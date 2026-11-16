الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار، الاثنين، مع مواصلة العملة الأميركية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، مدعومة بتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد بيانات تضخم أميركية جاءت أعلى من المتوقع وتصريحات لمسؤولين عززت احتمالات رفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتداول الجنيه قرب 1.32 دولار، مسجلاً أضعف مستوياته منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت ارتفع فيه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 103.47 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

ويأتي الضغط على الإسترليني امتداداً لخسائره خلال الأسبوع الماضي، حين كان يتجه إلى تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على استمرار تشديد السياسة النقدية الأميركية. وأوضحت «رويترز» أن مكاسب الدولار كانت العامل الأساسي وراء تراجع الجنيه، في ظل بيانات تضخم أميركية فاقت التوقعات وتصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، متجاوزة توقعات السوق، ما عزز الاعتقاد بأن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى مواصلة رفع الفائدة لاحتواء الضغوط السعرية. كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، إن البنك لا يزال أمامه عمل يتعين إنجازه في مواجهة التضخم.

وتشير تسعيرات العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 91.1 في المائة لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، وهو ما يعزز جاذبية الدولار مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

بيانات بريطانية تحت المجهر

وعلى الجانب البريطاني، لم تكن البيانات الاقتصادية الأخيرة كافية لتوفير دعم مستدام للعملة، رغم أنها أظهرت قدراً من المرونة في النشاط الاقتصادي. فقد نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث، وفق البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع توقعات السوق، وهو ما دعم قرار بنك إنجلترا رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير.

وكان البنك قد رفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما كانت الأسواق تسعّر، الأسبوع الماضي، احتمالاً بنحو 85 في المائة لزيادة أخرى في ديسمبر، بحسب ما نقلته «رويترز». غير أن المستثمرين يترقبون بيانات التضخم البريطانية المقبلة، إلى جانب مؤشرات سوق العمل، لتحديد ما إذا كانت الضغوط السعرية ستدفع البنك إلى مواصلة التشديد النقدي.

وقال نيك ريس، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لدى شركة «مونيكس»، إن بيانات التضخم البريطانية المرتقبة قد تأتي أعلى من توقعات السوق، بما يعزز الرهانات على زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

لكنه أشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالنمو والوضع المالي قد تدفع بنك إنجلترا إلى الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال عام 2027، ما قد يحد من الدعم الذي يحصل عليه الإسترليني من توقعات التشديد النقدي.

وفي تعاملات العملات الأخرى، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1016 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.32 دولار، في حين بقي الدولار مدعوماً على نطاق واسع بفعل تحولات توقعات أسعار الفائدة الأميركية.