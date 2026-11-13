الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

أظهرت تقديرات المحللين، وفق بيانات «آي بي إي إس» التابعة لمجموعة «إل إس إي جي»، أن الشركات القيادية الأوروبية لا تزال تتجه نحو تحقيق أقوى نمو فصلي في أرباحها منذ أربع سنوات.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، يُتوقع أن تسجل الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نمواً إجمالياً في الأرباح بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، استناداً إلى نتائج 265 شركة، فضلاً عن تقديرات الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، وفق «رويترز».

ويعود الجزء الأكبر من هذا النمو إلى قطاع الطاقة، الذي يُتوقع أن تقفز أرباحه بنحو 151 في المائة. وباستبعاد هذا القطاع، يُرجح أن ينمو إجمالي الأرباح بنسبة 10 في المائة، ارتفاعاً من تقديرات بلغت 9.5 في المائة الأسبوع الماضي.

أما الإيرادات، فتشير التقديرات إلى نموها بنسبة 12 في المائة خلال الربع الثالث، تنخفض إلى 7 في المائة عند استبعاد قطاع الطاقة.

وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة صدرت يوم الخميس، إن زخم الأرباح في أوروبا يستند إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي واتجاهات الاستهلاك، متوقعين استمرار هذا المسار خلال عام 2027.

وانعكس أداء الشركات الإيجابي على حركة الأسواق؛ إذ سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مواصلة مكاسبها بدعم من قوة نتائج الربع الثالث، والتراجع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب تحول الاستثمارات بعيداً عن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم مجموعة «سيمنز» للتكنولوجيا الصناعية بنسبة 1.7 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للنمو على المدى المتوسط. كما قفز سهم مجموعة «أديكو» المتخصصة في خدمات التوظيف بنسبة 14.7 في المائة، عقب إعلانها أرباحاً تشغيلية فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

ويتجه اهتمام المستثمرين، الأسبوع المقبل، إلى نتائج شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات، ضمن تسع شركات مُدرَجة على مؤشر «ستوكس 600» من المقرَّر أن تعلن نتائجها.