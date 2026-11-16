الأسهم الأوروبية تحوم قرب مستويات قياسية رغم ضغوط قطاع التكنولوجيا

تحركت الأسهم الأوروبية قرب مستوياتها القياسية، يوم الاثنين، بعد مكاسب قوية سجلتها الأسبوع الماضي، فيما تصدرت أسهم التكنولوجيا قائمة الخاسرين، في انعكاس لحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية إزاء آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 0.09 في المائة إلى 664.76 نقطة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وألقت المخاوف المتعلقة بآفاق الذكاء الاصطناعي بظلالها على الأسواق العالمية، في ظل تدقيق المستثمرين في العوائد التي تحققها الاستثمارات في كبرى الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، فيما أثارت فضيحة تتعلق بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، اضطراباً إضافياً في معنويات المستثمرين.

وسجلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية خسائر حادة، يوم الاثنين، في حين تماسكت الأسهم الأوروبية، مستفيدة من محدودية انكشاف مؤشر «ستوكس 600» على أسهم الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن اعتبار المستثمرين المنطقة ملاذاً من التقلبات المرتبطة بهذا القطاع. وفي هذا السياق رفعت شركة الوساطة المالية «مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم الأوروبية إلى «زيادة الوزن»، من «وزن مساوٍ».

وتراجعت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل «سيمنز إنيرجي»، بنسبة 1.6 في المائة، فيما انخفضت أسهم شركات صناعة الرقائق، مثل «إيكسترون» و«إنفينيون»، بنسبة 1.9 في المائة و2.3 في المائة على التوالي.

وتتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى نتائج شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق، وإلى الطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في اختبار لمدى استدامة موجة الصعود التي تقودها استثمارات هذا القطاع.

وفي المقابل، سجلت معظم القطاعات الأخرى مكاسب محدودة، بينما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.5 في المائة، متأثراً بانخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في أربعة أشهر، بفعل قوة الدولار، إلى جانب هبوط أسعار الفضة بنسبة 2.8 في المائة.

وارتفع سهم شركة «نوفو نورديسك» بنسبة 2.4 في المائة، بعدما أعلنت الشركة أن دواءها «كاجريسيما» حقق خسارة في الوزن بنسبة 25.4 في المائة لدى المشاركين الذين استجابوا للعلاج في المراحل المبكرة.