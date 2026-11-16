بورصة طوكيو تهبط بقوة وسط ضغوط التكنولوجيا

تكبدت الأسهم اليابانية خسائر حادة، الاثنين، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي، قبيل أسبوع حاسم يشهد إعلان نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية، والطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك».

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، مدفوعة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، واليابان. وتراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق عند 59 ألفاً و662.02 نقطة، دون المستوى النفسي البالغ 60 ألف نقطة للمرة الأولى منذ أسبوع، بعدما فقد نحو 1480 نقطة خلال الجلسة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة واحد في المائة، في إشارة إلى تركز الضغوط بصورة أكبر على أسهم التكنولوجيا ذات الأوزان الثقيلة.

وكانت شركات معدات أشباه الموصلات في مقدمة الخاسرين؛ إذ هبط سهم «أدفانتست»، المورد لشركة «إنفيديا»، بنسبة 11.1 في المائة، بينما تراجع سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 7.1 في المائة. وأسهم السهمان وحدهما بنحو 1072 نقطة من إجمالي خسائر «نيكي»، ما يعكس التأثير الكبير لشركات الرقائق على حركة المؤشر. وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن الحذر تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي يتزايد في الأسواق، رغم عدم ظهور أنباء سلبية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تفسر موجة البيع.

وتأتي هذه الضغوط بعد استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، الخميس الماضي، على خلفية الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، ما أدخل الشركة في أزمة قيادية، وأثار تساؤلات بشأن استقرار أحد أبرز محركات طفرة الذكاء الاصطناعي. ووفق تقارير إعلامية، ناقش هوانغ مع مقربين احتمال عودته إلى المنصب، في وقت تواصلت فيه «إنفيديا» مع رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة «آرم هولدينغز»، بشأن تولي القيادة.

وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» هذا الأسبوع، إلى جانب التسعير المتوقع للطرح العام لشركة «أنثروبيك»، المطورة لمساعد الذكاء الاصطناعي «كلود»، الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها الخميس. ومن شأن الحدثين تقديم مؤشرات مهمة بشأن شهية المستثمرين تجاه القطاع، وتقييماته المرتفعة.

وامتدت الخسائر إلى القطاعات المرتبطة بمراكز البيانات؛ إذ تراجع قطاع المعادن غير الحديدية، الذي يضم شركتي الكابلات «فوروكاوا إلكتريك» و«فوجيكورا»، بنسبة 6.6 في المائة، بينما انخفض قطاع الأجهزة الكهربائية بنسبة 4 في المائة.

في المقابل، أظهر قطاع التجزئة أداءً أفضل، مرتفعاً بنسبة 2.5 في المائة. وقفز سهم شركة بطاقات الائتمان «كريدي سيزون» بنحو 17 في المائة بعد رفع توقعاتها للأرباح، فيما صعد سهم شركة «الأثاث «نيتوري» بنسبة 9.2 في المائة عقب إعلان نتائجها المالية.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.885 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول)، مقتفياً أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية التي بلغت 5.1738 في المائة لأجل عشر سنوات، الجمعة، وهو أعلى مستوى في شهر.

وجاء ارتفاع العوائد الأميركية بعد بيانات تضخم تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، رفعت احتمالات إقرار زيادة كبيرة للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) إلى نحو 8 في المائة. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 20 عاماً إلى 3.765 في المائة، ولأجل 30 عاماً إلى 4.03 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل عامين عند 1.875 في المائة.

وزادت الضغوط بعد تصريحات عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا، الذي دعا إلى رفع أسعار الفائدة بمرونة وسرعة مناسبة، لمواجهة مخاطر التضخم، وضعف الين.

وقال يوكي ماتسودا، محلل الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز»، إن استمرار التوترات في الشرق الأوسط ومخاطر التضخم المرتبط بالطاقة يجعلان تراجع توقعات رفع الفائدة اليابانية أمراً مستبعداً. لكنه أشار إلى أن الأسواق استوعبت بالفعل احتمالاً ملموساً لزيادة الفائدة في ديسمبر، ما قد يحد من الارتفاعات الحادة الإضافية في عوائد السندات.

وتدخل الأسواق اليابانية بذلك مرحلة اختبار مزدوجة، تجمع بين إعادة تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، واحتمالات ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وسيكون أداء شركات التكنولوجيا وقرارات البنوك المركزية العاملين الأكثر تأثيراً في اتجاه الأسهم والسندات خلال الأسابيع المقبلة.