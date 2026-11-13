استقالة هوانغ تربك أسواق الصين

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خلال تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة، عقب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات المحلية، بينما سجل اليوان مكاسب طفيفة أمام الدولار، مدعوماً بزيادة تحويل الشركات الصينية إيراداتها من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.

وتعرضت أسهم شركتي تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «زد إيه آي» و«ميني ماكس» لضغوط بيع حادة، وسط مخاوف من تراجع قدرة الشركات الصينية على الحصول على المعالجات اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها.

كما انخفضت أسهم شركتي «تشونغجي إنولايت» و«إيوبتولينك تكنولوجي»، الموردتين لمعدات مراكز البيانات، واللتين تعتمدان بدرجة كبيرة على السوق الأميركية.

وقال وو تشو، مدير الصناديق لدى «شنتشن ديوان إنفستمنت»، إن المستثمرين يخشون أن تقلص «إنفيديا» مشترياتها من الموردين الصينيين بعد رحيل هوانغ، وأن تشدد واشنطن القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، بما يشمل استئجار قدرات الحوسبة السحابية خارج البلاد.

وفي المقابل، ارتفع سهم «كامبريكون تكنولوجي» بنسبة 1.2 في المائة، متجهاً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 22 في المائة، وهي الأكبر خلال ستة أشهر. كما كان سهم «هايغون إنفورميشن تكنولوجي» في طريقه للارتفاع بنسبة 7 في المائة خلال الأسبوع. وساعد هذا التباين مؤشري «شنغهاي المركب» و«سي إس آي 300» على الاستقرار نسبياً بحلول استراحة منتصف الجلسة.

وتعكس التحركات تحول اهتمام المستثمرين نحو الشركات المحلية المصنعة للرقائق، التي قد تستفيد من تسارع جهود الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية. وجاءت موجة البيع عقب استقالة هوانغ، الخميس، بعد الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، بينها علاقة بسيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي مزاعم نفتها بكين.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن توافقاً متزايداً يتشكل داخل الكونغرس بشأن الحد من صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين. وحذرت مؤسسة «غافيكال دراغونوميكس» من أن الخطر الأكبر على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني يتمثل في احتمال تشديد قيود تصدير الرقائق ومعدات تصنيعها قبل نهاية العام.

وقالت تشيلسي تام، كبيرة محللي الأسهم لدى «مورنينغ ستار»، إن أي تشديد أميركي سيؤثر سلباً في الشركات الصينية المطورة للنماذج اللغوية الكبيرة. وتدرس واشنطن أيضاً إجراءً لأسباب تتعلق بالأمن القومي لمنع استيراد أجهزة إرسال واستقبال الإشارات الضوئية الصينية الجديدة، ما قد يضر شركتي «إنولايت» و«إيوبتولينك».

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان في التعاملات المحلية بنسبة 0.05 في المائة إلى 6.6711 للدولار، بينما سجل في السوق الخارجية 6.6719 يوان. وجاء الارتفاع رغم بقاء الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وربما بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال متعاملون إن الشركات الصينية كثفت بيع الدولار عند ارتفاعه، مستفيدة من مستوياته الحالية لتحويل إيراداتها الأجنبية إلى اليوان مع اقتراب نهاية العام. وعادةً ما يزيد المصدرون الصينيون تحويل العملات الأجنبية خلال ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، لتلبية متطلبات المحاسبة وتمويل المكافآت والمصروفات المرتبطة بعطلة السنة القمرية الجديدة.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين الكبرى لدى «آي إن جي»، إن استمرار بيع المصدرين للدولار عند ارتفاعه يدعم توقعات مواصلة اليوان صعوده. وأضافت أن الأموال الأجنبية المتراكمة لدى الشركات، إلى جانب توقعات تسجيل فائض تجاري صيني قياسي في 2026 واستمرار قوته خلال 2027، توفر عوامل دعم إضافية للعملة.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7152 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6756 يوان. ويسمح البنك بتداول العملة ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة حول السعر المرجعي. وارتفع مؤشر اليوان المرجح بالتجارة، الذي يحسبه نظام تداول النقد الأجنبي الصيني «سي إف إي تي إس»، إلى 104.43 نقاط، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام، بمكاسب بلغت 6.6 في المائة منذ بداية السنة.

ويراقب المتعاملون أيضاً الين الياباني، الذي اقترب من مستوى 160 للدولار، خشية أن يؤدي تدخل طوكيو لدعمه إلى تحركات أوسع في أسواق العملات. وبينما تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مخاطر تشديد القيود التكنولوجية، يستفيد اليوان من قوة الصادرات وتحويلات الشركات، ما يعكس تباين تأثير التوترات الأميركية الصينية على أسواق الأسهم والعملات.