الصين والولايات المتحدة تبحثان الرسوم الجمركية والتجارة الزراعية

عقدت الصين والولايات المتحدة، يوم الجمعة، أول اجتماع لمجلس التجارة المشترك المنبثق عن آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية الثنائية، عبر الاتصال المرئي، في خطوة تهدف إلى متابعة تنفيذ التفاهمات التجارية بين البلدين ومعالجة الخلافات العالقة.
وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم السبت، إن الجانبين أجريا مناقشات وصفتها بأنها «صريحة ومعمقة وبناءة»، تناولت تنفيذ نتائج المشاورات السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، والترتيب المتبادل لخفض الرسوم بقيمة 30 مليار دولار لكل جانب، إلى جانب التجارة الزراعية وعدد من القضايا الأخرى.
وأضافت الوزارة أن الطرفين سيواصلان استخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية، وتوسيع مجالات التعاون، وتسوية المسائل العالقة.