقييماته المرتفعة.

وامتدت الخسائر إلى القطاعات المرتبطة بمراكز البيانات؛ إذ تراجع قطاع المعادن غير الحديدية، الذي يضم شركتي الكابلات «فوروكاوا إلكتريك» و«فوجيكورا»، بنسبة 6.6 في المائة، بينما انخفض قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 4 في المائة.

في المقابل، أظهر قطاع التجزئة أداءً أفضل، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة. وقفز سهم شركة بطاقات الائتمان «كريدي سيزون» بنحو 17 في المائة بعد رفع توقعاتها للأرباح، فيما صعد سهم شركة «الأثاث «نيتوري» بنسبة 9.2 في المائة عقب إعلان نتائجها المالية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.885 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول)، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية التي بلغت 5.1738 في المائة لأجل عشر سنوات، الجمعة، وهو أعلى مستوى في شهر.

وجاء ارتفاع العوائد الأميركية بعد بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رفعت احتمالات إقرار زيادة كبيرة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 8 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى 3.765 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 4.03 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 1.875 في المائة.

وزادت الضغوط بعد تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بمرونة وسرعة مناسبة، لمواجهة مخاطر التضخم، وضعف الين.

وقال يوكي ماتسودا، محلل الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر التضخم المرتبط بالطاقة يجعلان تراجع توقعات رفع الفائدة اليابانية أمراً مستبعداً. لكنه أشار إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل احتمالاً ملموساً لزيادة الفائدة في ديسمبر، ما قد يحد من الارتفاعات الحادة الإضافية في عوائد السندات.

وتدخل الأسواق اليابانية بذلك مرحلة اختبار مزدوجة، تجمع بين إعادة تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، واحتمالات ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وسيكون أداء شركات التكنولوجيا وقرارات البنوك المركزية العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسهم والسندات خلال الأسابيع المقبلة.

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الاقتصاد

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
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عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مواصلة مكاسبها خلال الجلسات الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من جانب «بنك إنجلترا».

وكان «بنك إنجلترا» قد رفع أسعار الفائدة، خلال الشهر الحالي، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أشار عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية إلى إمكانية تصويتهم لمصلحة زيادة جديدة خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «رويترز».

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بأكثر من 4 نقاط أساس خلال تعاملات الاثنين، لتبلغ ذروتها عند 5.015 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش. وفي الوقت نفسه، رفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة تقديراتها لاحتمال زيادة الفائدة الشهر المقبل إلى 91 في المائة، مقابل 86 في المائة يوم الجمعة.

وقال كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» نُشرت السبت، إن توقعات الأسواق بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.9 نقطة مئوية خلال العام المقبل «ليست مُبالغاً فيها»، مضيفاً أنه يتوقع مزيداً من الزيادات.

من جهتها، قالت ميغان غرين، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، التي كانت قد دعت، شأنها شأن بيل، إلى بدء رفع الفائدة قبل الزيادة التي أُقرّت هذا الشهر، خلال مؤتمر عُقد السبت، إن «هناك فائدة من التحرك الاستباقي لتقليل احتمالات ارتكاب الأخطاء إلى أدنى حد ممكن».

وارتفعت أيضاً عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 5 و20 و30 عاماً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر، في حين سجلت عوائد الديون السيادية في منطقة اليورو والولايات المتحدة تحركات محدودة.

مواضيع
البنك المركزي التضخم فائدة سندات الاقتصاد البريطاني بريطانيا
الاقتصاد

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
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نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الذكاء الاصطناعي والديون السيادية من أبرز مخاطر الاستقرار المالي

بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)
بوريس فوجيتش يحضر مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في «البوندسبنك» في برلين (رويترز)

قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، إن مخاطر الذكاء الاصطناعي والديون السيادية برزت بصورة لافتة ضمن التهديدات التي تواجه الاستقرار المالي في منطقة اليورو، ما يستدعي اهتمام صانعي السياسات ومتابعتهم.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذّر مراراً من مخاطر استدامة الديون في الدول الأضعف مالياً داخل التكتل، إلى جانب المبالغة في تقييم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف في النظام المالي. وقد ازدادت حدة هذه المخاوف خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وأوضح فوجيتش، في كلمة ألقاها في فرانكفورت، أن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على تقييمات الأسهم، بل تحولت إلى مصدر قلق على مستوى النظام المالي ككل، مع تداعيات محتملة على أسواق الأسهم والديون، والأمن السيبراني، والسلامة التشغيلية.

وقال: «إن مخاطر إعادة تسعير الأصول في الأسواق لم تتراجع، بل ازدادت حدة، بينما باتت المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى استقرار النظام المالي تنبع من عوامل إضافية، تشمل توسع التمويل الخارجي من أسواق الأسهم إلى أسواق الديون، وتركيز الانكشافات، وتسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمال وقوع هجمات سيبرانية».

وفيما يتعلق بأسواق الديون، أشار إلى أن أحد أبرز التحديات يتمثل في الاحتياجات التمويلية غير المسبوقة لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يُتوقع أن تبلغ 5.5 تريليون دولار حتى عام 2030.

وأضاف أن هذه الاحتياجات تدفع نحو زيادة إصدارات الديون والأسهم، لكنها أدت أيضاً إلى ظهور هياكل تمويل غير واضحة خارج الميزانيات العمومية، وترتيبات مالية دائرية.

ولفت فوجيتش إلى أن الشركات تواجه كذلك مخاطر تشغيلية متزايدة نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الأنظمة الأكثر تطوراً واستقلالية تسهم في زيادة حجم الهجمات السيبرانية وسرعتها وتعقيدها، كما تجعل هجمات الهندسة الاجتماعية أكثر فاعلية.

وحذّر من أن هذه التطورات قد ترجح كفة المهاجمين، في وقت قد تواجه فيه المؤسسات المالية تكاليف أعلى وقيوداً أكبر عند استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الحماية والدفاع السيبراني.

أما فيما يتعلق بالديون السيادية، فأوضح أن المخاطر ليست جديدة، لكنها ازدادت حدة بعدما أدت المخاوف بشأن استدامة الديون إلى ارتفاع كبير في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف الاقتراض، إلى جانب ضعف النمو المحتمل، قد يزيد الضغوط على الأوضاع المالية العامة ويعيد إشعال المخاوف في الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.

وقال فوجيتش إن الاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي تثير، في الوقت نفسه، تساؤلات بشأن احتمال التنافس على رأس المال بين المقترضين من القطاعين العام والخاص.

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البنك المركزي الأوروبي التضخم فائدة ديون الذكاء الاصطناعي ألمانيا
الاقتصاد

الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
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الأنشطة الصناعية تدعم نمو الاقتصاد السويسري 0.2 % في الربع الثالث

العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)
العَلم السويسري وقارب «موَييت» في جنيف (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد سجل نمواً يُقدّر بنحو 0.2 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق عليه، مدفوعاً بنمو الأنشطة الصناعية.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، المعدّلة وفقاً للعوامل الموسمية وتأثير الأحداث الرياضية، تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة النمو الاقتصادي، مقارنة بالتوسع الذي بلغ 1.5 في المائة خلال الربع الثاني، وفق «رويترز».

ويمثل هذا الأداء أضعف معدل نمو فصلي للاقتصاد السويسري منذ الربع الرابع من عام 2025.

وقالت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إن التقديرات الأولية أظهرت ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي، في حين سجل قطاع الخدمات حالة من الركود.

ومن المقرر أن تُصدر سويسرا البيانات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

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