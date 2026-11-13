«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على ارتفاع، مسجلةً أقوى مكاسب أسبوعية في خمسة أشهر، بدعم من نتائج الشركات الإيجابية وتجدد التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي، رغم الاضطرابات المحيطة بشركة «إنفيديا» الأميركية. وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، متأثرةً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد توقعات رفع الفائدة.وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.53 بالمائة إلى 61142.35 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 6.46 بالمائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران). كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11 بالمائة إلى 3941.57 نقطة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 6.3 بالمائة، مسجلاً أفضل أداء منذ منتصف أغسطس (آب) 2024.وجاءت مكاسب السوق اليابانية رغم تراجع سهم «إنفيديا» في التعاملات الأميركية، وما صاحبه من ضغوط على مؤشرات «وول ستريت»، بينما ساعد ارتفاع أسهم شركتي «برودكوم» و«ألفابت» في الحفاظ على ثقة المستثمرين بالآفاق الأوسع للذكاء الاصطناعي.أسهم الرقائق تقود التعافيسجلت شركات أشباه الموصلات اليابانية مكاسب خلال التعاملات المبكرة، قبل أن تتقلص بعض الارتفاعات قرب الإغلاق، بالتزامن مع ضعف أداء الأسهم الكورية الجنوبية. وارتفع سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.08 بالمائة، بينما صعد سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.69 بالمائة. في المقابل، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 5.11 بالمائة، في إشارة إلى استمرار التفاوت بين أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن انتعاش أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط لفترة طويلة نسبياً، كان أحد العوامل الرئيسية وراء المكاسب الأسبوعية لمؤشري «نيكي» و«توبكس».وأضافت أن تراجع الأسهم اليابانية، الخميس، بفعل المخاوف المتعلقة بـ«إنفيديا»، ساعد في تهيئة السوق للتعافي خلال جلسة الجمعة.وأثار رحيل جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» تساؤلات بشأن الاتجاه المستقبلي للشركة، وانعكاساته المحتملة على سياسة تصدير الرقائق الأميركية وإمكانية الوصول إلى السوق الصينية.ورغم هذه المخاوف، تشير مكاسب بعض شركات التكنولوجيا الأميركية واليابانية إلى أن المستثمرين لا يزالون يميزون بين المخاطر الخاصة بالشركات وآفاق الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.واتسمت جلسة الجمعة باتساع نطاق المكاسب نسبياً، إذ ارتفع 132 سهماً من مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، مقابل تراجع 91 سهماً واستقرار سهمين. وتصدر سهم «سابورو هولدينغز» قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 8.56 بالمائة، تلاه سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني، الذي صعد بنسبة 8.32 بالمائة. كما ارتفع سهم «أمادا» بنسبة 7.59 بالمائة.في المقابل، سجل سهم «ميركاري» أكبر خسارة نسبية بانخفاض بلغ 8.88 بالمائة، تلاه سهم «جابان ستيل ووركس» المتراجع بنسبة 8.46 بالمائة، ثم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» الذي فقد 8.29 بالمائة.وتعكس هذه التحركات استمرار انتقائية المستثمرين، حتى مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية قوية.

عوائد السندات ترتفع إلى قمم جديدةفي سوق الدين، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الجمعة، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة. وارتفع عائد السندات اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 2.86 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول). كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة، بعدما لامس 2.265 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 29 أكتوبر.وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها، ما يعني أن ارتفاع العوائد يعكس ضغوط بيع في سوق الدين. وجاء الصعود بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، بالتزامن مع تقييم المستثمرين احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر من المعتاد.وزادت قوة الدولار الضغوط على الأسواق اليابانية، بعدما لامس الين مستوى 160 مقابل العملة الأميركية خلال التعاملات الليلية، وسط استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في البلدين.وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، إن توقعات رفع الفائدة مرشحة للتعزز، ما يجعل السندات أكثر عرضة لضغوط البيع.

وبينما تستفيد الأسهم اليابانية من تحسن نتائج الشركات وتجدد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، تواجه سوق السندات ضغوطاً مرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية وضعف الين. وسيظل اتجاه الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب تطورات قطاع التكنولوجيا، عاملاً حاسماً في تحديد قدرة السوق اليابانية على الحفاظ على مكاسبها خلال الأسابيع المقبلة.