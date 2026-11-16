استقرار عوائد السندات الألمانية مع ترقب رفع الفائدة الأوروبية 3 مرات بحلول 2027

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية إلى حد كبير، يوم الاثنين، عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، بعدما عززت بيانات أميركية قوية المخاوف من التضخم، وأعادت إلى تسعير الأسواق توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثلاث مرات، بحلول نهاية عام 2027.

وظلت التطورات الجيوسياسية في دائرة اهتمام الأسواق، بعدما أعلن الجيش الإيراني اندلاع حريق في ناقلة نفط على أثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز، في وقتٍ أبلغ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستشاريه بأنه قد يرجئ توجيه ضربة إلى إيران، ما لم تصدر استفزازات جديدة من طهران أو جماعة الحوثيين، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الحكومية الألمانية لأجَل عشر سنوات عند 3.11 في المائة، بعدما بلغ 3.3895 في المائة يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ منتصف سبتمبر (أيلول).

في المقابل، تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.11 في المائة، بعدما وصل، يوم الجمعة، إلى 3.1553 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر.

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو أن الأسواق تتوقع ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3.23 في المائة، بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 2.50 في المائة، بعدما كانت التوقعات تشير، في مطلع الشهر الحالي، إلى بلوغه 3 في المائة. كما عكست تسعيرات السوق توقعات بوصول الفائدة إلى 2.75 في المائة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وفي إيطاليا، تراجع عائد السندات الحكومية لأجَل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 4.43 في المائة.

وبلغ الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، 154 نقطة أساس. وكان هذا الفارق قد اتسع إلى 177.71 نقطة أساس في 22 أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إبان ذروة أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.

ولا تزال السندات الفرنسية عرضة للضغوط مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في ظل استمرار قلق المستثمرين إزاء مسار المالية العامة في فرنسا.